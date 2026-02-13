Dentro de la plataforma de agentes de Perplexity Computer

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¿Perplexity sigue centrándose en la búsqueda? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador Tim Hwang se une a Gabe Goodhart, Chris Hay y Aaron Baughman para analizar lo que realmente ofrece Perplexity Computer y si los sistemas cerrados pueden competir con alternativas abiertas como OpenClaw, LangGraph y AutoGPT. A continuación, Anthropic presenta la importación de memoria para Claude. ¿La memoria sigue siendo un obstáculo competitivo, o ahora los usuarios pueden cambiar perfectamente entre proveedores de IA? Luego, conozca NullClaw, un marco de agente minimalista que se ejecuta con solo 678 kilobytes. Nuestros expertos debaten si los enjambres de agentes basados en el edge son el futuro o simplemente un marketing inteligente. Finalmente, Particle6 presenta a Tilly Norwood, el primer actor de IA del mundo. ¿Le daría un Oscar a un algoritmo? ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!

  • 00:00: Introducción
  • 1:07: Perplexity Computer
  • 11:23: Memoria de importación de Claude
  • 24:14: NullClaw
  • 35:14: Tilly Norwood

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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