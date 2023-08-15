La adopción de la inteligencia artificial (IA) ya está aquí. Las organizaciones ya no se preguntan si agregar capacidades de IA, sino cómo planean utilizar esta tecnología emergente rápidamente. De hecho, el uso de la inteligencia artificial en los negocios se está desarrollando más allá de las pequeñas aplicaciones específicas de casos de uso hacia un paradigma que coloca a la IA en el núcleo estratégico de las operaciones comerciales. Al ofrecer insights más profundos y eliminar las tareas repetitivas, los trabajadores tendrán más tiempo para desempeñar funciones humanas únicas, como colaborar en proyectos, desarrollar soluciones innovadoras y crear mejores experiencias.
Este avance no está exento de desafíos. Aunque el 42 % de las compañías afirma estar explorando la tecnología de IA, la tasa de fallo es alta; de media, el 54 % de los proyectos de IA pasan de piloto a producción. Superar estos desafíos requerirá un cambio en muchos de los procesos y modelos que las empresas utilizan hoy en día: cambios en la arquitectura de TI, la gestión de datos y la cultura. Estas son algunas de las formas en que las organizaciones actuales están haciendo ese cambio y cosechando los beneficios de la IA de una manera práctica y ética.
La inteligencia artificial en los negocios aprovecha los datos de toda la empresa, así como de fuentes externas para obtener insight y desarrollar nuevos procesos de negocio a través del desarrollo de modelos de IA. Estos modelos tienen como objetivo reducir el trabajo rutinario y las tareas complicadas y que consumen mucho tiempo, así como ayudar a las empresas a realizar cambios estratégicos en la forma en que hacen negocios para una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y mejores resultados comerciales.
Una frase común que escuchará en torno a la IA es que la inteligencia artificial es tan buena como la base de datos que le da forma. Por lo tanto, un programa de IA empresarial bien construido también debe tener una buena infraestructura de gobernanza de datos. Garantiza que los datos y los modelos de IA no solo sean precisos, proporcionando un resultado de mayor calidad, sino que los datos se utilicen de forma segura y ética.
Hoy en día, es difícil evitar las conversaciones sobre inteligencia artificial en los negocios. Atención médica, venta minorista, servicios financieros, fabricación: cualquiera que sean las industrias, los líderes empresariales quieren saber cómo el uso de datos puede darles una ventaja competitiva y ayudar a abordar los desafíos posteriores a COVID que enfrentan cada día.
Gran parte de la conversación se ha centrado en las capacidades de IA generativa y por una buena razón. Pero si bien esta innovadora tecnología de IA ha sido el foco de atención de los medios, solo cuenta una parte de la historia. Profundizando, el potencial de los sistemas de IA también nos está desafiando a ir más allá de estas herramientas y Think en grande: ¿Cómo avanzará la aplicación de los modelos de IA y machine learning los objetivos empresariales estratégicos y de gran escala?
La inteligencia artificial en los negocios ya está impulsando cambios organizacionales en la forma en que las empresas abordan analytics y detección de amenazas de ciberseguridad. La IA se está implementando en flujos de trabajo clave como la adquisición y retención de talento, el servicio al cliente y la modernización de aplicaciones, especialmente en combinación con otras tecnologías como los agentes virtuales o los chatbots.
Los desarrollos recientes de IA también están ayudando a las empresas a automatizar y optimizar la contratación y el desarrollo profesional de RR. HH., DevOps y la gestión de la nube, y la investigación y fabricación biotecnológica. A medida que se desarrollan estos cambios organizacionales, las compañías comenzarán a pasar de usar IA para ayudar en procesos empresariales existentes a uno en el que la IA impulsa nuevas automatizaciones de procesos, reduce errores humanos y proporciona insights más profundos. Es un enfoque conocido como IA first o IA+.
¿Cómo es la construcción de un proceso con un primer enfoque de IA? Como todos los cambios sistémicos, es un proceso pasoa paso, una escalera hacia la IA, que permite a las empresas crear una estrategia comercial clara y desarrollar capacidades de IA de una manera reflexiva y totalmente integrada con tres pasos claros.
El primer paso hacia la IA es modernizar sus datos en un entorno multinube híbrido. Las capacidades de IA requieren una infraestructura altamente elástica para reunir diversas capacidades y flujos de trabajo en una plataforma de equipo. Un entorno multinube híbrido ofrece esto, brindándole opciones y flexibilidad en toda su empresa.
