¿Qué es un presupuesto flexible?

El plan financiero refleja los niveles de actividad reales, como los cambios en tiempo real en las ventas, la producción y la disponibilidad de recursos. Estos ajustes se realizan automáticamente en función de la producción empresarial y los niveles de actividad.

Los presupuestos estáticos establecen números fijos al comienzo de un periodo financiero. Un enfoque presupuestario flexible escala las proyecciones de ingresos y los costos variables a medida que cambian las condiciones del negocio.

El modelo se basa en los niveles de actividad de una empresa en lugar de solo en un periodo de pronóstico o presupuesto. Cuando se publica el volumen real de producción o ventas, el presupuesto se vuelve a calcular para reflejar cuáles deberían haber sido los costos e ingresos en ese nivel. Este tipo de recálculo brinda a los gerentes una referencia más significativa para medir el rendimiento y los resultados reales.

Un presupuesto flexible es parte de un cambio que las organizaciones financieras están haciendo hacia una planificación más dinámica y receptiva. Muchas están adoptando modelos de forecasting financiero infundidos con inteligencia artificial (IA), automatización y análisis predictivos. Un reciente informe reciente del IBM Institute for Business Value encuentra que el 41 % de los procesos de planificación financiera y presupuestación es algo dinámico y el 34 % se actualiza regularmente para adaptarse a nuevos escenarios. Sin embargo, solo el 8 % es totalmente dinámico y receptivo.

Las organizaciones modernas de todas las industrias están materializando el beneficio de este enfoque de planificación financiera integrada. Los presupuestos flexibles respaldan decisiones más informadas sobre precios, dotación de personal y asignación de recursos durante todo el periodo fiscal, no solo los gastos fijos.