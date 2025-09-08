데이터 거버넌스 솔루션

데이터 결과를 가속화하고 보안, 개인 정보 보호 및 규정 준수 요구 사항을 해결하기 위해 거버넌스 데이터 기반을 구축합니다.

데이터 분석 및 그래프의 일러스트

신뢰할 수 있는 데이터와 AI를 기반으로 자신 있게 의사 결정

강력한 데이터 및 AI 거버넌스를 통해 모든 의사 결정에서 정확성, 공정성과 보안을 실현하는 방법을 알아보세요. 최신 블로그를 읽고 거버넌스가 신뢰할 수 있는 혁신의 기반인 이유를 알아보세요.

자세히 알아보기

신뢰를 형성하고 성과를 도출하세요.

데이터 거버넌스는 조직 데이터의 품질, 보안 및 가용성에 중점을 둔 데이터 관리 분야입니다. 데이터 거버넌스는 데이터 수집, 소유권, 저장, 처리 및 사용에 대한 정책, 표준 및 절차를 정의하고 구현함으로써 데이터 무결성과 데이터 보안을 보장합니다. 
데이터 사일로 제거

데이터를 이동하지 않고도 온프레미스 및 클라우드의 비즈니스 사일로 전반에 걸쳐 데이터에 액세스할 수 있습니다.
데이터를 비공개로 안전하게 유지

모든 데이터에 대해 개인정보 보호와 사용 정책을 적용하여 데이터 사용을 전반적으로 보호합니다.
모든 데이터 소비자의 역량 강화

모든 기술 수준의 사용자가 맞춤형 인터페이스(코드, Canvas, 노코드)를 통해 신뢰할 수 있는 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
생산성 향상

데이터 패브릭을 구축하여 하이브리드 클라우드 환경 전반에 분산되어 있는 사일로 형태의 데이터를 연결합니다.

주요 제품 및 서비스

IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance 툴킷은 기존 시스템에 원활하게 통합되어 책임감 있는 AI를 가속화합니다. 자동화된 워크플로는 AI 거버넌스 프로그램에 정의된 모범 사례를 실현합니다.

 IBM® watsonx.data 인텔리전스

IBM watsonx.data intelligence는 데이터 자산을 탐색, 선별, 관리하여 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 원시 정보를 정확한 AI와 의미 있는 인사이트로 전환합니다.

Guardium AI Security

Guardium AI Security는 AI 자산의 보안을 관리할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 솔루션을 제공합니다.

 데이터 및 AI 컨설팅

IBM Consulting은 클라이언트가 '적합한 AI를 도입'하여 전사적으로 가치를 창출하고 'AI를 올바르게 활용'하여 가치 창출 과정의 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다.

사용 사례

메모, 메시지, 사진, 소셜 미디어 앱 아이콘을 포함한 디지털 아이콘 및 스마트폰 앱의 일러스트

동일한 툴에서 데이터와 AI를 준비, 정리 및 관리합니다.
프로젝트 라이프사이클을 보여주는 일러스트

협업을 통해 모델을 구축하고 편향을 완화하며 플랫폼 이탈 없이 배포합니다.

탄탄한 거버넌스 프레임워크를 구축하는 방법 알아보기
보호된 데이터가 있는 하이브리드 클라우드 환경의 일러스트

자동화된 툴과 실시간 모니터링을 통해 위험 노출에 대한 가시성을 확보하여 취약점을 발견하고 잘못된 구성을 수정하며 선제적 거버넌스 및 보안을 통해 신뢰할 수 있는 AI를 구축하세요.

 구매자 가이드 다운로드
