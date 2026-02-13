¿Para qué se utiliza realmente la IA? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos el informe sobre el uso de Copilot de Microsoft que revela los patrones de adopción de IA. El anfitrión Tim Hwang se reúne con el IBM Fellow Kush Varshney, Lauren McHugh Olende y Volkmar Uhlig para analizar los costos de la IA empresarial, el método Ralph Wiggum para agentes de programación y si dar instrucciones simples es mejor que microgestionar. Luego, presentamos un avance de la India AI Impact Summit. Por último, las empresas de IA aparecieron en los anuncios del Superbowl este fin de semana. ¿Estamos presenciando una adopción generalizada o simplemente otra burbuja? ¡Todo eso y más en Mixture of Experts esta semana!
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Con diferencia de una hora, las dos empresas lanzaron actualizaciones importantes de sus modelos de vanguardia insignia: GPT‑5.3-Codex y Claude Opus 4.6, lo que deja muy claro que ambas corren a toda velocidad hacia la misma meta: la IA de nivel empresarial. Seguir leyendo.
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