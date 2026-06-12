¿Qué es la gobernanza del código?

La gobernanza del código ha evolucionado de una colección de procesos manuales a una práctica automatizada basada en políticas. Esto se debe en gran medida al hecho de que las bases de código grandes y complejas requieren marcos de gobernanza que puedan escalar en tamaño y sofisticación.

La revolución DevOps de los años 2010 desafió los modelos de gobernanza que dependían de aprobaciones manuales y control centralizado. Hoy en día, los sistemas automatizados hacen cumplir los procesos y el concepto de “shift left” ha visto que las actividades de seguridad y cumplimiento de normas se han movido antes en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

El surgimiento de la IA generativa ha introducido una capa completamente nueva de gobernanza. Ahora, los desarrolladores pueden generar cantidades sustanciales de código empleando herramientas machine learning basadas en grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), lo que aumenta significativamente la velocidad de desarrollo. Sin embargo, la gobernanza del código tuvo que evolucionar para dirección la calidad del código de los resultados generados por IA, junto con los riesgos de seguridad asociados, las preocupaciones de IP, las políticas de uso de modelos y más.

Las organizaciones están implementando políticas de gobierno que especifican cuándo se puede usar el código generado por IA, cómo deben hacerse los comentarios y qué pasos de validación se requieren antes del despliegue.