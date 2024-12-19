서비스형 컴퓨팅(CaaS)이란 무엇인가요?

서비스형 컴퓨팅(CaaS)이란 무엇인가요?

서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 조직이 필요에 따라 클라우드 리소스를 선택할 수 있도록 하는 사용량에 따라 비용을 지불하는 비즈니스 모델입니다. 클라우드 인프라를 기반으로 하는 CaaS는 툴과 컴퓨팅 리소스가 데이터를 처리하고 앱을 실행할 수 있도록 합니다.

CaaS 서비스는 때때로 서비스형 인프라(IaaS)라고도 불립니다.

먼저 용어를 명확히 하겠습니다. 특히 CaaS는 종종 IaaS라고 불리고, 서비스로서의 컴퓨팅은 서비스형 컨테이너와 같은 약어를 공유하기 때문에 혼동이 있을 수 있습니다.

CaaS와 IaaS 모두 잠재 사용자가 컴퓨팅 리소스를 요청하고 프로비저닝할 수 있도록 허용하지만, CaaS라는 용어는 서비스가 제공할 수 있는 처리 능력과 유연성에 더 중점을 두는 데 자주 사용됩니다. IaaS는 전체 기본 인프라를 파악하는 데 자주 사용됩니다.

"컴퓨팅"은 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 다양한 구성 요소를 포괄하는 포괄적인 문구입니다. 여기에는 처리 능력, 메모리, 네트워킹 능력 및 다양한 스토리지 리소스가 포함됩니다.

컴퓨팅 서비스에 대해 이야기할 때 우리는 종종 다음에 대해 이야기합니다.

  • 컨테이너: 컨테이너는 컴퓨팅 서비스와 함께 사용되는 컴퓨팅 리소스 유형입니다.
  • 서버리스 컴퓨팅: 서버리스 컴퓨팅 기능은 클라우드 서비스 제공업체가 서비스를 관리하고 인프라를 감독하는 클라우드 컴퓨팅 구성이며, 서비스는 리소스 프로비저닝자동 스케일링과 같은 기능을 수행합니다.

서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 어떻게 작동하나요?

서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 컴퓨터가 가상 환경을 만들 수 있게 해주는 가상화 개념을 크게 활용합니다. 가상화 기술은 조직에 비용 효율적이고 유연한 컴퓨팅 성능 접근을 제공하므로, 그렇지 않으면 필요할 수 있는 상당한 인프라 투자를 무효화합니다.

클라우드 제공업체의 역할은 CaaS 운영의 핵심입니다. 필요한 컴퓨팅 성능을 공급하고 메모리를 관리하며 기타 주요 서비스를 제공하는 클라우드 공급자입니다.

이 임대 계약에서 사용자의 역할은 매우 간단합니다. 가입하고, 서비스를 사용하고, 가상 서버, 처리 능력 및 온디맨드 스토리지와 같은 리소스에 대한 비용을 지불하는 것입니다. 사용자에게 가장 분명한 이점은 가장 비용 효율적인 방식으로 CaaS 사용이 관리되고 있다는 사실을 알고 안심할 수 있다는 점과 편리함이 추가된다는 것입니다.

CaaS는 다음 세 단계에 따라 작동합니다.

  1. 요청 접수 및 입력: 사용자는 CLI(명령줄 인터페이스)에 텍스트 명령을 입력하여 클라우드 공급자의 인터페이스에서 요청 프로세스를 시작합니다. 여기에서 정의된 양의 컴퓨팅 성능에 액세스하도록 요청합니다. CaaS는 사람들이 복잡한 IP 주소를 기억하지 않고도 클라우드 서비스에 쉽게 액세스할 수 있도록 하는 도메인 이름 시스템(DNS)을 사용합니다.
  2. 리소스 할당: 요청을 수신한 후, 클라우드 공급자는 자체 보유한 자원을 활용하여 필요한 가상화 리소스(CPU 코어, RAM, 스토리지 등)을 이동시킵니다. 이때 SSD를 활용해 성능을 향상시킵니다. 컨테이너 레지스트리컨테이너 이미지를 저장하고 배포하는 허브 역할을 하며, 이는 CaaS 환경에서 애플리케이션을 배포하는 데 핵심적인 요소입니다.
  3. 기능 시작: 사용자는 네트워크 연결을 통해 사용자의 목적에 맞게 할당된 가상 머신에 연결할 수 있습니다. 이제 사용자는 앱 간의 브리지 역할을 하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스의 도움을 받아 다양한 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 또한 백엔드를 운영하면 사용자가 앱의 서버 측 관리를 클라우드 인프라에 넘길 수 있습니다.
AI 아카데미

