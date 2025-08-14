En el mundo de las soluciones de almacenamiento de datos, las unidades de estado sólido (SSD) construidas a partir de la memoria flash NAND 3D han sido una verdadera revolución. Si bien la primera ola de SSD era prohibitivamente costosa para el almacenamiento a escala, en comparación con las unidades de disco duro tradicionales (HDD), las SSD modernas son más rápidas, duraderas y confiables.

En el centro de todas las SSD se encuentran las celdas de memoria flash. Las SSD modernas usan la tecnología flash 3D NAND para apilar varias capas de celdas de memoria verticalmente.

En comparación con la versión NAND 2D anterior, que organiza las celdas de memoria en una matriz plana, el apilamiento vertical de celdas flash mejora la densidad de almacenamiento de datos, la capacidad y el costo general por bit de datos. En pocas palabras, 3D NAND puede almacenar más bits de datos y mejor.

Ahora capaces de almacenar terabytes de datos con velocidades de escritura, resistencia y rendimiento mejorados, las SSD son la solución de referencia para casos de uso de almacenamiento más grandes, desde configuraciones de edición de video de alta gama hasta centros de datos profesionales.

Pero no todas las SDD son iguales. Clasificadas en función de su densidad de memoria flash NAND, las SSD que utilizan solo flash NAND 2D se conocen como unidades SLC (celda de un solo nivel). Las innovaciones posteriores introdujeron 3D NAND, lo que permite unidades MLC (celda multinivel), TLC (celda de triple nivel) y QLC (celda de cuatro niveles) que ofrecen un mejor rendimiento a costos por bit cada vez más bajos, según la situación.

Aunque tanto las unidades QLC como las TLC son más lentas que sus contrapartes de menor densidad celular, fabricantes como Intel y Samsung ofrecen un rendimiento optimizado a través de técnicas como DRAM o almacenamiento en caché SLC.