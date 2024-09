Las organizaciones deben seguir invirtiendo en la atención al cliente para cerciorarse de conservar a sus clientes actuales y conseguir otros nuevos, ya sea a través de referencias o de recomendaciones de boca en boca. Ofrecer una atención al cliente mejor que la de la competencia es una forma de hacer crecer un negocio y mantener una reputación estable. Al seguir las pautas anteriores, las organizaciones prosperarán en un mercado cada vez más competitivo.

No es de extrañar que la atención al cliente se haya convertido en la prioridad número uno de los directores ejecutivos (CEO) para la inversión en IA generativa, según la IBV CEO Guide to Generative AI for Customer Service. El objetivo de ayudar a las organizaciones a afrontar el doble desafío de las crecientes demandas de los clientes y los costos operativos se adapta perfectamente a la IA.

IBM ha estado ayudando a las empresas a aplicar IA confiable en este espacio durante más de una década, y la IA generativa tiene un mayor potencial para transformar significativamente el servicio al cliente y de campo con la capacidad de comprender consultas complejas y generar respuestas conversacionales más humanas. IBM Consulting ofrece capacidades integrales de consultoría en diseño y servicio de experiencia, datos y transformación de IA. Con IBM watsonx, la plataforma de datos e IA preparada para la empresa de IBM, y watsonx Assistant, la solución de IA conversacional líder del mercado de IBM, nos asociamos con usted a través del proceso de creación de valor de IA para aumentar la IA conversacional, mejorar la experiencia de los representantes y optimizar las operaciones del centro de llamadas.