하이브리드 클라우드로 AI 지원 실현하기

IBM 사고 리더들이 이끄는 이 커리큘럼은 비즈니스 리더들에게 성장을 촉진하는 AI 투자의 우선순위를 정하는 데 필요한 지식을 제공합니다.
에피소드로 이동

CaaS에 가장 적합한 회사는 어디인가요?

CaaS를 통해 가장 많은 효과를 볼 수 있는 조직 유형을 분석할 때, 유사한 패턴을 지닌 여러 특징들을 발견할 수 있습니다. CaaS의 이점을 가장 많이 얻을 수 있는 조직은 다음과 같은 특징을 가진 경우입니다.

  • 대규모 초기 인프라 비용을 투자하고 싶지 않은 경우
  • 하드웨어 인프라 관리와 관련된 추가 인건비가 필요하지 않은 경우
  • 온라인 기업 보안을 자체적으로 방어할 수 있는 위치에 있지 않은 경우
  • 최대 사용 기간을 수용하기 위해 빠른 확장성 변경이 필요한 경우
  • 컴퓨팅 성능에 대한 수요 수준 변화 경험

이 모든 조건을 종합하면, 대부분의 조직과 마찬가지로 다양한 과제를 동시에 헤쳐나가는 기업의 모습이 그려집니다. 이러한 조직은 규모가 커서 "대기업" 수준의 문제들을 겪고 있지만, 그것을 전면적으로 대응할 수 있는 예산이나 인력을 충분히 갖추지는 못한 경우가 많습니다.

회사 내부에서는 IT 직원이 회사와 지적 자산을 안전하게 보호하는 데 충분한 역량을 갖추지 못했을 수 있다는 의심이 들 수도 있습니다. 또한 회사는 대규모 투자는 피하고 싶지만 순간적인 처리 요구 사항에 따라 완벽한 오케스트레이션을 통해 빠르게 확장 또는 축소할 수 있는 대규모 시스템의 민첩성을 원하고 필요로 합니다.

결론적으로, CaaS를 사용하기에 가장 적합한 기업은 예산이 적당히 제한되어 있지만 보다 큰 규모의 조직이 누리는 처리 이점을 필요로 하는 기업입니다.

CaaS의 이점

서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 편리성, 유연성, 경제성을 선호하는 현대 소비자의 사용 패턴에 완벽하게 부합하는 개념입니다. 현재 미국 자동차 소유의 약 20%를 차지하는 자동차 리스를 생각해 보세요.1 CaaS 사용자도 마찬가지로 장비 구매에 드는 상당한 투자 비용을 피하려고 합니다.

또한, 서비스 계약의 일부로 장기 계약을 시행하지 않는다는 사실을 강조하는 수많은 휴대폰 요금제를 생각해 보세요. CaaS는 필요한 만큼만, 필요한 기간 동안만 사용할 수 있는 이와 유사한 무제한 접근 방식을 반영합니다.

CaaS를 사용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다.

투자 감소

비용 고려 사항은 종종 기업에서 최우선 순위를 차지합니다. 따라서 많은 조직에서 CaaS의 잠재 고객은 합리적이고 비용 효율적인 옵션으로 보입니다. 이들 회사는 값비싼 장비 구매를 피할 뿐만 아니라 막대한 비용이 발생할 수 있는 이러한 장비 유지 관리와 관련된 향후 비용도 절약하고 있습니다. 이러한 기업은 관련 인건비도 절감할 수 있습니다.

