DNS 보안이란 무엇인가요?

도메인 이름 시스템(DNS) 보안은 시스템이 웹사이트 이름을 IP 주소로 변환하는 데 사용하는 프로세스인 DNS 쿼리의 안정성을 보장하여 사이버 위협으로부터 사용자를 보호합니다.
DNS 보안은 암호화, 인증 및 위협 인텔리전스 방법을 시행하여 "악의적인 행위자"와 악의적인 도메인을 차단합니다.
DNS 보안이 필요한 이유는 무엇인가요? 주로 DNS 서비스가 최신 통신에서 수행하는 중심적이고 핵심적인 역할 때문입니다. DNS는 인터넷의 "전화번호부"(또는 디렉토리 목록) 역할을 하여 도메인 요청을 IP 주소와 일치시키는 데 도움이 됩니다.
그 활동이 얼마나 중요한지 실감하려려면 평범한 하루 동안 이러한 조회 서비스가 몇 번이나 필요할지 잠시 생각해 보세요. 이제 그 수치를 곱하여 주, 월, 연을 나타내면 이 활동이 오늘날 컴퓨팅에서 얼마나 지속적으로 진행되는 부분인지 명확하게 알 수 있습니다.
DNS는 중요하고 민감할 수 있는 데이터를 구성하는 IP 주소가 풍부한 활동이기도 합니다. 또한 DNS 계층 기술에는 다양한 형태의 사이버 공격에 노출되는 몇 가지 취약점이 있습니다.
악의적인 행위자(위협 행위자라고도 함)는 사이버 공격이나 기타 유해한 행동을 실행할 수 있는 수단을 가진 주체입니다. 그렇다면 이 개인이나 집단은 누구일까요? 오늘날에는 가능성이 무궁무진합니다.
이 모든 잠재적 범죄자들이 정말 무서운 점은 그들이 자신의 신원을 숨기면서 다른 사람의 신원을 무자비하게 침해하는 능력이 굉장히 뛰어나다는 것입니다.
공격은 평범한 거리의 주택 지하실에서 작업하는 개인부터 전 세계의 비밀 지역에서 활동하는 전담 사이버 범죄자 집단에 이르기까지 서비스 공급업체가 Wi-Fi를 제공하는 모든 곳에서 발생할 수 있습니다. 이 뛰어난 마스킹 능력은 발각을 피하기 위해 충분한 엄폐물로 그들을 은폐하여 사악한 계획을 계속 실행할 수 있도록 합니다.
DNS 보안은 네 가지 독립적인 사이버 보안 프로세스를 중심으로 이루어집니다.
DNS 보안 확장(DNSSEC)은 디지털 서명을 사용하여 DNS 데이터의 진위를 확인합니다. 이는 유입되는 데이터가 검증 가능한 합법적인 소스에서 수신되고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. DNSSEC를 사용하면 가짜 IP 주소가 사용자를 악성 웹사이트로 리디렉션하는 DNS 캐시 중독 계획의 성공을 방지하는 데 도움이 됩니다. DNS 캐시 포이즈닝은 DNS 스푸핑 공격의 주요 유형 중 하나입니다.
DNS 보안이 작동하는 또 다른 방법은 필터링 방법을 광범위하게 사용하는 것입니다. DNS 필터링 정책은 사용자의 요구에 맞게 명확하게 조정될 수 있습니다. 따라서 필터링은 사용자에게 다양한 옵션을 제공합니다. 즉, 특정 웹사이트, 위험한 특성을 나타내는 도메인(및 하위 도메인) 또는 전체 카테고리를 차단할 수 있습니다.
강화된 보안과 향상된 개인정보 보호는 이러한 방식으로 나타나는 DNS 보안의 일반적인 원칙을 따를 때 얻을 수 있는 주요 이점입니다.
분산 서비스 거부(DDoS) 공격은 DNS 트래픽의 정상적인 흐름을 방해하도록 설계되었습니다. 이 공격은 대상에 과도한 웹 트래픽을 발생시켜 표적 시스템이 완전히 막히게 만듭니다.
이는 마치 길가에 위치한 작은 식당에 갑자기 수천 명의 배고픈 고객이 몰려들어 동시에 식사 주문을 요구하는 버거운 상황과도 같습니다. DDoS 공격은 수의 강력한 힘만으로 이러한 상황과 동일하게 작동합니다.
