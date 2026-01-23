¿Es que Claude Code está teniendo su momento ChatGPT? Esta semana en Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con Chris Hay, Gabe Goodhart y Francesco Brenna para detallar los cambios que están ocurriendo en la IA a medida que comienza 2026. En primer lugar, OpenAI confirma que pronto se podrán colocar anuncios publicitarios en ChatGPT, lo que plantea preguntas sobre la confianza, la economía y el futuro de los modelos de productos de IA. A continuación, ¡explota la popularidad de Claude Code! Los desarrolladores están descubriendo todo lo que la programación agéntica es capaz de hacer, y esto está transformando la forma en que se desarrolla el software. Luego, analizamos un nuevo informe del Institute for Business Value de IBM: “La empresa en 2030”, que revela cómo los ejecutivos planean pasar de la eficiencia impulsada por IA a la innovación impulsada por IA. Por último, Hugging Face lanza Open Responses, un nuevo estándar para las API de agentes que podría transformar el desarrollo de la IA, al tiempo que plantea preguntas sobre la transparencia y el control.

Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana para obtener más información.

00:00: Introducción

01:30 – OpenAI incorpora anuncios publicitarios en ChatGPT

12:25 – El momento de éxito de Claude Code

22:57 – Informe Enterprise 2030 de IBV

36:09 – Respuestas abiertas: El futuro de las API de agentes

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.