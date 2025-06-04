Linux 컨테이너란 무엇입니까?

8분
Linux® 컨테이너(LXC)는 Linux 운영 체제를 기반으로 하는 컨테이너 유형입니다. 여기에는 다양한 컴퓨팅 환경 및 파이프라인에서 특정 프로세스를 실행하는 데 필요한 모든 파일이 포함되어 있습니다.
오늘날 Linux 컨테이너는 최신 소프트웨어 개발에서 중요한 도구로, 애플리케이션을 모든 종속 요소와 함께 쉽게 패키징할 수 있습니다. Docker, Kubernetes, Red Hat® OpenShift®, Microsoft Azure 등과 같은 많은 최신 애플리케이션은 효율성, 이동성 및 보안 기능을 추가하기 위해 Linux 컨테이너를 사용합니다.
Linux에 구축된 다른 모든 애플리케이션 및 소프트웨어 도구와 마찬가지로 Linux 컨테이너는 오픈 소스이므로 소스 코드가 무료이며 누구나 사용할 수 있습니다. Linux 컨테이너와 그 많은 기능은 글로벌 개발자 커뮤니티가 유지 관리하고 업데이트하는 Linux 배포판의 일부입니다.
Linux는 세계에서 가장 인기 있는 오픈소스 운영 체제(OS) 중 하나입니다. 1991년 Linus Torvalds가 발명한 Linux는 Windows 및 macOS와 같은 독점 운영 체제에 대한 널리 사용되는 대안이 되었습니다. Linux OS는 사용자가 네트워크, CPU 사용량, 드라이버, 파일 시스템 등과 같은 컴퓨터 시스템 구성 요소를 제어할 수 있는 컴퓨터 프로그램인 Linux 커널을 기반으로 합니다.
발명된 이후 Linux 커널은 몇 년 동안 사용자에게 정기적으로 출시되는 Linux OS의 오픈 소스 버전인 Linux 배포판에 있어서 매우 중요해졌습니다. 오늘날 Linux는 다양한 최신 장치와 애플리케이션을 구동하며 세계 최대 규모의 기술, 소프트웨어 및 컴퓨팅 회사에서 사용하고 있습니다.
컨테이너 는 코드의 라이브러리 및 종속성과 함께 애플리케이션 코드를 포함하는 소프트웨어의 실행 가능한 단위로서, 코드를 다양한 에코시스템에서 실행할 수 있습니다. 컨테이너는 기능을 위해 많은 구성 요소에 의존합니다. 예를 들어 바이너리 파일은 컨테이너 기능의 핵심 구성 요소로, 개별 파일과 해당 애플리케이션 코드를 모든 컴퓨팅 환경에서 실행할 수 있도록 합니다.
컨테이너는 OS 커널의 기능을 사용하여 프로세스를 격리하고 애플리케이션이 액세스할 수 있는 CPU, 메모리 및 디스크 공간의 양을 제어하는 운영 체제 가상화의 형태를 활용합니다. 컨테이너는 가상 머신(VM) 보다 이동성이 뛰어나고 리소스 효율성이 뛰어나며 Netflix, Spotify, AirBnB 등과 같은 최신 클라우드 네이티브 애플리케이션에서 필수적입니다.
Linux 컨테이너는 Linux를 OS로 사용하는 단일 호스트 시스템의 격리된 환경에서 애플리케이션을 실행합니다. Linux 컨테이너 기능의 중심에는 사용자에게 Linux 시스템을 제어하는 텍스트 기반 인터페이스를 제공하는 셸이라고도 하는 명령줄이 있습니다.
