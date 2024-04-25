Los avances tecnológicos recientes en el almacenamiento de datos han llevado a las empresas y consumidores a moverse alejarse de las unidades de disco duro (HDD) tradicionales hacia una tecnología de unidad de estado sólido (SSD) más rápida y de menor latencia. En esta publicación, analizaremos esta nueva tecnología, así como el protocolo más rápido y popular disponible para conectarla a la placa base de una computadora: lamemoria no volátil express (NVMe).

Si bien los términos SSD y NVMe se utilizan a menudo para describir dos tipos diferentes de unidades, son tecnologías de almacenamiento de datos diferentes que se pueden utilizar para complementarse. Las SSD son un tipo de almacenamiento basado en semiconductores que se utiliza con almacenamiento flash, y NVMe es un protocolo para la transferencia de datos con gastos generales reducidos del sistema por operaciones de entrada/salida por segundo (E/S o IOPS) que se utiliza en SSD con memoria flash.

Las diferencias entre la tecnología NVMe y SSD son sutiles y pueden ser confusas. Si bien todos los dispositivos NVMe también son unidades SSD, no todas las SSD son unidades NVMe. Según un informe de 2023 de International Data Corporation (IDC), NVMe se diseñó para acelerar la transferencia de datos a sistemas conectados a través de PCI express, un bus de expansión en serie que es estándar para conectar una computadora a uno o más dispositivos periféricos. Sin embargo, no todas las SSD utilizan tecnología PCIe; algunos utilizan las interfaces SATA y SAS más antiguas que se diseñaron para HDD, lo que las hace compatibles con dispositivos más antiguos.