ERP 시스템은 재무 및 공급망 관리와 같은 내부 프로세스를 관리하는 반면 CRM 시스템은 고객 상호 작용 및 관계 관리에 중점을 둡니다. 이러한 시스템을 통합하면 고객 대면('프런트 오피스') 및 운영('백 오피스') 프로세스를 연결하는 단일 통합 플랫폼이 만들어집니다. 이러한 연결을 통해 조직 전체에서 원활한 데이터 공유와 신뢰할 수 있는 단일 소스를 확보할 수 있습니다.

예를 들어, 영업 담당자는 실시간 재고 수준이나 주문 상태에 액세스할 수 있습니다. 재무 및 운영 팀은 고객 동향을 기반으로 수요를 예측하고 리소스를 관리할 수 있습니다. 그 결과 이커머스를 비롯한 여러 채널에서 생산성 향상, 강력한 데이터, 더욱 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

인공 지능(AI)은 예측 분석을 지원하고, 수동 워크플로를 자동화하고, 조직이 고객의 요구를 예측하고, 성과를 개선하는 데 도움이 되는 지능형 인사이트를 생성함으로써 통합을 강화하고 있습니다. 통합된 AI 기반 ERP 및 CRM 시스템은 보다 민첩하고 고객 중심적인 기업을 지원합니다(다음 AI 섹션에서 자세히 알아보세요).

많은 조직에서 ERP-CRM 소프트웨어 통합은 완전히 연결된 데이터 기반 운영 모델을 향한 전략적인 단계입니다. 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 이 통합을 이해하는 것은 장기적인 경쟁력을 위해 필수적입니다.