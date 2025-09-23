DNS 필터링과 웹 필터링의 비교: 차이점은 무엇인가요?

두 콘텐츠 필터링 정책은 기본적으로 동일한 사이버 보안 목표, 즉 악성 웹사이트나 기타 악의적인 공격자의 유해한 콘텐츠로부터 사용자(및 시스템)를 보호하기 위한 것입니다. 각 형태의 액세스 제어는 관련성이 있지만 별도인 기능을 수행하기 위해 다르게 구축됩니다.

DNS 필터링은 도메인 이름 시스템(DNS)을 기반으로 하며 잠재적으로 위험한 웹사이트에 접근하기 전에 이를 차단하는 데 중점을 둡니다. 웹 필터링은 악성 사이트를 탐지할 뿐만 아니라 해당 사이트와 그 방법에 대한 분석 검사를 수행하는 보다 풍부하고 완벽하게 개발된 보안 조치를 의미합니다.