또한 표적 인터넷 서비스 또는 도메인을 압도하기 위해 사용 가능한 개방형 DNS 서버를 사용하여 트래픽을 증폭함으로써 네트워크 보안을 위반하는 DNS 증폭 공격도 있습니다. (침해된 여러 대의 컴퓨터가 이러한 방식으로 사용되는 경우를 봇넷이라고 함) 증폭 공격은 스푸핑된 소스 IP 주소(의도한 피해자의 소유)를 사용하여 해당 피해자에게 원치 않는 대량의 순 트래픽을 보냅니다.
DNS 보안은 다양한 방식으로 DDoS 공격에 대응합니다. 첫째, DNS 보안은 DNS 데이터 전송을 수락하기 위한 전조로 디지털 서명을 사용하도록 강요합니다. 또한 AI 기반 알고리즘을 활용해 이상 탐지 기능을 사용하여 고유한 DNS 위협을 발견합니다.
또 다른 방법인 속도 제한은 시간이 얼마나 경과하는지에 따라 단일 클라이언트가 할 수 있는 DNS 요청 수를 제한합니다. DNS 영역 유효성 검사는 확인되고 유효한 DNS 레코드만 일반 DNS 트래픽 흐름에 합류하도록 허용되게끔 합니다.
진정으로 안전한 DNS를 구축하려면 "절대 믿지 말고, 항상 확인하라"는 제로 트러스트 사이버 보안 이상을 지원하고 이를 준수하는 것이 필수적입니다. 즉, 먼저 요청자의 ID를 검증한 다음 액세스 권한을 부여하지 않으면 (아무리 사소해 보이는 리소스라도) 리소스에 대한 액세스 권한이 부여되지 않습니다.
IBM 기업가치 연구소(IBV)에서 발행한 제로 트러스트 보안 관련 보고서에서 언급한 바와 같이 제로 트러스트 이상을 완전히 수용하는 기업에는 눈에 띄는 공통점이 있습니다. 이 보고서에서는 "제로 트러스트 선두주자"와 약 23%의 기업이 제로 트러스트의 실용적인 원칙을 최대한 활용하기 위해 취하는 구체적인 조치에 대해 설명합니다.
DNS 확인자는 제로 트러스트의 실질적인 원칙을 적용하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 리졸버는 중개자 역할을 합니다. 사용자가 특정 웹사이트를 요청하면 DNS 확인자가 해당 요청을 처리합니다. 그런 다음 전체 DNS 인프라를 검사하고 DNS 서버를 검사하여 올바른 IP 주소를 검색합니다.
DNS 시스템이 해당 IP 주소를 찾지 못하면 DNS 확인자는 시스템 외부의 신뢰할 수 있는 네임서버에 도달합니다. 이러한 네임서버는 확인된 IP 주소를 발행하여 검색된 IP 주소에 대한 "최종 승인"을 제공합니다. 그런 다음 재귀 DNS 확인자는 안전하게 보관하고 다음에 필요할 때 내부에서 빠르게 액세스할 수 있도록 해당 IP 주소를 캐시에 숨깁니다.
DNS 보안은 수많은 보안 서비스와 보안 도구를 활용합니다. AI 기반 위협 탐지 시스템은 자동화를 제공합니다. 머신 러닝 및 위협 인텔리전스 피드의 이점을 누리는 DNS 리졸버 및 기타 보안 솔루션도 마찬가지입니다.
이러한 시스템과 솔루션은 필요한 프로세스를 자동화할 뿐만 아니라, 실시간으로 DNS 트래픽을 선제적으로 감시합니다. 또한 DNSSEC는 DNS 트래픽을 심각하게 탈선시키고 사용자 경험에 해를 끼칠 수 있는 사이버 공격인 DNS 하이재킹, 피싱 및 터널링을 통한 공격으로부터 Internet Protocol을 보호하여 보안 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다.
또한 DNS 보안은 사물인터넷(IoT) 기능이 있는 개체를 보호하는 데 도움이 됩니다. DNS 보안은 IoT 디바이스가 명령 및 제어 서버와 상호 작용하는 것을 차단하고 봇넷의 새로운 부분으로 모집되는 등 여러 가지 방법으로 IoT 프레임워크를 보호합니다.
정교하고 진화하는 DNS 공격이 지속적으로 성공적으로 적응할 수 있는 능력을 유지하는 것처럼 보이므로, 사이버 보안 유지는 전념이 필요한 일입니다. 다음 유형의 DNS 보안 솔루션은 주로 이러한 공격에 대응하고 사이버 보안을 강화하는 데 사용됩니다.
