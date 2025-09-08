데이터 거버넌스 솔루션

데이터 결과를 가속화하고 보안, 개인 정보 보호 및 규정 준수 요구 사항을 해결하기 위해 거버넌스 데이터 기반을 구축합니다.
데이터 거버넌스는 조직 데이터의 품질, 보안 및 가용성에 중점을 둔 데이터 관리 분야입니다. 데이터 거버넌스는 데이터 수집, 소유권, 저장, 처리 및 사용에 대한 정책, 표준 및 절차를 정의하고 구현함으로써 데이터 무결성과 데이터 보안을 보장합니다.
데이터를 이동하지 않고도 온프레미스 및 클라우드의 비즈니스 사일로 전반에 걸쳐 데이터에 액세스할 수 있습니다.
모든 데이터에 대해 개인정보 보호와 사용 정책을 적용하여 데이터 사용을 전반적으로 보호합니다.
모든 기술 수준의 사용자가 맞춤형 인터페이스(코드, Canvas, 노코드)를 통해 신뢰할 수 있는 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
데이터 패브릭을 구축하여 하이브리드 클라우드 환경 전반에 분산되어 있는 사일로 형태의 데이터를 연결합니다.
IBM watsonx.governance 툴킷은 기존 시스템에 원활하게 통합되어 책임감 있는 AI를 가속화합니다. 자동화된 워크플로는 AI 거버넌스 프로그램에 정의된 모범 사례를 실현합니다.
IBM watsonx.data intelligence는 데이터 자산을 탐색, 선별, 관리하여 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 원시 정보를 정확한 AI와 의미 있는 인사이트로 전환합니다.
Guardium AI Security는 AI 자산의 보안을 관리할 수 있는 강력한 엔터프라이즈급 솔루션을 제공합니다.
IBM Consulting은 클라이언트가 '적합한 AI를 도입'하여 전사적으로 가치를 창출하고 'AI를 올바르게 활용'하여 가치 창출 과정의 위험을 줄일 수 있도록 돕습니다.
