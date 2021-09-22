¿Qué es la atención al cliente?

La atención al cliente y el servicio al cliente juntos ayudan a crear una experiencia positiva para el cliente, o la impresión general que tiene una persona cuando interactúa con su compañía. Ambos son vitales, pero existen diferencias sutiles en la forma en que se implementan.

La atención al cliente de alta calidad es proactiva, se anticipan las necesidades mostradas a lo largo del recorrido del cliente. Esto hace que los clientes se sientan más apoyados. Eso, a su vez, ayuda a crear una conexión emocional entre el cliente y la empresa. Por otro lado, el servicio al cliente es reactivo. Aquí, el enfoque está en ayudar con la resolución de problemas del cliente o respondiendo preguntas antes de comprar, ya sea de manera de autoservicio a través de preguntas frecuentes o contactando al equipo de atención al cliente.

Si una compañía descuida la atención al cliente, puede afectar negativamente la experiencia de servicio al cliente. Por ejemplo, cuando el chatbot de un sitio web no puede proporcionar información clave sobre un producto, es más probable que los clientes se frustren y se comuniquen con un agente de servicio al cliente para obtener ayuda. Esto impone una mayor carga al equipo de soporte para abordar rápidamente el problema y mitigar cualquier efecto de la experiencia negativa.

Para lograr clientes satisfechos, sus representantes deben abordar las necesidades de los clientes rápidamente y con la menor cantidad de interacciones posible. Según Forrester (enlace externo a ibm.com), el 75 % de los profesionales globales de negocios y tecnología informan que la experiencia del cliente es una alta prioridad para su negocio. Forrester señala que el obstáculo al que se enfrentan las compañías es encontrar formas de aumentar la interacción del cliente y la fidelidad a la marca. Para seguir siendo competitivas, las compañías pueden adoptar algunas tendencias de experiencia del cliente.

El principal diferenciador es que la atención al cliente es menos cuantificable que el servicio al cliente porque se centra en la conexión emocional con el cliente. Según Qualtrics (enlace externo a ibm.com), brindar una excelente atención al cliente es importante porque puede aumentar el retorno de la inversión (ROI), mejorar la lealtad del cliente y obtener recomendaciones de los clientes. Por ejemplo, Deloitte descubrió que las marcas eran un 60 % más rentables cuando estaban centradas en el cliente en comparación con las marcas que descuidaban la experiencia del cliente.

La atención al cliente se articula mejor a través de casos de uso en lugar de datos cuantitativos. Por ejemplo, Apple es conocida por su atención al cliente a través de su enfoque de "pasos de servicio", adaptado del Ritz-Carlton. Su experiencia en la tienda esencialmente proporciona una experiencia positiva para el cliente donde los empleados están capacitados para comprender los puntos débiles, escuchar al cliente y presentar una solución, todo junto con un comportamiento cálido y acogedor.

Apple también eligió marcar sus tiendas como "Town Squares (enlace externo a ibm.com)", para resaltar el concepto de que son centros de reunión de lo mejor de Apple, y que es un foro abierto para promover la inclusión. Estos esfuerzos pueden aumentar la lealtad y la retención de clientes mediante el fomento de una conexión emocional. Además, la compañía considera todo el recorrido del cliente y las necesidades del perfil, destacando una excelente estrategia de experiencia del cliente.