¿Dónde encaja realmente la IA en el proceso de modernización de mainframe? En el episodio de esta semana de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con los expertos Skyla Loomis, Maryam Ashoori y Kaoutar El Maghraoui. Nos adentramos en los temas de modernización de mainframe impulsada por IA y creadores de IA. A continuación, ¿el 84 % del mundo nunca ha utilizado la IA? Un análisis objetivo sobre la adopción de la IA y lo que debe cambiar. Por último, OpenClaw expone algunas fallas en materia de seguridad de los agentes de IA. Hablamos de “AgentOps”, el marco para la transparencia, la evaluación, la optimización y la aplicación de políticas que hace que los agentes de IA estén listos para producción. Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Acompáñenos en vivo para una IBM Technology Summit centrada en Agent Ops y la IA responsable para conocer la perspectiva de IBM sobre trabajar con la IA agéntica de manera responsable a escala. La conversación continuará con un invitado especial que explorará cómo su organización está gestionando los desafíos operativos, de riesgo y de gobernanza que suponen los agentes de IA.
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