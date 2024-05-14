El objetivo principal del equilibrio de carga global del servidor es mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones. El GSLB se asegura de que las solicitudes de los usuarios se enruten al mejor centro de datos posible en función de factores como la carga del servidor, la proximidad al usuario y las condiciones de la red.

El equilibrio de carga global difiere del equilibrio de carga estándar, que equilibra el tráfico local y es un requisito estándar para todas las empresas. El equilibrio de carga estándar evita la sobrecarga de recursos de backend específicos y optimiza el rendimiento en servidores y servicios locales dentro de una única nube o centro de datos on premises.

El GSLB proporciona equilibrio de carga para los equilibradores de carga, generalmente aquellos que operan en empresas grandes y distribuidas con huellas globales masivas que administran un alto volumen de datos. Evita que los equilibradores de carga locales y regionales que operan en entornos multinube (y aquellos que orquestan cargas de trabajo entre nubes e infraestructuras on premises) se sobrecarguen, optimizando el rendimiento en servidores y servicios globales.