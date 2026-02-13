¿Puede su agente de IA hackear su propia evaluación? Esta semana en Mixture of Experts, Tim Hwang se une a Ambhi Ganesan, Kaoutar El Maghraoui y Sandi Besen para analizar el lanzamiento de Codex Security de OpenAI. A continuación, exploramos la concientización de la evaluación, ya que Anthropic reveló que Opus 4.6 descubrió que estaba bajo pruebas, localizó la clave de respuesta y la descifró. Luego, Meta adquiere Moltbook, la red social para agentes de IA, y analizamos el plan estratégico para la infraestructura de comercio agéntico. Finalmente, Alibaba informa que un agente rompió la contención y comenzó a extraer criptomonedas. ¿Los agentes de IA se esfuerzan demasiado por maximizar las recompensas? Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.

00:00: Introducción

1:02: Lanzamiento de OpenAI Codex Security

12:44: Meta adquiere Moltbook

25:21: Investigación de concientización de evaluación de Anthropic

38:06: Agentes de Alibaba extraen criptografía

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.