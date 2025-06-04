Linux 컨테이너란 무엇입니까?

오늘날 Linux 컨테이너는 최신 소프트웨어 개발에서 중요한 도구로, 애플리케이션을 모든 종속 요소와 함께 쉽게 패키징할 수 있습니다. Docker, Kubernetes, Red Hat® OpenShift®, Microsoft Azure 등과 같은 많은 최신 애플리케이션은 효율성, 이동성 및 보안 기능을 추가하기 위해 Linux 컨테이너를 사용합니다.

Linux에 구축된 다른 모든 애플리케이션 및 소프트웨어 도구와 마찬가지로 Linux 컨테이너는 오픈 소스이므로 소스 코드가 무료이며 누구나 사용할 수 있습니다. Linux 컨테이너와 그 많은 기능은 글로벌 개발자 커뮤니티가 유지 관리하고 업데이트하는 Linux 배포판의 일부입니다.