¿Perplexity sigue centrándose en la búsqueda? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Gabe Goodhart, Chris Hay y Aaron Baughman para analizar lo que realmente ofrece Perplexity Computer y si los sistemas cerrados pueden competir con alternativas abiertas como OpenClaw, LangGraph y AutoGPT. A continuación, Anthropic presenta la importación de memoria para Claude. ¿La memoria sigue siendo un obstáculo competitivo, o ahora los usuarios pueden cambiar perfectamente entre proveedores de IA? Luego, conozca NullClaw, un marco de agente minimalista que se ejecuta con solo 678 kilobytes. Nuestros expertos debaten si los enjambres de agentes basados en el edge son el futuro o simplemente un marketing inteligente. Finalmente, Particle6 presenta a Tilly Norwood, el primer actor de IA del mundo. ¿Le daría un Oscar a un algoritmo? ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
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