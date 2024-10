NVMe vs. M.2: ¿Cuál es la diferencia?

Las SSD son un tipo de dispositivo de almacenamiento basado en semiconductores que depende de la memoria flash para almacenar datos en una computadora. A diferencia del almacenamiento magnético, como las unidades de disco duro (HDD) y las unidades de disquete que almacenan datos mediante imanes, las SSD emplean tecnología NAND, un tipo de almacenamiento no volátil que no requiere energía para mantener sus datos. En una SSD, cada chip de memoria está construido con bloques que contienen celdas de memoria (también conocidas como páginas o sectores) que tienen bits de memoria. Mientras que los discos duros tienen latencia y tiempo de acceso inherentes debido a los platos y al movimiento de los cabezales de lectura/escritura, las SSD no tienen piezas móviles, lo que las hace mucho más rápidas.