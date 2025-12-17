Los términos almacenamiento flash y almacenamiento en unidad de estado sólido (SSD) a veces se usan indistintamente, pero existen claras diferencias entre ellos.
El almacenamiento flash se refiere a la tecnología de memoria en sí, que comprende chips de memoria electrónicos que almacenan datos sin partes móviles. El almacenamiento de SSD (unidad de estado sólido) describe un dispositivo de almacenamiento completo que utiliza memoria flash para reemplazar las unidades de disco duro (HDD) tradicionales.
A continuación, exploramos en detalle estos tipos de tecnologías de almacenamiento.
El almacenamiento flash es un tipo de tecnología de almacenamiento de datos que utiliza chips de memoria flash para escribir y almacenar datos. La memoria flash no es volátil, lo que significa que conserva los datos incluso sin energía. La memoria flash almacena datos como cargas eléctricas en celdas de memoria dispuestas en chips de silicio, sin partes móviles, lo que la hace más rápida y duradera que las unidades de disco giratorias tradicionales.
El almacenamiento flash emplea dos tipos principales de memoria: NAND y NOR.
NAND se ha convertido en la tecnología de almacenamiento dominante para la mayoría de las aplicaciones debido a su mayor densidad, rendimiento más rápido y menor costo.
El almacenamiento flash surgió en la década de 1980 a medida que crecía la necesidad de un almacenamiento compacto y no volátil junto con el auge de dispositivos más portátiles. En 1986, Toshiba presentó la memoria flash NAND para aplicaciones de almacenamiento de alta capacidad; en 1993, Intel presentó la memoria flash NOR, diseñada para firmware y sistemas integrados.
La adopción generalizada de la tecnología flash despegó con la introducción de dos dispositivos. Estos dispositivos fueron las memorias USB (introducidas en 2000) y los iPods de Apple con memoria flash (introducidos en 2005). A finales de la década de 2000, las SSD basadas en flash comenzaron a desplazar a las HDD tanto en computadoras portátiles como en entornos de centros de datos.
La tecnología celular ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde la celda de un solo nivel (SLC) hasta la celda multinivel (MLC), luego la celda de triple nivel (TLC) y la celda de cuatro niveles (QLC). En la década de 2010, la tecnología 3D NAND aumentó sustancialmente la densidad de almacenamiento y redujo los costos.
Hoy en día, el almacenamiento flash domina los mercados de consumo y empresariales. Según Enterprise Precedence Research, el mercado global de almacenamiento flash empresarial alcanzó los 21.920 millones de dólares en 2024. Además, se proyecta que crezca de 23.71 mil millones de dólares en 2025 a aproximadamente 48.03 mil millones de dólares para 2034, con una CAGR del 8.16 %.¹ El aumento de la adopción de tecnologías de computación en la nube y virtualización, junto con la demanda de mayor seguridad de los datos y cumplimiento, influyen e impulsan este crecimiento.
El almacenamiento flash se extiende mucho más allá de las SSD, alimentando unidades flash USB (también llamadas unidades de memoria USB), tarjetas de memoria (como tarjetas SD), teléfonos inteligentes, cámaras digitales y muchos otros dispositivos. En entornos empresariales, el almacenamiento flash alimenta las matrices all flash y es compatible con aplicaciones que van desde centros de datos a gran escala hasta sensores IoT y entornos periféricos.
Una unidad de estado sólido (SSD) es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria de estado sólido no volátil, generalmente flash NAND, para almacenar datos sin partes móviles.
Desde principios de la década de 2000 en adelante, las unidades SSD han ganado una amplia adopción en los mercados de consumo y empresariales, valoradas por su rendimiento excepcional y sus rápidas velocidades de acceso a los datos. Hoy en día, las SSD son el principal medio de almacenamiento para dispositivos cotidianos como MacBooks, computadoras de escritorio Mac, PC con Windows, computadoras portátiles y sistemas de juegos.
A diferencia de las HDD y las unidades de disquete, que utilizan almacenamiento magnético con componentes mecánicos (por ejemplo, platos, discos giratorios, cabezales de lectura/escritura), las SSD utilizan memoria flash NAND para almacenar datos electrónicamente. Este enfoque elimina los retrasos físicos y ofrece un acceso a los datos más rápido.
Para obtener más información, consulte “Unidad de disco duro (HDD) frente a unidad de estado sólido (SSD): ¿cuál es la diferencia?“.
Los chips de memoria de las SSD están organizados en bloques, que contienen celdas (a veces llamadas páginas o sectores) que almacenan bits de memoria individuales. Las SSD utilizan la nivelación de desgaste para distribuir uniformemente las escrituras en las celdas, lo que prolonga la vida útil de la unidad.
Las SSD están disponibles en múltiples factores de forma, que se refieren al tamaño físico, la configuración y la disposición del dispositivo. El formato de 2.5 pulgadas es el más común para computadoras de escritorio y computadoras portátiles, mientras que las unidades M.2 se conectan directamente a la placa del sistema para un diseño más compacto.
Según un estudio de investigación de Mordor Intelligence, el mercado de SSD alcanzó los 61.300 millones de dólares en 2025. Además, se espera que alcance los 129.620 millones de dólares para 2030, creciendo a una CAGR del 16.16 %.2
La demanda de infraestructura de inteligencia artificial (IA), la expansión de los centros de datos de los proveedores de la nube, más el cambio continuo de las unidades de disco duro a soluciones de almacenamiento de estado sólido, son los elementos que impulsan este crecimiento.
