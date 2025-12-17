El almacenamiento flash surgió en la década de 1980 a medida que crecía la necesidad de un almacenamiento compacto y no volátil junto con el auge de dispositivos más portátiles. En 1986, Toshiba presentó la memoria flash NAND para aplicaciones de almacenamiento de alta capacidad; en 1993, Intel presentó la memoria flash NOR, diseñada para firmware y sistemas integrados.

La adopción generalizada de la tecnología flash despegó con la introducción de dos dispositivos. Estos dispositivos fueron las memorias USB (introducidas en 2000) y los iPods de Apple con memoria flash (introducidos en 2005). A finales de la década de 2000, las SSD basadas en flash comenzaron a desplazar a las HDD tanto en computadoras portátiles como en entornos de centros de datos.

La tecnología celular ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde la celda de un solo nivel (SLC) hasta la celda multinivel (MLC), luego la celda de triple nivel (TLC) y la celda de cuatro niveles (QLC). En la década de 2010, la tecnología 3D NAND aumentó sustancialmente la densidad de almacenamiento y redujo los costos.

Hoy en día, el almacenamiento flash domina los mercados de consumo y empresariales. Según Enterprise Precedence Research, el mercado global de almacenamiento flash empresarial alcanzó los 21.920 millones de dólares en 2024. Además, se proyecta que crezca de 23.71 mil millones de dólares en 2025 a aproximadamente 48.03 mil millones de dólares para 2034, con una CAGR del 8.16 %.¹ El aumento de la adopción de tecnologías de computación en la nube y virtualización, junto con la demanda de mayor seguridad de los datos y cumplimiento, influyen e impulsan este crecimiento.

El almacenamiento flash se extiende mucho más allá de las SSD, alimentando unidades flash USB (también llamadas unidades de memoria USB), tarjetas de memoria (como tarjetas SD), teléfonos inteligentes, cámaras digitales y muchos otros dispositivos. En entornos empresariales, el almacenamiento flash alimenta las matrices all flash y es compatible con aplicaciones que van desde centros de datos a gran escala hasta sensores IoT y entornos periféricos.