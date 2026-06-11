은행에서 데이터 거버넌스란 무엇인가요?

세계 금융 시스템은 광범위하게 연결된 국제 네트워크입니다. 그에 따라 많은 은행은 서로 중첩되는 국제 규제 요건을 준수하며 운영됩니다.

Basel Committee on Banking Supervision(BCBS)은 건전성 은행 규제를 위한 세계적인 표준을 수립하는 주요 기관이라고 설명합니다. BCBS는 세계에서 가장 오래된 국제 금융기관인 국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS, 1930년 설립) 산하에서 운영됩니다. 45개 회원 기관에는 미국 연방준비제도(Federal Reserve), 유럽중앙은행(European Central Bank), 일본은행(Bank of Japan) 등 세계 주요 금융 규제 기관이 포함됩니다.

2008년 금융 위기 이후 몇 년 뒤 BCBS는 데이터 거버넌스를 직접적으로 다루는 표준인 BCBS 2394를 발표했습니다. 이 표준은 향상된 위험 평가, 측정 가능한 데이터 품질, 위험 데이터 통합을 통해 은행의 위험 관리를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이 표준은 처음에는 글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)을, 이후에는 국내 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 대상으로 했지만, 현재는 그 요구 사항이 은행 업계 전반에 걸쳐 채택되고 있습니다. 2024년 McKinsey의 BCBS 관련 보고서는 이 표준에 대한 "관심이 다시 높아지고 있다"며, "현지 규제 당국의 요구를 충족해야 한다는 은행들의 부담이 커지고 있다"고 분석했습니다. OCC가 Citibank에 부과한 벌금도 이러한 사례 가운데 하나입니다.5

이러한 국제 은행 규제 외에도 일반적인 규제와 지역별 규제가 함께 적용되며, 여기에는 은행업을 대상으로 하는 규제와 산업 전반에 적용되는 규제를 포함한 다양한 데이터 프라이버시 및 데이터 보안 규제가 포함됩니다. 예를 들어 EU의 포괄적인 일반 개인정보 보호 규정(GDPR)에서는 은행(뿐만 아니라 모든 기업)이 어떤 개인정보를 보유하고 있는지, 이를 보유하는 이유는 무엇인지, 데이터가 얼마나 정확한지, 그리고 이를 어떻게 보호하고 있는지를 파악하도록 요구합니다.

미국에서는 일부 주에서 은행과 데이터에 관한 별도의 법률을 제정해 시행하고 있습니다. 뉴욕주에서는 사이버 보안 규정(23 NYCRR Part 500)6에 따라 뉴욕에서 영업하는 은행과 보험회사가 엄격한 보안 조치와 위험 평가를 수행하도록 규정하고 있습니다. 또한 이 법은 액세스 제어, 데이터 소유권과 분류 정보를 포함한 자산 목록 관리, 데이터 보존 정책, 그리고 인시던트 대응 계획을 마련하도록 요구합니다.

지역별 규제와 산업별 규제가 복잡하게 중첩되어 적용되는 경우도 있습니다. 예를 들어 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(CCPA)은 캘리포니아주에서 사업을 운영하는 기업이 개인정보를 처리하는 방식 전반에 영향을 미치며, 그 영향은 일부 은행에도 미칠 수 있습니다. 다만 그 적용 범위에는 일정한 제한이 있습니다. 예를 들어 이 법은 1999년 연방 Gramm-Leach-Bliley Act(GLBA)의 적용을 이미 받고 있는 일부 개인정보를 적용 대상에서 제외합니다.

요약하면, 은행의 규정을 준수하는 데이터 거버넌스는 다양한 관할권(국제, 지역)과 데이터 유형(일반 고객 데이터, 금융 데이터)에 적용되는 복잡한 규제 체계의 적용을 받습니다.