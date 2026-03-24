¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los certificados?

La gestión del ciclo de vida de los certificados (CLM) es el proceso formal de gestión y protección de los certificados digitales de una organización. La CLM tiene como objetivo optimizar y automatizar cada etapa del ciclo de vida del certificado: inventario, emisión, despliegue, monitoreo, renovación, revocación y eliminación.

Los certificados digitales son documentos electrónicos que utilizan criptografía de clave pública para probar la identidad de sus portadores. A menudo se utilizan para autenticar identidades no humanas (NHI), como sitios web, servidores, aplicaciones y agentes de IA.

A medida que las NHI proliferan en la red empresarial, impulsadas por DevOps, los entornos en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), los certificados se convierten en un componente cada vez más importante de la gestión de identidad y acceso (IAM).

Sin embargo, la explosión de las NHI también significa una explosión de certificados, que deben protegerse de los actores de amenazas como cualquier otra credencial digital.

Además, los certificados plantean una complicación adicional: las fechas de vencimiento.

Por diseño, los certificados no permanecen válidos para siempre. Si una licencia caduca antes de que se pueda renovar, esto puede provocar graves problemas, interrupciones en el servicio y tiempos de inactividad. Es posible que los clientes no puedan acceder a un sitio web. Es posible que algunos componentes críticos de la infraestructura de red dejen de funcionar. Los procesadores de pagos también.

La gestión del ciclo de vida de los certificados tiene como objetivo brindar a las organizaciones herramientas, tácticas y estrategias para simplificar los flujos de trabajo de certificados clave, como el seguimiento del estado de los certificados, el control del acceso y la renovación y revocación de certificados. De esta manera, la CLM puede ayudar a mitigar el fraude, el robo y el uso indebido de certificados, al tiempo que evita interrupciones costosas e inesperadas.