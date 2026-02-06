Los juegos comienzan temprano en el ámbito de la IA. En este episodio de emergencia de Mixture of Experts, la anfitriona invitada Aili McConnon recibe a Chris Hay y Mihai Criveti para analizar los bombazos consecutivos de ayer: Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI, que se lanzaron con menos de una hora de diferencia. Nuestros expertos analizan ambos modelos. ¿Cuál de ellos realmente funciona mejor para las tareas de programación? Luego, exploramos lo que revelan estas versiones sobre la competitiva batalla por la IA empresarial. Por último, Chris y Mihai comparten sus flujos de trabajo del mundo real: ¿por qué usar un modelo cuando se pueden aprovechar ambos? Además, hablamos del cambio de tendencia: los flujos de trabajo con múltiples agentes no están por llegar; ya están aquí.

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.