ERP와 CRM: 차이점은 무엇인가요?

전사적 자원 관리(ERP)와 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 조직 운영을 간소화하고 효율성을 높이며 고객 경험을 개선하고 디지털 혁신을 촉진하는 데 필수적인 솔루션입니다.
두 시스템 모두 데이터를 수집, 중앙 집중화 및 분석하여 교차 기능 팀이 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 그러나 ERP와 CRM은 운영에 있어 다른 측면에 중점을 둡니다. ERP 시스템은 재무, 공급망 관리, 프로젝트 관리, 인적 자원(종종 '백오피스' 운영이라고 하는 기능)과 같은 내부 비즈니스 프로세스를 최적화합니다. CRM 시스템은 회사가 영업, 서비스 및 마케팅 캠페인을 통해 고객과 소통하는 방식에 중점을 둔 '프론트 오피스' 활동을 강화합니다.
ERP는 조직의 핵심 내부 프로세스를 통합하고 자동화하도록 설계된 소프트웨어 유형입니다. 회계, 구매/조달, 생산, HR 등의 부서를 하나의 통합 플랫폼 내에서 연결합니다. 이러한 통합을 통해 재무, 운영 및 리소스에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. ERP는 수동적인 반복 작업과 데이터 중복을 줄임으로써 기업이 워크플로를 간소화하고 정확성을 높이며 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 상위 기업용 ERP 플랫폼으로는 SAP S/4HANA와 Oracle ERP 클라우드가 있습니다.
CRM은 현재 및 잠재 고객과의 상호 작용을 관리하고 개선하는 데 중점을 둡니다. 연락처 세부 정보, 고객 주문 및 커뮤니케이션 기록을 포함한 고객 데이터를 중앙 집중화하여 팀이 보다 개인화된 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. CRM은 판매 추적, 마케팅 캠페인 및 고객 서비스를 지원하여 기업이 관계를 강화하고 충성도를 높이고 성장을 증대할 수 있도록 돕습니다. Salesforce와 같은 CRM 플랫폼은 이러한 시스템이 전자 상거래를 포함한 여러 채널에서 고객 데이터를 통합하고 참여를 간소화하는 방법을 보여 줍니다.
ERP와 CRM이 함께 작동할 때 그 진정한 가치가 명확해집니다. 각 솔루션은 개별적으로 특정 비즈니스 과제를 해결합니다. ERP 솔루션은 운영 효율성, 비용 관리 및 의사 결정을 개선합니다. CRM은 고객 확보, 유지 및 경험을 향상합니다.
이러한 시스템을 통합하면 데이터 사일로를 제거하고 투명성을 높이며 운영 및 고객 관계 모두에 대한 통합 데이터 저장소를 제공할 수 있습니다. 이러한 통합은 성능 및 수익성 개선을 위한 강력한 기반을 마련합니다.
최신 클라우드 솔루션을 사용하면 스타트업 및 중견 조직부터 글로벌 기업에 이르기까지 모든 규모의 조직이 ERP 및 CRM 시스템에 액세스하고 확장할수 있습니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 통해 점점 더 많이 제공되고 있는 이러한 시스템은 고립되어 있는 경우가 거의 없습니다. 많은 배포 환경에서 ERP 플랫폼 내에 CRM 기능을 통합하거나 내장하여 부서 간 실시간 데이터 공유를 가능하게 해서 고객 참여와 운영 실행 간의 격차를 해소합니다.
인공 지능(AI)은 ERP 및 CRM 시스템의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 생성형 AI는 보고서 작성, 커뮤니케이션 요약, 복잡한 데이터에서 인사이트 도출을 자동화하여 생산성을 향상합니다. 예측 AI 모델은 판매, 수요 및 고객 행동의 추세를 식별하여 기업이 더 정확하게 계획을 세울 수 있도록 합니다.
일부 시스템에서는 에이전틱 AI 툴이 자율적으로 작동하여 AI 에이전트가 데이터 변경에 대응하고 실시간으로 워크플로를 시작하기도 합니다. 2026년까지 임원의 85%는 직원들이 AI 에이전트의 추천을 활용하여 실시간으로 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 것이라고 생각합니다.1
ERP와 CRM 모두에 AI를 적용하면 공유 데이터를 사전 예방적인 권장 사항으로 전환하여 효율성과 고객 경험을 개선할 수 있도록 통합을 강화합니다.
비즈니스 규모, 목표, 업종 등의 요소에 따라 적합한 ERP 및 CRM 솔루션 조합을 선택하는 것이 중요합니다. 이러한 시스템을 탐색하는 조직은 각 시스템의 고유한 역할과 서로 보완하는 방식을 이해해야 합니다('ERP, CRM 또는 둘 다 중 어느 것이 필요한가요?' 섹션 참조).
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
ERP와 CRM 솔루션은 비즈니스 성과 향상이라는 목표를 공유하지만, 서로 다른 기능을 통해 이를 달성합니다.
ERP 시스템은 핵심 비즈니스 운영을 통합하고 자동화하도록 구축되었습니다. 이는 회사 전체 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스 역할을 하여 부서 전반의 효율성과 제어 기능을 향상합니다.
CRM 시스템은 고객 상호 작용 및 영업 파이프라인을 관리하도록 설계되었습니다. 이러한 기능은 마케팅 활동 및 판매 주기 관리부터 판매 후 서비스 및 고객 유지에 이르기까지 전체 고객 여정을 지원합니다.
ERP와 CRM 시스템은 모두 비즈니스 데이터를 관리하고 성과를 개선하기 위한 필수 도구이지만 조직 내 서로 다른 영역에서 작동합니다. 서로 겹치는 부분과 다른 부분을 이해하면 각 요소가 비즈니스 성공에 어떻게 기여하는지 명확하게 파악할 수 있습니다.
