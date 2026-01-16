¿Su escritorio está listo para los agentes de IA? En el episodio 90 de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con Volkmar Uhlig, Olivia Buzek y Mihai Criveti para analizar el lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, llevando así el poder de Claude Code a las tareas laborales cotidianas. ¿Confiaría en un agente de IA para organizar sus archivos? A continuación, Apple anuncia una asociación con Google para impulsar la próxima generación de modelos Siri con Gemini. ¿Qué significa esto para la IA en el dispositivo, la privacidad y el futuro de la inteligencia edge? Luego, en un giro sorprendente, el creador de Linux, Linus Torvalds, admite haber usado agentes de IA para un proyecto paralelo que involucra vibe coding, a pesar de que una vez dijo burlonamente que “vibe” es significa “Very Inefficient But Entertaining” (muy ineficiente, pero entretenida). ¿Las herramientas de programación finalmente son lo suficientemente buenas incluso para la vieja guardia? Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.

00:00: Introducción

01:17 – Claude Cowork

13:25 – Acuerdo de IA entre Apple y Google

27:39 – Linus Torvalds habla sobre vibe coding

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.