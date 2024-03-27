¿Qué son los datos de RUM? A diferencia de lo que se piensa, los datos de RUM no son un indicador de rendimiento para el Capitán Morgan, el turismo cubano o una franquicia de películas de Disney.
Los datos de monitoreo de usuarios reales (RUM) son información sobre cómo las personas interactúan con las aplicaciones y los servicios en línea. Piense en ello como una encuesta siempre activa y en tiempo real sobre la experiencia de sus usuarios en línea. Los datos de RUM son un componente crítico para optimizar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea.
Al analizar la información sobre a dónde van los usuarios y qué experiencia tienen, las empresas pueden tratar de manera proactiva con configuraciones erróneas, conexiones lentas y otros indicadores de calidad del servicio.
¿Por qué “reales”? ¿Implica eso que también existen métricas de usuario “falsas”?
En realidad, ¡sí! Los datos sintéticos son donde los algoritmos y simulaciones intentan crear la experiencia de un usuario “promedio” basado en muestras de datos representativas. Muchas empresas de analytics utilizan datos sintéticos para analizar el rendimiento de las aplicaciones y servicios en línea. La razón principal es el costo: se necesita una buena cantidad de recursos en forma de cómputo y configuraciones para capturar datos de RUM en tiempo real.
Los datos sintéticos son una representación estadística de la realidad. Eso podría funcionar bien para entrenar la IA, pero es mucho menos confiable para detectar anomalías de rendimiento en redes y aplicaciones. Por definición, el rendimiento anómalo de la red es impredecible. Realmente no hay sustituto para las experiencias de usuario reales cuando se trata de optimizar aplicaciones y servicios del mundo real.
NS1 Connect utiliza datos de RUM para fundamentar las decisiones de enrutamiento de DNS a través de sus capacidades de direccionamiento de tráfico de DNS. Los datos de RUM actúan como un monitor, recopilando información de aplicaciones y servicios en línea. Al comparar los datos de RUM de múltiples fuentes, Pulsar puede calcular la mejor opción para resolver una consulta DNS.
Algunos proveedores de servicios de red utilizan datos de RUM para fundamentar las decisiones individuales de direccionamiento del tráfico. NS1 agrega una capa única de funcionalidad al apilar esas decisiones, formando una cadena personalizable. Con IBM® NS1 Connect Traffic Steering, no tiene que elegir entre optimizar cosas como el ISP del usuario y su ubicación geográfica. Puede utilizar los datos de RUM para tener en cuenta el estado de ambos factores, priorizándolos en función de una lógica que cree.
Esto aporta valor empresarial de varias maneras:
Los datos de RUM proporcionan la información en tiempo real necesaria para tomar estas decisiones a la velocidad de la red, optimizando las aplicaciones y los servicios de una manera altamente granular y personalizable.
Para aquellos a los que les gusta conocer los detalles, aquí hay una descripción técnica de cómo IBM NS1 Connect recopila y analiza los datos de RUM para informar las decisiones de direccionamiento del tráfico.
Todo comienza con la configuración de una propiedad web, ya sea una aplicación, un servicio u otro mecanismo de entrega de contenido. NS1 Connect agrega etiquetas JavaScript a esa propiedad web que recopilan información sobre el tráfico entrante de los usuarios. Cuando un usuario final visita la propiedad web, esa etiqueta JavaScript realiza una serie de pruebas que recopilan datos sobre el rendimiento y la disponibilidad.
Esos resultados de las pruebas se envían a NS1 Connect para su análisis. Mediante una sofisticada jerarquía de ecuaciones y técnicas de procesamiento, NS1 Connect se centra en elementos de datos relevantes para sacar conclusiones sobre el rendimiento y la disponibilidad. Luego, esos resultados se devuelven a NS1 Connect y se utilizan para tomar decisiones sobre la dirección del tráfico. Se reciben nuevas instrucciones de dirección de tráfico aproximadamente cada cinco minutos para obtener resultados actualizados que reflejan las condiciones de Internet en constante cambio (a veces denominado “clima de Internet”).
Descubra lo que puede hacer con los datos de RUM hoy mismo.
