DNSSEC(DNS 보안 확장)란 무엇인가요?

간단히 말해서 DNSSEC는 사용자가 가짜 웹사이트가 아닌 실제 웹사이트로 연결되도록 하는 데 도움이 됩니다. 검색을 비공개로 유지하지는 않지만(전송 계층 보안 또는 TLS는 인터넷의 개인 정보를 보호하기 위해 설계된 보안 프로토콜임) 악의적인 엔티티가 조작된 DNS 응답을 DNS 요청에 삽입하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

DNSSEC(도메인 이름 시스템 보안 확장의 줄임말)는 DNS 프로토콜을 확장하고 DNS 스푸핑, DNS 캐시 포이징, 중간자 공격 및 기타 DNS 데이터 무단 수정과 같은 다양한 사이버 공격에 시스템을 취약하게 만드는 DNS의 취약점을 해결하는 데 사용됩니다. DNSSEC 배포는 이러한 잠재적 위험으로부터 DNS를 강화하여 인터넷에 보다 안전하고 안정적인 인프라를 제공하는 데 도움이 됩니다. DNS 확인자가 정보를 쿼리하면 디지털 서명 확인을 통해 DNS 조회 응답의 유효성을 검사하여 수신된 데이터의 신뢰성과 무결성을 확인합니다.

사이버 보안 위협이 계속 진화함에 따라 DNSSEC를 포함한 강력한 보안 조치에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 국제인터넷주소관리기구(ICANN)와 같은 조직은 DNS 보안에서 DNSSEC가 수행하는 중요한 역할에 관한 인식이 높아짐에 따라 DNSSEC의 전 세계적인 활용을 적극적으로 장려하고 있습니다.