Linux 컨테이너는 클라우드 컴퓨팅과 대부분의 최신 비즈니스 애플리케이션 배포를 뒷받침하는 널리 사용되는 가상화 방법이라는 점에서 가상 머신(VM)과 유사합니다. 그러나 주목할 만한 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
VM은 하드웨어 및 IT 인프라를 가상화하는 반면, Linux 컨테이너는 시스템의 OS만 가상화하므로 애플리케이션 실행을 위한 보다 가볍고 이동성이 뛰어난 옵션입니다. 또한 VM과 Linux 컨테이너가 사용하는 가상화 방법도 약간 다릅니다. VM에서는 하이퍼바이저라는 소프트웨어 구성 요소가 가상화에 필요한 리소스 격리를 제공하며, Linux 컨테이너에서는 컨테이너 이미지를 통해 이를 달성합니다.
Linux 컨테이너의 5가지 주요 기능은 고유한 기능을 지원합니다.
VM이 작동하려면 자체 OS와 커널이 있어야 합니다. 그러나 컨테이너는 실행 중인 호스트 OS의 Linux 커널을 활용할 수 있으므로 VM보다 더 가볍고 빠르게 부팅하고 실행할 수 있습니다.
Linux 컨테이너의 격리는 Linux 커널 네임스페이스라는 Linux 커널 기능을 활용하여 특정 리소스를 다양한 프로세스에 대해 격리할 수 있도록 합니다. 예를 들어 프로세스 ID 네임스페이스(PID 네임스페이스)는 서로 영향을 주지 않도록 동일한 컨테이너의 프로세스를 격리하는 데 사용됩니다.
제어 그룹의 약자인 Cgroups는 사용자가 프로세스를 계층적으로 그룹화한 다음 액세스할 수 있는 리소스를 제어할 수 있는 리소스 관리 도구입니다. 예를 들어, Daemons(컨테이너 라이프사이클을 제어하는 프로세스)는 Cgroups에 의해 제어되는 경우가 많습니다.
컨테이너 이미지는 런타임, 시스템 라이브러리, 시스템 도구 등 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 것을 포함하는 소프트웨어 패키지입니다. 컨테이너 이미지를 사용하면 지원하는 애플리케이션이 확장가능한 성능을 가지며 수동 설정 없이 모든 환경에서 실행할 수 있습니다.
컨테이너 런타임은 컨테이너가 Linux와 같은 호스트 시스템 내에서 작동할 수 있도록 하는 소프트웨어입니다. 컨테이너 런타임은 컨테이너의 라이프사이클을 관리하는 데 사용됩니다. 컨테이너 런타임은 애플리케이션이 서로 통신할 수 있도록 하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 컨테이너화된 애플리케이션을 관리하는 컨테이너 오케스트레터와 컨테이너화된 애플리케이션을 실행 중인 호스트 시스템 사이에서 중개자 역할을 합니다.
컨테이너화라는 개념은 Unix가 chroot라는 시스템을 도입한 1970년대부터 존재해 왔습니다. 널리 사용되는 OS인 Unix를 통해 사용자는 컴퓨터나 전자 장치의 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 제어할 수 있었습니다. Chroot는 컨테이너 기술에서 매우 중요한 시스템 내 프로세스를 격리할 수 있다는 점에서 고유했습니다.
다른 기술(예: AIX Workload Partitions 및 FreeBSD jails)도 컨테이너 실행과 유사한 프로세스 격리 및 가상화를 제공하지만, 이만큼 널리 사용되는 기술은 없습니다. 2013년에는 오픈 소스 컨테이너 관리 플랫폼인 Docker가 도입되면서 현대적인 애플리케이션 에코시스템에서 컨테이너의 입지가 더욱 강화되어 컨테이너를 그 어느 때보다 쉽게 생성, 관리 및 배포할 수 있게 되었습니다.
