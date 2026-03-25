Optimización de la gestión de contratos en adquisiciones con IA

La implementación de la IA requiere la alineación con las mejores prácticas establecidas de gestión de contratos. Sin una planeación y supervisión cuidadosas, las organizaciones pueden enfrentarse a riesgos que limitan la eficacia de la IA o generan nuevas preocupaciones.



Gestión de cambios y adopción por parte de los usuarios: los equipos de adquisiciones y legales pueden mostrarse reacios a adoptar herramientas de IA, especialmente si interrumpen flujos de trabajo ya establecidos. La capacitación y los recursos, como las sesiones internas de mejora de habilidades o los seminarios web, son esenciales para ayudar a garantizar que la IA se adopte con éxito.

Problemas de calidad y disponibilidad de datos: los sistemas de IA dependen de datos precisos y bien estructurados para funcionar eficazmente. Si los datos del contrato están incompletos, son incoherentes o se almacenan en sistemas fragmentados, los resultados de la IA pueden ser poco confiables. Para tratar este problema, las organizaciones deben invertir en la limpieza de datos, la estandarización y la gestión centralizada de datos antes de escalar las iniciativas de IA.

Preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de los datos: los contratos suelen contener información comercial y legal sensible. El uso de sistemas de IA, en particular los que se basan en modelos externos o servicios en la nube, suscita inquietudes en materia de protección de datos y control de acceso. Las organizaciones deben implementar políticas sólidas de gobernanza de datos, cifrado y controles de acceso, y evaluar minuciosamente a los proveedores para verificar que cumplan con las normas de seguridad.

Integración con los sistemas existentes: la incorporación de la IA a los sistemas existentes de adquisiciones y gestión de contratos puede resultar compleja. Una mala integración puede provocar interrupciones en el flujo de trabajo o duplicación de esfuerzos. Una implementación por fases y el uso de API o plataformas de integración pueden contribuir a que la adopción se produzca sin contratiempos.

Falta de estandarización en los contratos: las diferencias en la redacción y los formatos de los contratos pueden dificultar que los modelos de IA interpreten y analicen los documentos con precisión, especialmente en organizaciones que no cuentan con plantillas estandarizadas. Establezca plantillas de contratos estandarizadas y bibliotecas de cláusulas para mejorar la congruencia y el rendimiento de la IA.

Dependencia excesiva de la automatización: depender demasiado de la IA puede reducir la supervisión humana. La gestión de contratos aún requiere juicio profesional, especialmente para las negociaciones y la evaluación de riesgos. Mantenga la supervisión humana con puntos de control de revisión claros para ayudar a garantizar que las decisiones críticas se evalúen adecuadamente.