El lanzamiento de Codex y el caos de OpenClaw/Moltbook: esta semana en agentes de IA

Vea el episodio

¿OpenAI Codex cambia las reglas del juego o simplemente se pone al día? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos Codex, la aplicación propia de OpenAI. El anfitrión Tim Hwang y los panelistas Abraham Daniels, Ambhi Ganesan y Sandhya Iyer, quien nos acompaña por primera vez, comentan sobre si Codex da una ventaja a OpenAI en el saturado ámbito de la programación de IA, o si simplemente es una apuesta inicial en la carrera por la orquestación de agentes. A continuación, retomamos el tema de Moltbot (ahora OpenClaw), que dio origen a Moltbook,  la red social estilo Reddit para agentes de IA. ¿Revelan insights estas simulaciones de agentes o solo son experimentos divertidos? Nuestros expertos opinan sobre los riesgos de seguridad, las alucinaciones y más. Acompáñenos en un interesante episodio en el que hablaremos de agentes de programación, economías agénticas y el panorama en evolución de los asistentes de programación.

  • 00:00: Introducción
  • Por determinar: lanzamiento de la aplicación OpenAI Codex
  • Por determinar: MoltBot/OpenClaw: redes sociales de agentes de IA

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Ver todos los episodios de Mixture of Experts
Escuchar en Podcasts de Apple Podcasts de Spotify YouTube Casted

Explore más episodios

Encuentre todos los episodios
Ilustraciones del pódcast Mixture of experts
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): los agentes de código abierto se generalizan

Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
La nueva carrera de la IA: innovación empresarial en 2026

OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Análisis de Claude Cowork y Apple elige a Gemini

Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Lo más destacado de la IA en CES 2026: NVIDIA Rubin y gadgets asombrosos

Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Revisión del año de IA: tendencias que darán forma a 2026

Nuestros expertos revisan los avances de la IA de 2025 y predicen las tendencias de 2026. Se analizó la escasez de hardware de IA, las ganancias del código abierto, los superagentes y la evolución multimodal.

También le puede interesar

Video de YouTube Lo que los profesionales de la ciberseguridad deben saber sobre OpenClaw y Moltbook

Vea el último episodio del podcast Security Intelligence

Último episodio de Security Intelligence
La empresa en 2030

La IA no solo está mejorando el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio.

Lea el estudio Enterprise 2030
IBM Enterprise Advantage

Amplíe su IA para crear valor más rápido

Explore IBM Enterprise Advantage
Suscríbase al boletín Think

Suscríbase al boletín Think para obtener insights semanales, investigaciones y opiniones de expertos sobre las últimas noticias en IA y tecnología.

Suscríbase para recibir actualizaciones sobre IA

Podcasts

Escuche interesantes debates con líderes tecnológicos. Vea los últimos episodios.

 Escuche todos los podcasts de IBM Think
Ilustraciones del podcast Smart Talks with IBM
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo
Techsplainers de IBM - ilustración del álbum de podcast de audio
¿Qué es DevOps?
Miniatura de La IA en acción
Cómo IBM utiliza los datos y la IA para modernizar las adquisiciones
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Lo más destacado de la IA en CES 2026: NVIDIA Rubin y gadgets asombrosos
Ilustraciones del álbum del podcast Security Intelligence
Una nueva perspectiva sobre las recompensas por errores, los equipos rojos de IA y nuestros propósitos de Año Nuevo
Techsplainers de IBM - ilustración del álbum de podcast de audio
¿Qué es la computación cuántica?
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Revisión del año de IA: tendencias que darán forma a 2026
Ilustraciones del álbum del podcast Security Intelligence
Por qué cuesta tanto ser víctima de un hackeo en Estados Unidos
Techsplainers de IBM - ilustración del álbum de podcast de audio
¿Qué es la observabilidad de lote completo?
Ilustraciones del álbum del podcast Security Intelligence
Las historias de ciberseguridad que definirán el año 2025
Ilustraciones del álbum del podcast The Coherence Times
¿Cuándo superarán las computadoras cuánticas a las computadoras clásicas?
Miniatura de La IA en acción
Cómo UFC utiliza la IA para convertir los datos en insights en tiempo real
Ilustraciones del pódcast Transformers
De elefantes a agentes de IA: una guía de supervivencia para CXO
Ilustraciones del álbum del podcast The Coherence Times
Uso de computadoras cuánticas para descubrir los misterios de la física cuántica
Ilustraciones del pódcast Transformers
Coeficiente de adaptabilidad: la ventaja del CIO en un mundo de IA
Manténgase al tanto de las noticias sobre IA con nuestros expertos

Síganos en Apple Podcasts y Spotify.

  1. Suscríbase a nuestra lista de reproducción en YouTube
  2. Suscríbase al boletín Think