¿Qué es la computación de IA?

El aprendizaje profundo, un subconjunto de machine learning, utiliza redes neuronales que constan de muchas capas, también conocidas como redes neuronales profundas, para simular el proceso de toma de decisiones de los humanos. Las redes neuronales profundas se componen de una capa de entrada y una capa de salida, así como de cientos de capas ocultas, lo que las diferencia de las redes neuronales estándar (que suelen constar de solo una o dos capas ocultas).

Las múltiples capas en una red neuronal profunda impulsan un proceso conocido como aprendizaje no supervisado, que permite a las máquinas extraer información de grandes conjuntos de datos no estructurados. El aprendizaje no supervisado ha hecho posible el machine learning a gran escala y es adecuado para muchas de las tareas más complejas de la computación de IA, como el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y la visión artificial‚ que implican la identificación rápida y precisa de patrones complejos en grandes cantidades de datos.