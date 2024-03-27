¿Qué son los datos de RUM? A diferencia de lo que se piensa, los datos de RUM no son un indicador de rendimiento para el Capitán Morgan, el turismo cubano o una franquicia de películas de Disney.

Los datos de monitoreo de usuarios reales (RUM) son información sobre cómo las personas interactúan con las aplicaciones y los servicios en línea. Piense en ello como una encuesta siempre activa y en tiempo real sobre la experiencia de sus usuarios en línea. Los datos de RUM son un componente crítico para optimizar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea.

Al analizar la información sobre a dónde van los usuarios y qué experiencia tienen, las empresas pueden tratar de manera proactiva con configuraciones erróneas, conexiones lentas y otros indicadores de calidad del servicio.