La creación de modelos fundacionales comienza con datos limpios. Esto incluye crear un proceso para integrar, limpiar y catalogar todo el ciclo de vida de sus datos de IA. Hacerlo permite a tu organización escalar con confianza y transparencia.
El gobernanza de datos adecuado ayuda a las organizaciones a generar confianza y transparencia, fortaleciendo la detección de sesgos y la toma de decisiones Cuando los datos son accesibles, confiables y precisos, también permite a las empresas implementar mejor IA en toda la organización.
Modelos fundacionales son modelos de IA entrenados con algoritmos de machine learning en un amplio conjunto de datos sin etiquetar que se pueden utilizar para diferentes tareas con un ajuste mínimo. El modelo puede aplicar la información que ha aprendido sobre una situación a otra mediante el aprendizaje autosupervisado y el aprendizaje por transferencia. Por ejemplo, ChatGPT se basa en los modelos fundacionales GPT-3.5 y GPT-4 creados por OpenAI.
Los modelos fundacionales bien construidos ofrecen beneficios significativos; el uso de la IA puede ahorrar a las empresas incontables horas construyendo sus propios modelos. Estas ventajas de ahorro de tiempo son lo que atrae a muchas empresas a una adopción más amplia. IBM espera que en dos años, los modelos fundacionales impulsen alrededor de un tercio de la IA dentro de los entornos empresariales.
Desde una perspectiva de costos, los modelos fundacionales requieren una inversión inicial significativa; sin embargo, permiten a las empresas ahorrar en el costo inicial de la creación de modelos, ya que se escalan fácilmente a otros usos, lo que ofrece un mayor retorno de la inversión y una velocidad de comercialización más rápida para las inversiones en IA.
Con ese fin, IBM está construyendo un conjunto de modelos fundacionales específicos de dominio que van más allá de los modelos de aprendizaje de lenguaje natural y están entrenados en múltiples tipos de datos comerciales, incluyendo código, datos de series temporales, datos tabulares, datos geoespaciales, datos semiestructurados y datos de modalidad mixta, como texto combinado con imágenes. El primero de ellos, Slate, se lanzó recientemente.
Para poner en marcha un programa de IA realmente eficaz para su negocio, debe contar con conjuntos de datos limpios y de calidad, así como con una arquitectura de datos adecuada para almacenarlos y acceder a ellos. La transformación digital de su organización debe ser lo suficientemente madura como para garantizar que los datos se recopilen en los puntos de contacto necesarios en toda la organización y que los datos deben ser accesibles para quienquiera que realice el análisis de datos.
Crear un modelo híbrido multicloud eficaz es esencial para que la IA pueda gestionar las enormes cantidades de datos que deben almacenarse, procesarse y analizarse. Las arquitecturas de datos modernas a menudo emplean un enfoque arquitectónico de tejido de datos, que simplifica el acceso a los datos y facilita el consumo de datos de autoservicio. La adopción de una arquitectura de estructura de datos también crea una arquitectura componible preparada para IA que ofrece capacidades consistentes en entornos de nube híbrida.
La importancia de la precisión y el uso ético de los datos hace que la gobernanza de datos sea una pieza importante en la estrategia de IA de cualquier organización. Esto incluye la adopción de herramientas de gobernanza e incorporación de la gobernanza en los flujos de trabajo para mantener estándares coherentes. Una plataforma de gestión de datos también permite a las organizaciones documentar adecuadamente los datos utilizados para crear o ajustar modelos, proporcionando a los usuarios insight sobre qué datos se utilizaron para dar forma a los resultados y a los equipos de supervisión regulatoria la información que necesitan para garantizar la seguridad y la privacidad.
Las empresas que adopten primero la IA para utilizar la IA de manera efectiva y ética para impulsar los ingresos y mejorar las operaciones tendrán la ventaja competitiva sobre aquellas empresas que no integran completamente la IA en sus procesos. A medida que construye su primera Estrategia de IA, estas son algunas consideraciones críticas:
El primer paso al integrar la IA en su organización es identificar las formas en que las diversas plataformas y tipos de IA se alinean con los objetivos clave. Las empresas no solo deben discutir cómo se implementará la IA para lograr estos objetivos, sino también los resultados deseados.
Por ejemplo, los datos abren oportunidades para experiencias del cliente más personalizadas y, a su vez, una ventaja competitiva. Las empresas pueden crear flujos de trabajo automatizados para la atención al cliente con modelos de IA personalizados basados en los datos de los clientes. Las interacciones de chatbot más auténticas, las recomendaciones de productos, el contenido personalizado y otras funcionalidades de IA tienen el potencial de ofrecer a los clientes más de lo que quieren. Además, los insights más profundos sobre las tendencias del mercado y de los consumidores pueden ayudar a los equipos a desarrollar nuevos productos.
