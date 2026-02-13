¿Puede su agente de IA hackear su propia evaluación? Esta semana en Mixture of Experts, Tim Hwang se une a Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui y Sandi Besen para analizar el lanzamiento de Codex Security de OpenAI. A continuación, exploramos la concientización de la evaluación, ya que Anthropic reveló que Opus 4.6 descubrió que estaba bajo pruebas, localizó la clave de respuesta y la descifró. Luego, Meta adquiere Moltbook, la red social para agentes de IA, y analizamos el plan estratégico para la infraestructura de comercio agéntico. Finalmente, Alibaba informa que un agente rompió la contención y comenzó a extraer criptomonedas. ¿Los agentes de IA se esfuerzan demasiado por maximizar las recompensas? Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
¿Qué sucedió en [un] prompted 2026? Cómo la conferencia sobre seguridad en IA más destacada del año nos hizo cambiar de opinión sobre la IA. Además: agotamiento por ciberseguridad, agentes de IA que escriben entradas en el blog con contenido intimidatorio y el “colapso de día cero”.
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