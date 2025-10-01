DNS 보안이란 무엇인가요?

DNS 보안은 암호화, 인증 및 위협 인텔리전스 방법을 시행하여 "악의적인 행위자"와 악의적인 도메인을 차단합니다.

DNS 보안이 필요한 이유는 무엇인가요? 주로 DNS 서비스가 최신 통신에서 수행하는 중심적이고 핵심적인 역할 때문입니다. DNS는 인터넷의 "전화번호부"(또는 디렉토리 목록) 역할을 하여 도메인 요청을 IP 주소와 일치시키는 데 도움이 됩니다.

그 활동이 얼마나 중요한지 실감하려려면 평범한 하루 동안 이러한 조회 서비스가 몇 번이나 필요할지 잠시 생각해 보세요. 이제 그 수치를 곱하여 주, 월, 연을 나타내면 이 활동이 오늘날 컴퓨팅에서 얼마나 지속적으로 진행되는 부분인지 명확하게 알 수 있습니다.

DNS는 중요하고 민감할 수 있는 데이터를 구성하는 IP 주소가 풍부한 활동이기도 합니다. 또한 DNS 계층 기술에는 다양한 형태의 사이버 공격에 노출되는 몇 가지 취약점이 있습니다.