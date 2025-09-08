데이터 거버넌스 솔루션

IBM watsonx.governance IBM watsonx.governance 툴킷은 기존 시스템에 원활하게 통합되어 책임감 있는 AI를 가속화합니다. 자동화된 워크플로는 AI 거버넌스 프로그램에 정의된 모범 사례를 실현합니다.

IBM® watsonx.data 인텔리전스 IBM watsonx.data intelligence는 데이터 자산을 탐색, 선별, 관리하여 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 원시 정보를 정확한 AI와 의미 있는 인사이트로 전환합니다.

Guardium AI Security Guardium AI Security는 AI 자산의 보안을 관리할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 솔루션을 제공합니다.