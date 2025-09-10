퍼블릭 DNS와 프라이빗 DNS: 차이점은 무엇인가요?

관련 기술이 계속 발전하고 전 세계 사용자의 지속적인 확장에 발맞추기 위해 노력함에 따라 DNS에서 중요한 변화가 발생했으며 앞으로도 이러한 변화가 계속 일어날 것입니다.

IPv4 인터넷 라우팅 프로토콜을 예로 들어보겠습니다. IPv4(Internet Protocol 버전 4)는 1970년대에 개발되어 인터넷 혁명 이전인 1980년대 초에 공식적으로 도입되었습니다. IPv4 주소는 컴퓨터 네트워크에 연결된 모든 디바이스에 할당할 수 있는 32비트 숫자 라벨이며 통신 및 라우팅 목적의 서비스를 제공하는 데 필수적입니다. IPv4 주소는 마침표를 사용하여 다양한 간격으로 구분된 긴 숫자 문자열로 표현됩니다.

확률의 법칙에 따라 각 IPv4 주소에 포함된 정수의 개수를 계산하면 약 43억 개의 주소가 가능하다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 엄청난 숫자조차도 네트워크에 연결해야 하는 기술 디바이스의 개수가 계속 증가함에 따라 이를 맞추기에는 충분하지 않은 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 '과밀화' 상황을 완화하기 위해 1995년에 도입된 IPv6(Internet Protocol 버전 6)를 사용합니다. 두 프로토콜을 비교할 때 가장 먼저 눈에 띄는 점은 IPv6가 훨씬 더 크며, IPv4 주소보다 정확히 4배 더 큰 128비트 주소를 제공한다는 점입니다.

이러한 증가로 인해 가능한 주소 풀이 상상하기 어려울 정도로 깊어졌습니다. 그 숫자는 340언데실리언(간)으로, 3.4 x 10의 38제곱으로 계산되며 숫자로는 3.4 뒤에 0이 38개를 붙여 표시됩니다. 이렇게 많은 물이 있는 수영장이 완전히 배수되는 경우는 상상하기는 어렵습니다. 하지만 전 세계의 컴퓨터 사용량이 전례 없는 증가세를 보이면 엄청난 반응을 불러일으킬 것입니다.

IPv6는 IPv4의 4배에 달하는 주소 공간을 제공하는 것 외에도 SLAAC(Stateless Address Autoconfiguration)가 포함됩니다. 이 기능을 사용하면 디바이스가 외부 DHCP 서버에 의존하지 않고 자체 IP 주소를 구성할 수 있으므로 네트워크 트래픽도 줄어듭니다.

또한 IPv6는 도메인 이름과 적합한 IPv6 주소가 일치하는 향상된 유형의 DNS 레코드를 사용합니다. 이 DNS 레코드는 'AAAA'라고 하며 적절한 IPv4 주소를 보유하는 'A 레코드'에서 크게 발전한 DNS 레코드입니다. AAAA 레코드(쿼드 A 레코드라고도 함)와 A 레코드의 차이점은 AAAA가 사용 중인 방대한 128비트 식별자를 수용할 수 있을 만큼 용량이 증가했다는 것입니다.

A 레코드와 AAAA 레코드를 효과적으로 구분할 수 있는 한 가지 방법은 CNAME(정식 이름을 의미)을 만드는 것입니다. CNAME은 특정 도메인 또는 하위 도메인의 별칭으로 작동하는 DNS 레코드 유형입니다. 주목해야 할 한 가지 사소한 제한 사항은 CNAME이 있는 호스트 이름은 이미 해당 이름을 가진 A 레코드 또는 AAAA 레코드를 활성화할 수 없다는 것입니다.

시간이 지남에 따라 업데이트된 주요 프로토콜은 IPv6뿐만이 아닙니다. 전송 계층 보안(TLS)은 웹 기반 및 기타 네트워크 통신을 보호하는 고도로 암호화된 프로토콜입니다. TLS는 보안 소켓 계층(SSL)이라는 이전 프로토콜을 1999년에 업그레이드한 것입니다. SSL과 마찬가지로 TLS는 사용자 인증, 무단 접근 차단, 데이터 무결성 유지 및 검사 수단을 제공합니다.