¿Es que Claude Code está teniendo su momento ChatGPT? Esta semana en Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con Chris Hay, Gabe Goodhart y Francesco Brenna para detallar los cambios que están ocurriendo en la IA a medida que comienza 2026. En primer lugar, OpenAI confirma que pronto se podrán colocar anuncios publicitarios en ChatGPT, lo que plantea preguntas sobre la confianza, la economía y el futuro de los modelos de productos de IA. A continuación, ¡explota la popularidad de Claude Code! Los desarrolladores están descubriendo todo lo que la programación agéntica es capaz de hacer, y esto está transformando la forma en que se desarrolla el software. Luego, analizamos un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM: “La empresa en 2030”, que revela cómo los ejecutivos planean pasar de la eficiencia impulsada por IA a la innovación impulsada por IA. Por último, Hugging Face lanza Open Responses, un nuevo estándar para las API de agentes que podría transformar el desarrollo de la IA, al tiempo que plantea preguntas sobre la transparencia y el control.
Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana para obtener más información.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
La IA no solo está mejorando el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio.
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