Para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa, concéntrese en cómo la IA puede optimizar los flujos de trabajo críticos y los sistemas, como la atención al cliente, la gestión de la cadena de suministro y la ciberseguridad.
Uno de los elementos clave en la democratización de datos es el concepto de datos como producto. Los datos de su empresa se distribuyen en centros de datos on premises, mainframes, nubes privadas, nubes públicas y infraestructura de borde. Para escalar con éxito sus esfuerzos de IA, deberá utilizar con éxito su "producto" de datos.
Una arquitectura de nube híbrida le permite usar datos de fuentes dispares sin problemas y escalar de manera efectiva en todo el negocio. Una vez que tenga una idea de todos sus datos y dónde residen, decida qué datos son los más críticos y cuáles ofrecen la mayor ventaja competitiva.
Con la rápida aceleración de la tecnología de IA, muchos han comenzado a hacer preguntas sobre ética, privacidad y prejuicios. Para garantizar que las soluciones de IA sean precisas, justas, transparentes y protejan la privacidad del cliente, las empresas deben contar con sistemas bien estructurados de gestión de datos y del ciclo de vida de la IA.
Las regulaciones para proteger a los consumidores están en constante expansión; En julio de 2023, la Comisión de la UE propuso nuevos estándares de aplicación del RGPD y una política de datos que entraría en vigor en septiembre. Sin una gobernanza y transparencia adecuadas, las empresas corren el riesgo de sufrir daños a la reputación, pérdidas económicas e infracciones normativas.
Ya sea empleando Tecnología de IA para impulsar chatbots o escribir código, existen innumerables formas en que el aprendizaje profundo, la IA generativa, el procesamiento de lenguaje natural y otras herramientas de IA se están desplegando para optimizar las Operaciones y la experiencia del cliente. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicaciones empresariales de la inteligencia artificial:
Las empresas están utilizando la IA para la modernización de aplicaciones y las operaciones de TI empresariales, poniendo la IA a trabajar para automatizar la programación, desplegar y escalar. Por ejemplo, Project Wisdom permite a los desarrolladores que utilizan Red Hat Ansible introducir un comando de programación como una oración sencilla en inglés a través de una interfaz de lenguaje natural y obtener código generado automáticamente. El proyecto es el resultado de una iniciativa de IBM llamada AI for Code y el lanzamiento de IBM Project CodeNet, el mayor conjunto de datos de su tipo destinado a enseñar IA a codificar.
El uso de IA es efectivo para crear experiencias personalizadas a escala a través de chatbots, asistentes digitales y otras interfaces de clientes. McDonald's, la empresa de restaurantes más grande del mundo, está creando soluciones de atención al cliente con la tecnología de IA de IBM Watson y el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para acelerar el desarrollo de su tecnología de toma automatizada de pedidos (AOT). Esto no solo ayudará a escalar la tecnología AOT en todos los mercados, sino que también ayudará a abordar integraciones que incluyen idiomas adicionales, dialectos y variaciones de menú.
Cuando IBM implementó IBM watsonx Orchestrate como parte de un programa piloto para IBM Consulting en Norteamérica, la empresa ahorró 12 000 horas en un trimestre en tareas manuales de evaluación de promociones, reduciendo un proceso que antes tomaba 10 semanas a cinco. El piloto también facilitó la obtención de información importante sobre recursos humanos. Con su herramienta para trabajadores digitales, HiRo, el equipo de RR. HH. de IBM ahora tiene una visión más clara de cada empleado que puede ascender y puede evaluar más rápidamente si se han cumplido los puntos de referencia clave.
La IA en los negocios tiene el potencial de mejorar una amplia gama de procesos y dominios del negocio, especialmente cuando la organización adopta un primer enfoque de IA.
En los próximos cinco años, probablemente veremos cómo las compañías escalan los programas de IA más rápidamente al mirar hacia áreas donde la IA comenzó a avanzar recientemente, como la fuerza laboral digital, la automatización de TI, la seguridad, la sustentabilidad y la modernización de aplicaciones.
En última instancia, el éxito con las nuevas tecnologías en IA dependerá de la calidad de los datos, la arquitectura de gestión de datos, los modelos fundacionales emergentes y la buena gobernanza. Con estos elementos, y con objetivos prácticos y orientados al negocio, las empresas pueden aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA.