보안성 향상

CaaS는 중앙 집중식 플랫폼과 자동화를 통해 액세스 제어, 데이터 암호화, 침입 탐지 및 패치와 같은 고급 보안 프로토콜을 제공합니다. CaaS는 보안 태세를 강화하고 싶지만 해당 활동에 많은 회사 에너지를 투자할 리소스와 인력이 부족한 회사에 적합합니다. CaaS는 취약점을 제한하고 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

완전히 확장 가능

많은 조직이 필요한 서비스를 계속 예측해야 하는 추측 게임을 계속하다가 나중에야 실제로 필요한 서비스가 제공된 것보다 많거나 적다는 사실을 알게 되는 경우가 많습니다. CaaS는 기업이 서비스를 과도하게 프로비저닝하는 것을 방지하여 필요한 것을 정확하게 얻을 수 있도록 도와줍니다. 그리고 비즈니스가 실제로 변화하는 경우 CaaS는 필요에 따라 쉽게 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.

CaaS의 단점

모든 관리 책임을 온프레미스 운영에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체가 제공하는 관리형 서비스로 전환함으로써 CaaS 사용의 편의성이 추가되는 것은 종종 상당한 비용과 몇 가지 주목할만한 잠재적 위험을 수반합니다.

제공업체에 대한 종속성

CaaS 지향 접근 방식은 많은 조직에 적합하지만, 이를 선택하는 모든 회사는 해당 프로세스를 관리할 때만큼 프로세스에 대한 제어력이나 유연성을 유지할 수 없다는 점을 인식해야 합니다. 예를 들어, 사용자는 구성 옵션과 특정 용도에 맞게 사용자 지정하는 방법이 적기 때문에 사용 중인 인프라에 대한 제어가 적습니다.

사용 페널티 적용

유료 구독 계약을 해본 사람이라면 누구나 잘 알겠지만, 가입하기 전에 반드시 고려해야 하는 것은 특별 수수료 및 기타 비용입니다. CaaS의 경우도 다르지 않습니다. 회사는 향후 서비스 수요에 대한 자체적인 가격 책정 아이디어를 바탕으로 이 서비스에 가입합니다. 그러나 해당 회사의 사용량이 예상 한도를 초과하면 사용량 급증에 대해 엄격한 초과 벌금이 부과되는 경향이 있습니다.

인터넷에 전적으로 의존

CaaS의 모든 작업은 서비스 제공업체의 사이트에서 온라인으로 이루어집니다. 따라서 사용자는 실행 가능한 인터넷 연결을 유지해야 합니다. 또한 사용자는 해당 공급자에게 영향을 미치는 지연 문제를 경험할 수도 있습니다. 마찬가지로 공급자가 중단이나 기술적 문제를 경험하는 경우 사용자도 서비스 중단을 경험할 수 있습니다. 두 경우 모두 사용자가 회사 데이터에 액세스하려고 할 때 어려움과 지연이 발생할 수 있습니다.

잠재적인 보안 노출

회사가 원격 서버에 데이터를 저장할 때마다 취약성이 증가할 위험이 있습니다. 세간의 이목을 끄는 여러 건의 보안 침해 사례를 통해 서비스 제공업체는 향상된 보안 조치를 제공하고 신뢰할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력할 수 있지만 그렇다고 해서 사이버 위협에 취약하지는 않습니다. 일부 해커는 범죄를 통해 악명을 높이기 위해 신뢰할 수 있는 대형 서비스 제공업체를 표적으로 삼기도 합니다.

호환성 및 규정 준수

CaaS의 핵심은 편의성입니다. 따라서 다른 클라우드 제공업체로 전환하는 것이 쉬울 것이라고 생각할 수도 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 데이터 자산을 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 옮기면 데이터 전송에 문제가 생기는 경우가 많습니다. 이는 사용자가 한 공급업체에 사실상 갇혀버리는 벤더 종속 상태를 만들 수 있습니다. 데이터 관리에 영향을 미치는 규정 준수 문제는 개인 정보를 다루는 다양한 산업에 존재합니다. 이러한 회사들은 퍼블릭 클라우드가 제공하는 것보다 더 많은 보안이 필요할 수 있습니다.

CaaS 사용 사례

CaaS를 비즈니스 전략으로 수용하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 다음은 기업이 CaaS로 전환하는 가장 일반적인 몇 가지 이유입니다.

