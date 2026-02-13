Explicación de la modernización del mainframe: COBOL e IA

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¿Dónde encaja realmente la IA en el proceso de modernización de mainframe? En el episodio de esta semana de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con los expertos Skyla Loomis, Maryam Ashoori y Kaoutar El Maghraoui. Nos adentramos en los temas de modernización de mainframe impulsada por IA y creadores de IA. A continuación, ¿el 84 % del mundo nunca ha utilizado la IA? Un análisis objetivo sobre la adopción de la IA y lo que debe cambiar. Por último, OpenClaw expone algunas fallas en materia de seguridad de los agentes de IA. Hablamos de “AgentOps”, el marco para la transparencia, la evaluación, la optimización y la aplicación de políticas que hace que los agentes de IA estén listos para producción. Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.

  • 00:00: Introducción
  • 1:06 – Modernización de mainframe
  • 14:18 – Un análisis realista sobre la adopción de la IA
  • 29:40 – IA agéntica con seguridad integrada por diseño

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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Explicación de la modernización del mainframe: COBOL e IA

IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.

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