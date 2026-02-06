¿OpenAI Codex cambia las reglas del juego o simplemente se pone al día? Esta semana en Mixture of Experts, analizamos Codex, la aplicación propia de OpenAI. El anfitrión Tim Hwang y los panelistas Abraham Daniels, Ambhi Ganesan y Sandhya Iyer, quien nos acompaña por primera vez, comentan sobre si Codex da una ventaja a OpenAI en el saturado ámbito de la programación de IA, o si simplemente es una apuesta inicial en la carrera por la orquestación de agentes. A continuación, retomamos el tema de Moltbot (ahora OpenClaw), que dio origen a Moltbook, la red social estilo Reddit para agentes de IA. ¿Revelan insights estas simulaciones de agentes o solo son experimentos divertidos? Nuestros expertos opinan sobre los riesgos de seguridad, las alucinaciones y más. Acompáñenos en un interesante episodio en el que hablaremos de agentes de programación, economías agénticas y el panorama en evolución de los asistentes de programación.

00:00: Introducción

Por determinar: lanzamiento de la aplicación OpenAI Codex

Por determinar: MoltBot/OpenClaw: redes sociales de agentes de IA

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.