  • DevOps 지원: CaaS는 아마도 개발 프로세스에 대한 지원을 제공할 때 가장 빛을 발할 것입니다. CaaS를 사용하면 사용자는 개발 및 테스트를 위해 가상 환경을 빠르고 쉽게 가동할 수 있습니다. CaaS를 통해 제공되는 개발자 툴 덕분에 아이디어는 DevOps 프로세스를 통해 빠르게 진행되고 웹 애플리케이션으로 결실을 맺을 수 있습니다.
  • 빅데이터 분석: 조직이 CaaS를 중요하게 생각하는 이유 중 하나는 온라인 컴퓨팅 리소스를 활용해 대규모 데이터 세트를 처리하고 생산적인 통찰력을 얻을 수 있다는 점입니다. 데이터 분석 툴은 빅데이터 분석을 보다 관리하기 쉬운 자산으로 분해하는 데 도움이 됩니다.
  • 재해 복구: CaaS의 주요 용도는 재해 복구가 필요한 경우 클라우드 내에 안전하게 저장할 수 있는 백업 시스템을 만드는 것입니다. 이를 확립하면 장애가 발생한 모든 시스템을 백업 시스템으로 간단히 교체할 수 있으며, 정기적인 워크플로를 통해 중단을 피할 수 있습니다.
  • HPC 지원: CaaS는 고성능 컴퓨팅(HPC)과 같이 높은 가용성과 처리 능력이 요구되는 컴퓨팅 자원을 제공하여, 기업이 복잡한 시뮬레이션이나 대규모 데이터 작업을 수행할 수 있게 합니다.
  • 머신 러닝: CaaS가 지원하는 강력한 컴퓨팅 파워를 통해 머신 러닝 애플리케이션은 복잡한 머신 러닝 모델을 효과적으로 지원할 수 있습니다. 클라우드 플랫폼을 통해 머신 러닝 툴, 템플릿 및 튜토리얼에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
  • 확장 가능한 서비스: 기업은 컴퓨터 수요가 최고조에 달할 때(예: 휴일 세일 기간) CaaS를 통해 빠른 로드 밸런싱을 수행하여 트래픽 급증을 견딜 수 있도록 서비스를 확장하고 피크 기간이 끝나면 다시 축소할 수 있습니다.
  • 웹사이트 호스팅: 클라우드 인프라에서 웹사이트를 운영하려는 조직은 CaaS의 또 다른 일반적인 활용 사례입니다. 트래픽에 따라 손쉽게 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.
  • IoT 지원: 이제 전 세계는 사물인터넷(IoT) 기능으로 강화된 디바이스로 가득 차 있습니다. IoT 디바이스는 CaaS를 사용하여 디바이스의 로컬 컴퓨팅 성능에 부담을 주지 않고 대량의 데이터를 처리할 수 있습니다.
  • 비용 관리: CaaS의 가장 인기 있는 사용 사례는 클라우드 비용 최적화일 것입니다. CaaS의 가격 책정 모델(즉, 사용한 컴퓨팅 리소스에 대해서만 비용을 지불하는 것)은 상당한 하드웨어 지출을 피하려는 광범위한 회사에 매력적입니다.

선도적인 CaaS 제공업체

수많은 기업이 이 분야에서 일하고 있으며, 각 기업은 CaaS에 대한 고유한 의견을 제시합니다.

  • AWS 컴퓨팅 서비스: Amazon Web Services는 사용자에게 다양한 클라우드 서비스를 제공하기 위해 다양한 목적과 관련된 자체 서비스를 유지 관리합니다. 예를 들어, Amazon Elastic Container Service(ECS)는 Docker Engine을 사용하여 Kubernetes 기능을 모방하는 반면, Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)는 이동성을 지원하고 사용자가 온프레미스 데이터 센터를 통해 Kubernetes 클러스터를 실행할 수 있는 매니지드 Kubernetes 솔루션을 제공합니다.
  • Microsoft Windows: 수년 동안 Microsoft Windows는 서비스형 윈도우(WaaS)라는 이름으로 판매되는 자체 버전의 CaaS를 제공해 왔습니다. 클라우드 기반 구독 모델을 통해 사용자는 강력한 Windows OS 및 관련 업데이트에 액세스할 수 있습니다. Microsoft는 Microsoft Azure 사용자에게도 유사한 서비스를 제공합니다.
  • VMware: VMware는 수많은 컴퓨팅 리소스, 웹 서비스 및 스토리지 서비스를 제공하는 또 다른 클라우드 공급업체로, 대부분 CaaS와 관련이 있습니다. 예를 들어 VMware Cloud Services는 여러 인프라와 함께 사용할 수 있습니다.

