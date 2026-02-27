OpenTelemetry 로그 및 추적과 마찬가지로 OTel 지표는 공통적이고 언어에 구애받지 않는 데이터 모델 및 전송 프로토콜(정확히는 OpenTelemetry Protocol(OTLP))을 사용하여 다양한 소스, 시스템 및 형식의 데이터를 수집하고 관측 가능성 백엔드로 전송하는 표준화된 텔레메트리 신호를 제공합니다.

OTel 지표는 OpenTelemetry 계측을 사용하여 애플리케이션 및 인프라 구성 요소가 실행되는 동안 CPU 및 메모리 사용량, 처리량, 오류율, 요청 횟수 및 응답 시간과 같은 시계열 데이터를 수집합니다. 개발자가 필요한 정보를 기록하기 위해 코드를 계측한 후, OTel은 계측을 변경하지 않고도 이러한 지표를 집계하고 모든 백엔드 관측 가능성 도구로 내보내어 계측, 쿼리 및 시각화를 수행할 수 있도록 합니다.

지표는 일반적으로 시스템 문제를 나타내는 최초의 원격 측정 신호입니다. OTel 프레임워크에서 이러한 요소들은 동일한 개념과 메타데이터를 기반으로 하는 로그(개별 시스템 이벤트의 변경 불가능한 기록) 및 추적(데이터 요청의 전체 여정)과 통합됩니다.

이러한 역학 관계 덕분에 개발자와 사이트 신뢰성 엔지니어(SRE)는 지표를 고수준의 조기 경보 시스템으로 활용할 수 있습니다. 사용자는 장애 발생 경로 전체(장애 구성 요소가 상호 작용한 각 서비스에 대한 지표 포함)를 하나의 일관된 보기에서 추적하고 근본 원인 분석을 위해 추적 및 로그로 신속하게 전환할 수 있습니다.

실제로 IT 팀은 "이 엔드포인트가 느리다"에서 "특정 요청과 의존성이 문제다"로 몇 번의 클릭만으로 전환할 수 있습니다.

또한 OTel의 표준화 프로토콜은 관측 가능성 공급업체 간의 자동화된 신호 상관 관계를 용이하게 하여 기업이 여러 도구를 동시에 선택하거나 사용할 때마다 관측 가능성 도구를 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.