현대 애플리케이션 시장에서 컨테이너의 시장 지배력은 과소평가할 수 없으며, 특히 클라우드 기반 및 마이크로서비스 앱의 경우 더욱 그렇습니다. 최근 보고서에 따르면 전 세계 컨테이너 시장은 작년에 58억 5천만 달러로 추산되었으며 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 33%로 성장할 것으로 예상됩니다.1
애플리케이션 컨테이너는 단일 프로세스 및 워크로드를 실행하는 컨테이너로, 사용자가 다른 프로세스나 앱 기능에 영향을 주지 않고 컨테이너를 생성하고 삭제할 수 있도록 합니다. 애플리케이션 컨테이너(특히 Docker)는 오늘날 많은 사용자들이 의존하는 애플리케이션(예: Facebook, MS Word, Zoom 등)이 번창할 수 있도록 하는 데 매우 중요했습니다. Ubuntu 및 system-nspawn과 같은 최신 오픈 소스 Linux 커널 기술이 존재하지만 Linux 컨테이너는 여전히 널리 사용되고 있으며 많은 이점이 있습니다.
오픈 소스 프로젝트인 Linux 컨테이너는 지속적으로 기능을 추가하고 기능과 사용자 경험을 개선하는 글로벌 개발자 커뮤니티에 의해 지속적으로 발전하고 있습니다. 가장 인기 있는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다.
Linux 컨테이너는 많은 기능과 이점, 그리고 Linux의 오픈 소스 배포 모델의 성공으로 인해 많은 산업 분야에 배포되고 많은 사용 사례가 있습니다. 다음은 가장 인기 있는 몇 가지입니다.
마이크로서비스 아키텍처는 소프트웨어 개발에 대한 클라우드 네이티브 아키텍처 접근 방식으로, 단일 애플리케이션이 더 작고 독립적인 구성 요소로 구축됩니다. 오늘날 마이크로서비스 접근 방식은 속도, 확장성 및 유연성 때문에 많은 소프트웨어 개발 환경에서 널리 사용됩니다.
Linux 컨테이너는 마이크로서비스 아키텍처에 이상적이며, 개발자가 서로 연결하여 대규모의 복잡한 애플리케이션을 만들 수 있는 개별 마이크로서비스를 쉽게 배포할 수 있습니다.
DevOps 및 지속적 통합/지속적 제공(CI/CD)은 소프트웨어 개발자가 소프트웨어 개발 및 제공을 자동화하기 위해 사용하는 일련의 관행입니다.
Linux 컨테이너는 몇 가지 중요한 방식으로 DevOps 및 CI/CD를 향상시킵니다. 첫째, Linux 컨테이너는 전체 CI/CD 파이프라인에서 프로덕션 환경의 일관성을 보장하여 소프트웨어가 출시될 때까지 의도한 대로 작동하도록 도와줍니다.
둘째, 애플리케이션 구축, 테스트 및 배포 작업을 자동화하여 개발자가 시간과 리소스를 절약할 수 있도록 도와줍니다. 마지막으로, Linux 컨테이너는 다른 종류의 가상화보다 가볍기 때문에 DevOps 팀이 마감일을 맞추는 데 필요한 IT 인프라 비용을 절감할 수 있습니다.
대부분의 현대 기업은 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 플랫폼을 혼합하여 핵심 비즈니스 애플리케이션을 배포해야 하며, 이를 하이브리드 클라우드 아키텍처라고 합니다.
Linux 컨테이너는 이식성과 리소스 활용도 때문에 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드가 혼합된 하이브리드 클라우드 환경에 적합합니다. Linux 컨테이너는 하이브리드 클라우드 환경의 효율성을 개선하고 애플리케이션 성능을 크게 높이며 운영 비용을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
지속적인 디지털 혁신 이니셔티브의 일환으로 많은 기업이 앱 작동 방식을 개발하고 개선해야 하며 시장 우위를 확보할 수 있는 새로운 기술과 도구를 끊임없이 모색해야 합니다.
IBM 기업가치연구소에 따르면 경영진의 83% 가 애플리케이션 현대화를 비즈니스 전략의 중심으로 삼았습니다. Linux 컨테이너는 레거시 코드 및 인프라에 구축된 애플리케이션을 가져와서 최신 환경에 쉽고 효과적으로 배포할 수 있도록 종속성과 요구 사항을 격리함으로써 이러한 작업을 가속화합니다.