La memoria no volátil express (NVMe) es una interfaz de controlador de host y un protocolo de almacenamiento que acelera la transferencia de datos entre unidades de estado sólido (SSD) a través de un conector de bus express de interconexión de componentes periféricos (PCIe).
La NVMe ayudó a avanzar en el almacenamiento de SSD, alcanzando velocidades de transferencia de hasta 20 gigabytes por segundo (Gbps), más de tres veces la velocidad de las SSD SATA más antiguas. Muchas de las SSD de NVMe de gama alta actuales también incluyen caché DRAM, lo que optimiza el rendimiento.
Las SSD de NVMe son valiosas para aplicaciones que requieren acceso a datos de alta velocidad, como la virtualización, el análisis en tiempo real, las cargas de trabajo de IA y la creación de contenido. Si bien todos los dispositivos de NVMe son SSD, no todas las SSD usan NVMe. Por ejemplo, las SSD más antiguas suelen utilizar interfaces SATA.
Para obtener más información, consulte “SSD frente a NVMe: ¿cuál es la diferencia?“.
De cara al futuro, la demanda de almacenamiento flash y SSD seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades de los consumidores y las empresas, impulsada principalmente por la IA y los datos generados en la nube.
Estas son algunas tecnologías que demuestran cómo está evolucionando el mercado.
Introducida por Samsung en 2014, NAND 3D se volvió crítica en la era de la IA. La memoria flash NAND 3D apila las celdas de memoria verticalmente a través de múltiples capas sobre obleas de silicio, proporcionando mayor densidad de almacenamiento de datos, más capacidad y menor costo por bit.
Con velocidades de escritura hasta un 50 % más rápidas que las soluciones de SSD tradicionales basadas en NAND, NAND 3D se volvió crucial para desplegar aplicaciones de IA como IA generativa y machine learning (ML). En el ámbito del consumidor, NAND 3D alimenta dispositivos cotidianos que cada vez necesitan más almacenamiento, como televisores inteligentes, computadoras portátiles y SSD.
Las tecnologías NAND de celda de nivel cuádruple (QLC) y celda de nivel penta (PLC) están ampliando la capacidad de almacenamiento junto con NAND de celda de nivel triple (TLC), proporcionando soluciones rentables y de alta capacidad para centros de datos empresariales.
Estas tecnologías de celdas de mayor densidad almacenan más bits por celda (por ejemplo, cuatro para QLC, cinco para PLC), lo que permite una mayor capacidad a un costo menor.
Las unidades flash QLC aumentan la densidad en un 33 % con respecto a TLC, lo que las hace muy adecuadas para cargas de trabajo de lectura intensiva, como almacenamiento de archivos, entrega de contenido y analytics de datos. QLC y PLC tienen compensaciones en el rendimiento de escritura y la vida útil en comparación con TLC. Sin embargo, desempeñan un papel crucial en el soporte de aplicaciones (por ejemplo, transmisión de medios, dispositivos de juegos) donde la capacidad y la rentabilidad son prioridades sobre las velocidades de escritura sostenidas.
Las matrices all flash (AFAs) son sistemas de almacenamiento externo que utilizan medios flash, como SSD, para el almacenamiento de datos.
Las AFA han evolucionado con varias tendencias clave que dan forma a su desarrollo, como la adopción de la tecnología de NVMe, la aparición de soluciones de almacenamiento definido por software (SDS) y la integración de la IA para la gestión del almacenamiento. Estos avances hacen que las matrices all flash sean cada vez más atractivas para las empresas que gestionan operaciones de datos a gran escala con requisitos de rendimiento exigentes.
El almacenamiento computacional coloca el procesamiento directamente en los dispositivos de almacenamiento. Este proceso reduce el movimiento de datos, la congestión de la red y la latencia, lo cual es valioso para cargas de trabajo de IA y ML que procesan conjuntos de datos.
Al permitir operaciones como el filtrado, la compresión y la transformación en la capa de almacenamiento, el almacenamiento computacional ayuda a las empresas a acelerar el rendimiento de las aplicaciones.
En resumen, el almacenamiento flash y las SSD están estrechamente relacionadas, pero son tecnologías diferentes. Flash se refiere al medio de almacenamiento en sí, mientras que las SSD son dispositivos de almacenamiento que suelen utilizar memoria flash. Comprender esta distinción ayuda a la toma de decisiones estratégicas sobre la infraestructura de almacenamiento.
A nivel de la industria, el cambio de las unidades de disco duro tradicionales al almacenamiento basado en flash ha transformado la TI empresarial, ofreciendo un rendimiento más rápido y una mayor confiabilidad. A medida que las demandas de datos continúan creciendo, el almacenamiento flash y SSD seguirá siendo crucial para la infraestructura informática moderna.
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Descubra cómo las soluciones de almacenamiento más inteligentes le ayudan a gestionar y activar volúmenes masivos de datos no estructurados, impulsando los insights de IA, agilizando las operaciones y mejorando la eficiencia del almacenamiento.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM® Storage FlashSystem proporciona resiliencia cibernética y capacidades mejoradas de almacenamiento de datos.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión de almacenamiento.
IBM Technology Expert Labs proporciona servicios de infraestructura para servidores, mainframes y almacenamiento de IBM.
1 Enterprise Flash Storage Market Size, Shares and Trends 2025-2034, Enterprise Precedence Research, 15 de septiembre de 2025.
2 Solid State Drive (SSD) Market Size & Share Analysis, Growth Trends And Forecast (2025-2030), Mordor Intelligence, 2025.