ERP 및 CRM 시스템은 각각 조직에 뚜렷한 이점을 제공합니다. 이러한 이점은 서로 다른 비즈니스 운영 영역을 지원함으로써 얻을 수 있습니다. 함께 사용하면 내부 성능과 고객 참여를 모두 완벽하게 파악할 수 있습니다.
ERP 시스템은 조직이 내부 운영을 관리하고 최적화하는 데 도움이 됩니다. ERP는 핵심 비즈니스 기능을 통합하여 회사 성과를 종합적으로 파악하고 정보에 입각한 의사 결정을 지원합니다.
CRM 시스템은 조직이 고객을 유치하고 참여시키고 유지하는 방법을 개선하는 데 중점을 둡니다. CRM 플랫폼은 고객 데이터와 상호 작용을 통합함으로써 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 보다 개인화되고 효과적인 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.
ERP와 CRM 시스템을 통합하면 프론트 오피스 고객 상호 작용과 백오피스 운영을 연결하는 통합 플랫폼이 만들어집니다. 이러한 연결은 조직의 성과와 고객 활동을 전체적으로 파악할 수 있도록 해서 조직이 더 빠르고 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
ERP와 CRM 시스템이 통합되면 한 시스템에 입력된 정보가 다른 시스템에 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어 CRM에서 판매 주문을 생성하면 ERP 내에서 재고 확인, 생산 계획 및 인보이스 발행을 트리거할 수 있습니다. 이러한 통합은 중복 데이터 입력을 없애고 오류를 줄이며 주문에서 현금화까지의 주기를 단축합니다. 영업팀은 제품 가용성 및 가격에 대한 가시성을 확보하고, 재무 및 운영팀은 수익 및 주문 처리를 실시간으로 추적할 수 있습니다.
클라우드 플랫폼을 사용하면 ERP-CRM 통합에 대한 접근성이 그 어느 때보다 높아집니다. SAP와 같은 많은 공급 업체는 중앙 데이터베이스에서 작동하는 기본 제공 연결 또는 통합 시스템을 제공합니다. 이 데이터베이스는 IT 복잡성을 줄이고 모든 사용자가 동일하고 일관된 정보 출처에서 작업할 수 있도록 지원합니다. 결국 통합된 ERP와 CRM 시스템은 조직 전체를 공통 목표 하에 하나가 될 수 있도록 합니다.
이러한 통합은 ERP 또는 CRM이 개별적으로 달성할 수 있는 것 이상의 고유한 이점을 제공합니다.
조직의 목표, 규모 및 운영 우선순위에 따라 ERP, CRM 또는 이 두 가지의 조합 중 하나를 선택할 수 있습니다. 각 시스템은 고유한 장점을 제공하지만, 비즈니스가 해결하고자 하는 특정 과제와 연관이 있을 때 가장 큰 가치를 제공합니다.
주로 내부 프로세스 관리에 중점을 둔 기업은 ERP 시스템을 통해 가장 큰 이점을 얻을 수 있습니다. ERP는 백오피스 운영을 간소화하고 비용 관리를 개선하며 모든 부서가 동일한 세트의 정확한 실시간 데이터로 작업할 수 있도록 지원합니다. 효율적으로 확장하거나, 규정을 준수하거나, 여러 위치에서 복잡한 운영을 조정해야 하는 조직에 특히 유용합니다.
매출 성장과 고객 참여를 강조하는 기업에게는 CRM 시스템이 더 나은 출발점이 될 수 있습니다. CRM은 팀이 리드를 관리하고, 상호 작용을 추적하고, 고객 경험을 개인화할 수 있도록 도와줍니다. 이는 영업 및 마케팅 팀에 신규 고객을 유치하고 전환율을 높이며 더 강력한 장기적인 관계를 구축할 수 있는 도구를 제공합니다.
많은 조직에서 이상적인 접근 방식은 통합을 통해 또는 통합된 클라우드 플랫폼 내에서 ERP와 CRM 시스템을 모두 구현하는 것입니다. 이 둘은 함께 고객 대면 업무와 내부 업무 사이의 간극을 메워 비즈니스를 완전히 파악할 수 있도록 해 줍니다. 영업, 재무, 재고 및 서비스의 데이터가 부서 간에 원활하게 흐를 때 기업은 더 빠르고 더 나은 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 일관된 경험을 제공할 수 있습니다.
올바른 선택은 조직의 성숙도와 전략적 우선순위에 따라 달라집니다. 소규모 회사는 매출 성장을 촉진하기 위해 CRM으로 시작한 다음 운영이 확장됨에 따라 ERP를 추가할 수 있습니다. 규모가 크거나 복잡한 기업은 고객 관계와 운영 성과 간의 연계를 유지하기 위해 처음부터 이 두 가지를 모두 필요로 하는 경우가 많습니다. 핵심은 현재 비즈니스 요구 사항을 지원하고 이러한 목표가 변경됨에 따라 발전할 수 있는 시스템 또는 통합 제품군을 선택하는 것입니다.
전체 고객 여정에 걸쳐 고객 경험을 혁신하여 가치를 창출하고 성장을 촉진하세요.
고객 서비스를 위한 생성형 AI로 효율을 높이고 상담사의 역량을 강화하세요.
생성형 AI를 활용하는 우수한 AI 고객 서비스 챗봇을 구축하여 고객 경험을 개선하고 브랜드 충성도와 유지율을 높이세요.
1 AI 생산성: 영업, IBM 기업가치연구소(IBV) 데이터 스토리, ©IBM Corporation, 2025.