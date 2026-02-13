¿Para qué se utiliza realmente la IA? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos el informe sobre el uso de Copilot de Microsoft que revela los patrones de adopción de IA. El anfitrión Tim Hwang se reúne con el IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende y Volkmar Uhlig para analizar los costos de la IA empresarial, el método Ralph Wiggum para agentes de programación y si dar instrucciones simples es mejor que microgestionar. Luego, presentamos un avance de la India AI Impact Summit. Por último, las empresas de IA aparecieron en los anuncios del Superbowl este fin de semana. ¿Estamos presenciando una adopción generalizada o simplemente otra burbuja? ¡Todo eso y más en Mixture of Experts esta semana!

00:00: Introducción

1:07 – Informes de uso de Copilot

10:00 – Método Ralph Wiggum

20:00 – India AI Impact Summit

28:05 – Anuncios con IA en el Super Bowl

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.