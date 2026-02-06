Los juegos comienzan temprano en el ámbito de la IA. En este episodio de emergencia de Mixture of Experts, la anfitriona invitada Aili McConnon recibe a Chris Hay y Mihai Criveti para analizar los bombazos consecutivos de ayer: Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI, que se lanzaron con menos de una hora de diferencia. Nuestros expertos analizan ambos modelos. ¿Cuál de ellos realmente funciona mejor para las tareas de programación? Luego, exploramos lo que revelan estas versiones sobre la competitiva batalla por la IA empresarial. Por último, Chris y Mihai comparten sus flujos de trabajo del mundo real: ¿por qué usar un modelo cuando se pueden aprovechar ambos? Además, hablamos del cambio de tendencia: los flujos de trabajo con múltiples agentes no están por llegar; ya están aquí.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
Con diferencia de una hora, las dos empresas lanzaron actualizaciones importantes de sus modelos de vanguardia insignia: GPT‑5.3-Codex y Claude Opus 4.6, lo que deja muy claro que ambas corren a toda velocidad hacia la misma meta: la IA de nivel empresarial. Seguir leyendo.
Vea el último episodio del podcast Security Intelligence
La IA no solo está mejorando el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio.
Amplíe su IA para crear valor más rápido
Suscríbase al boletín Think para obtener insights semanales, investigaciones y opiniones de expertos sobre las últimas noticias en IA y tecnología.
Escuche interesantes debates con líderes tecnológicos. Vea los últimos episodios.