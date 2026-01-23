¿Los agentes de IA de código abierto finalmente se volvieron populares?
Esta semana en Mixture of Experts, el anfitrión Tim Hwang se reúne con Kaoutar El Maghraoui, Marina Danilevsky y Aaron Baughman. Primero, hablaremos de Moltbot (antes Clawdbot), el marco de agentes de IA de código abierto que desató una avalancha de compras de Mac minis. ¿Qué hace que este agente sea diferente? A continuación, el director ejecutivo (CEO) de Anthropic, Dario Amodei, vuelve con otro ensayo, esta vez sobre la “adolescencia” de la IA. Luego, los Grammy son este fin de semana, hablamos sobre la experiencia de trivia impulsada por IA de IBM, GRAMMY IQ. Aaron nos cuenta cómo el equipo escaló el uso de agentes de IA, y además cómo podrían ganar boletos para los Grammy 2027. Por último, Microsoft presenta Maia 200, su último chip de inferencia que supone un ahorro de costos del 30 % con respecto a NVIDIA. ¿Qué significa la integración vertical para las guerras de chips de IA? ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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La IA no solo está mejorando el modelo de negocio. Para 2030, será el modelo de negocio.
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