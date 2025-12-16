Guía de privacidad de datos para la IA y el machine learning

Los responsables de políticas a nivel mundial afirmaron que las tecnologías de IA no deberían de ninguna manera estar exentas de la responsabilidad de proteger la privacidad básica. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, considerado durante mucho tiempo una línea de referencia para el manejo de datos personales (sin importar la jurisdicción), se aplica al uso de sistemas de IA por parte de las empresas. Los principios del RGPD incluyen la minimización de datos (recopilar solo los datos mínimos necesarios para un propósito), la transparencia (informar a los usuarios sobre cómo se emplean los datos) y la limitación del almacenamiento (no conservar los datos más tiempo del necesario).

El año 2024 fue un año histórico en este ámbito, cuando varios organismos reguladores comenzaron a aplicar las leyes de privacidad en casos relacionados con aplicaciones de IA.

Por ejemplo, en 2024 la Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó a la red social LinkedIn con 310 millones de euros por una violación de la privacidad relacionada con la IA. LinkedIn rastreó ciertos comportamientos sutiles de los usuarios, como el tiempo que una persona permanecía en una publicación. Luego, el sitio utilizó la IA para obtener inferencias sobre estos usuarios (por ejemplo, si buscaban activamente nuevos empleos o si tenían un alto riesgo de agotamiento). Esta elaboración de perfiles se utilizó para orientar la publicidad y actualizar ciertos sistemas internos de clasificación de LinkedIn.

La comisión irlandesa finalmente determinó que, a pesar de un aparente anonimato, estas inferencias derivadas de la IA en última instancia podrían rastrearse hasta datos de personas identificables, lo que infringiría las leyes de privacidad de datos. Los tribunales dictaminaron que LinkedIn no respetó el principio del RGPD de limitación de propósito, ni obtuvo el consentimiento informado de los usuarios, violando así la privacidad del consumidor. El fallo también obligó a LinkedIn a implementar mecanismos de consentimiento en tiempo real y revisar los valores predeterminados de su configuración de personalización publicitaria.4

También en 2024, una acción policial contra la empresa de reconocimiento facial Clearview AI ilustró el principio de que los datos biométricos (como fotos de rostros) plantean más problemas de privacidad, incluso si los datos están técnicamente a disposición del público (como en una cuenta de redes sociales no segura).

Clearview había extraído 30 000 millones de imágenes de sitios como Facebook e Instagram, argumentando que la empresa no necesitaba el permiso de los usuarios, ya que las fotos estaban disponibles públicamente en línea. Esta operación masiva de recopilación de datos impulsó el desarrollo de Clearview de una base de datos de reconocimiento facial impulsada por IA.

Las autoridades policiales holandesas criticaron duramente el enfoque de Clearview. La Autoridad Holandesa de Protección de Datos finalmente impuso una multa de 30.5 millones de euros a la empresa, considerando que se violaron los derechos individuales de los ciudadanos holandeses incluidos en la recopilación de datos de Clearview.5

Finalmente, en 2024, la Unión Europea amplió la normativa específica sobre la IA con su Ley de IA, que entró en vigor en agosto de ese año. El ámbito de aplicación de la ley es más amplio que los datos relacionados con la IA, ya que se extiende a los riesgos de la IA y al desarrollo de la IA en general. Sin embargo, muchas de sus disposiciones se refieren a la seguridad de los datos, el intercambio de datos y la gobernanza de datos. Por citar un ejemplo destacado: la ley prohíbe los sistemas de identificación biométrica que utilizan datos y modelos de IA para identificar a las personas basándose en atributos sensibles como la raza, la religión o la orientación sexual.