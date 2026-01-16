¿Su escritorio está listo para los agentes de IA? En el episodio 90 de Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con Volkmar Uhlig, Olivia Buzek y Mihai Criveti para analizar el lanzamiento de Claude Cowork de Anthropic, llevando así el poder de Claude Code a las tareas laborales cotidianas. ¿Confiaría en un agente de IA para organizar sus archivos? A continuación, Apple anuncia una asociación con Google para impulsar la próxima generación de modelos Siri con Gemini. ¿Qué significa esto para la IA en el dispositivo, la privacidad y el futuro de la inteligencia edge? Luego, en un giro sorprendente, el creador de Linux, Linus Torvalds, admite haber usado agentes de IA para un proyecto paralelo que involucra vibe coding, a pesar de que una vez dijo burlonamente que “vibe” es significa “Very Inefficient But Entertaining” (muy ineficiente, pero entretenida). ¿Las herramientas de programación finalmente son lo suficientemente buenas incluso para la vieja guardia? Todo eso y más, hoy, en Mixture of Experts.
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
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