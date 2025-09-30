타임 투 리브(TTL)란 무엇인가요?

DNS TTL은 DNS 서버가 캐시된 DNS 레코드를 제공할 수 있는 기간을 나타냅니다. 이는 DNS 레코드의 만료 날짜와 같으며, 로컬 확인자에게 레코드를 캐시에 얼마나 오래 보관해야 하는지 알려줍니다.

DNS 확인은 도메인 이름을 Internet Protocol(IP) 주소로 변환하고 사용자를 웹사이트에 연결하는 프로세스입니다. 이 작업에는 여러 DNS 서버에서 DNS 레코드에 저장된 정보를 검색하는 작업이 포함되며 재귀 또는 로컬 DNS 확인자부터 시작됩니다. 인터넷 서비스 제공업체(ISP)는 종종 재귀 확인자를 제공하고 관리합니다.

사용자가 웹 브라우저에 도메인 이름을 입력하면(DNS 쿼리 시작) 재귀 확인자는 일련의 권한 있는 서버를 쿼리하여 도메인의 IP 주소를 나타내는 A 레코드(IPv4 주소의 경우 A 레코드, IPv6 주소의 경우 AAAA 레코드)를 가져옵니다.

그러나 로컬 확인자에게 쿼리를 해결하는 데 필요한 레코드가 이미 있는 경우 DNS 조회 프로세스를 계속하지 않고도 사용자를 연결할 수 있습니다. 이 효율적인 프로세스는 권한 있는 서버의 쿼리 부하를 줄이고 사용자가 웹 사이트에 연결하는 속도를 크게 향상시킵니다. TTL 값은 초 단위로 정의되며 현재 레코드 복사본을 받기 위해 권한 있는 서버에 연결하기 전에 로컬 캐시 서버가 DNS 레코드를 제공할 수 있는 기간을 결정합니다.

대부분의 IP 주소는 동적이며 시간이 지남에 따라 변경되므로 DNS 레코드가 보유한 정보는 이러한 변경 사항을 반영하도록 업데이트되어야 합니다. TTL 설정은 레코드가 적절한 간격으로 폐기되고 업데이트되도록 하여 이 프로세스를 지원합니다.

콘텐츠를 지속적으로 새로 고치거나 업데이트하는 웹사이트의 경우 TTL 값을 짧게 설정하는 것이 전략적인 선택입니다. 이러한 낮은 TTL 값은 서버에 캐시된 레코드를 최신 상태로 유지하고 레코드 변경 사항을 거의 실시간으로 전파하는 데 도움이 됩니다. 반면에 더 긴 TTL 값은 TXT 레코드(도메인의 구성 및 소유권과 관련된 정보를 보유) 및 MX 레코드(이메일을 이메일 서버로 전달)와 같이 자주 변경되지 않는 DNS 레코드에 사용됩니다.

TTL 값은 권한 있는 이름 서버에 연결된 쿼리 볼륨에 영향을 미칩니다. DNS 캐시에 레코드가 너무 오래 보관되면 레코드에 대한 변경 내용이 전파되는 데 시간이 더 오래 걸리므로 사용자의 검색 속도가 느려지거나 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. TTL 값이 불필요하게 낮으면 조직은 쿼리로 인해 서버에 과부하가 걸릴 위험이 있습니다. 관리형 DNS 솔루션을 사용하면 최대 가동 시간, 간소화된 관측 가능성, 빠른 응답 및 전파 시간을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.