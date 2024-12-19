서비스형 컴퓨팅(CaaS)이란 무엇인가요?

CaaS 서비스는 때때로 서비스형 인프라(IaaS)라고도 불립니다.

먼저 용어를 명확히 하겠습니다. 특히 CaaS는 종종 IaaS라고 불리고, 서비스로서의 컴퓨팅은 서비스형 컨테이너와 같은 약어를 공유하기 때문에 혼동이 있을 수 있습니다.

CaaS와 IaaS 모두 잠재 사용자가 컴퓨팅 리소스를 요청하고 프로비저닝할 수 있도록 허용하지만, CaaS라는 용어는 서비스가 제공할 수 있는 처리 능력과 유연성에 더 중점을 두는 데 자주 사용됩니다. IaaS는 전체 기본 인프라를 파악하는 데 자주 사용됩니다.

"컴퓨팅"은 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 다양한 구성 요소를 포괄하는 포괄적인 문구입니다. 여기에는 처리 능력, 메모리, 네트워킹 능력 및 다양한 스토리지 리소스가 포함됩니다.

컴퓨팅 서비스에 대해 이야기할 때 우리는 종종 다음에 대해 이야기합니다.

컨테이너: 컨테이너는 컴퓨팅 서비스와 함께 사용되는 컴퓨팅 리소스 유형입니다.