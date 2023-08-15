Modelos fundacionales son modelos de IA entrenados con algoritmos de machine learning en un amplio conjunto de datos sin etiquetar que se pueden utilizar para diferentes tareas con un ajuste mínimo. El modelo puede aplicar la información que ha aprendido sobre una situación a otra mediante el aprendizaje autosupervisado y el aprendizaje por transferencia. Por ejemplo, ChatGPT se basa en los modelos fundacionales GPT-3.5 y GPT-4 creados por OpenAI.

Los modelos fundacionales bien construidos ofrecen beneficios significativos; el uso de la IA puede ahorrar a las empresas incontables horas construyendo sus propios modelos. Estas ventajas de ahorro de tiempo son lo que atrae a muchas empresas a una adopción más amplia. IBM espera que en dos años, los modelos fundacionales impulsen alrededor de un tercio de la IA dentro de los entornos empresariales.

Desde una perspectiva de costos, los modelos fundacionales requieren una inversión inicial significativa; sin embargo, permiten a las empresas ahorrar en el costo inicial de la creación de modelos, ya que se escalan fácilmente a otros usos, lo que ofrece un mayor retorno de la inversión y una velocidad de comercialización más rápida para las inversiones en IA.

Con ese fin, IBM está construyendo un conjunto de modelos fundacionales específicos de dominio que van más allá de los modelos de aprendizaje de lenguaje natural y están entrenados en múltiples tipos de datos comerciales, incluyendo código, datos de series temporales, datos tabulares, datos geoespaciales, datos semiestructurados y datos de modalidad mixta, como texto combinado con imágenes. El primero de ellos, Slate, se lanzó recientemente.

La IA comienza con los datos

Para poner en marcha un programa de IA realmente eficaz para su negocio, debe contar con conjuntos de datos limpios y de calidad, así como con una arquitectura de datos adecuada para almacenarlos y acceder a ellos. La transformación digital de su organización debe ser lo suficientemente madura como para garantizar que los datos se recopilen en los puntos de contacto necesarios en toda la organización y que los datos deben ser accesibles para quienquiera que realice el análisis de datos.

Crear un modelo híbrido multicloud eficaz es esencial para que la IA pueda gestionar las enormes cantidades de datos que deben almacenarse, procesarse y analizarse. Las arquitecturas de datos modernas a menudo emplean un enfoque arquitectónico de tejido de datos, que simplifica el acceso a los datos y facilita el consumo de datos de autoservicio. La adopción de una arquitectura de estructura de datos también crea una arquitectura componible preparada para IA que ofrece capacidades consistentes en entornos de nube híbrida.

Gobernanza y conocimiento de dónde provienen sus datos

La importancia de la precisión y el uso ético de los datos hace que la gobernanza de datos sea una pieza importante en la estrategia de IA de cualquier organización. Esto incluye la adopción de herramientas de gobernanza e incorporación de la gobernanza en los flujos de trabajo para mantener estándares coherentes. Una plataforma de gestión de datos también permite a las organizaciones documentar adecuadamente los datos utilizados para crear o ajustar modelos, proporcionando a los usuarios insight sobre qué datos se utilizaron para dar forma a los resultados y a los equipos de supervisión regulatoria la información que necesitan para garantizar la seguridad y la privacidad.