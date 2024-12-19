서비스형 컴퓨팅(CaaS)이란 무엇인가요?

서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 조직이 필요에 따라 클라우드 리소스를 선택할 수 있도록 하는 사용량에 따라 비용을 지불하는 비즈니스 모델입니다. 클라우드 인프라를 기반으로 하는 CaaS는 툴과 컴퓨팅 리소스가 데이터를 처리하고 앱을 실행할 수 있도록 합니다.
CaaS 서비스는 때때로 서비스형 인프라(IaaS)라고도 불립니다.
먼저 용어를 명확히 하겠습니다. 특히 CaaS는 종종 IaaS라고 불리고, 서비스로서의 컴퓨팅은 서비스형 컨테이너와 같은 약어를 공유하기 때문에 혼동이 있을 수 있습니다.
CaaS와 IaaS 모두 잠재 사용자가 컴퓨팅 리소스를 요청하고 프로비저닝할 수 있도록 허용하지만, CaaS라는 용어는 서비스가 제공할 수 있는 처리 능력과 유연성에 더 중점을 두는 데 자주 사용됩니다. IaaS는 전체 기본 인프라를 파악하는 데 자주 사용됩니다.
"컴퓨팅"은 프로그램을 실행하는 데 필요한 모든 다양한 구성 요소를 포괄하는 포괄적인 문구입니다. 여기에는 처리 능력, 메모리, 네트워킹 능력 및 다양한 스토리지 리소스가 포함됩니다.
컴퓨팅 서비스에 대해 이야기할 때 우리는 종종 다음에 대해 이야기합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 컴퓨터가 가상 환경을 만들 수 있게 해주는 가상화 개념을 크게 활용합니다. 가상화 기술은 조직에 비용 효율적이고 유연한 컴퓨팅 성능 접근을 제공하므로, 그렇지 않으면 필요할 수 있는 상당한 인프라 투자를 무효화합니다.
클라우드 제공업체의 역할은 CaaS 운영의 핵심입니다. 필요한 컴퓨팅 성능을 공급하고 메모리를 관리하며 기타 주요 서비스를 제공하는 클라우드 공급자입니다.
이 임대 계약에서 사용자의 역할은 매우 간단합니다. 가입하고, 서비스를 사용하고, 가상 서버, 처리 능력 및 온디맨드 스토리지와 같은 리소스에 대한 비용을 지불하는 것입니다. 사용자에게 가장 분명한 이점은 가장 비용 효율적인 방식으로 CaaS 사용이 관리되고 있다는 사실을 알고 안심할 수 있다는 점과 편리함이 추가된다는 것입니다.
CaaS는 다음 세 단계에 따라 작동합니다.
CaaS를 통해 가장 많은 효과를 볼 수 있는 조직 유형을 분석할 때, 유사한 패턴을 지닌 여러 특징들을 발견할 수 있습니다. CaaS의 이점을 가장 많이 얻을 수 있는 조직은 다음과 같은 특징을 가진 경우입니다.
이 모든 조건을 종합하면, 대부분의 조직과 마찬가지로 다양한 과제를 동시에 헤쳐나가는 기업의 모습이 그려집니다. 이러한 조직은 규모가 커서 "대기업" 수준의 문제들을 겪고 있지만, 그것을 전면적으로 대응할 수 있는 예산이나 인력을 충분히 갖추지는 못한 경우가 많습니다.
회사 내부에서는 IT 직원이 회사와 지적 자산을 안전하게 보호하는 데 충분한 역량을 갖추지 못했을 수 있다는 의심이 들 수도 있습니다. 또한 회사는 대규모 투자는 피하고 싶지만 순간적인 처리 요구 사항에 따라 완벽한 오케스트레이션을 통해 빠르게 확장 또는 축소할 수 있는 대규모 시스템의 민첩성을 원하고 필요로 합니다.
결론적으로, CaaS를 사용하기에 가장 적합한 기업은 예산이 적당히 제한되어 있지만 보다 큰 규모의 조직이 누리는 처리 이점을 필요로 하는 기업입니다.
서비스형 컴퓨팅(CaaS)은 편리성, 유연성, 경제성을 선호하는 현대 소비자의 사용 패턴에 완벽하게 부합하는 개념입니다. 현재 미국 자동차 소유의 약 20%를 차지하는 자동차 리스를 생각해 보세요.1 CaaS 사용자도 마찬가지로 장비 구매에 드는 상당한 투자 비용을 피하려고 합니다.
또한, 서비스 계약의 일부로 장기 계약을 시행하지 않는다는 사실을 강조하는 수많은 휴대폰 요금제를 생각해 보세요. CaaS는 필요한 만큼만, 필요한 기간 동안만 사용할 수 있는 이와 유사한 무제한 접근 방식을 반영합니다.
CaaS를 사용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다.
비용 고려 사항은 종종 기업에서 최우선 순위를 차지합니다. 따라서 많은 조직에서 CaaS의 잠재 고객은 합리적이고 비용 효율적인 옵션으로 보입니다. 이들 회사는 값비싼 장비 구매를 피할 뿐만 아니라 막대한 비용이 발생할 수 있는 이러한 장비 유지 관리와 관련된 향후 비용도 절약하고 있습니다. 이러한 기업은 관련 인건비도 절감할 수 있습니다.
CaaS는 중앙 집중식 플랫폼과 자동화를 통해 액세스 제어, 데이터 암호화, 침입 탐지 및 패치와 같은 고급 보안 프로토콜을 제공합니다. CaaS는 보안 태세를 강화하고 싶지만 해당 활동에 많은 회사 에너지를 투자할 리소스와 인력이 부족한 회사에 적합합니다. CaaS는 취약점을 제한하고 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
많은 조직이 필요한 서비스를 계속 예측해야 하는 추측 게임을 계속하다가 나중에야 실제로 필요한 서비스가 제공된 것보다 많거나 적다는 사실을 알게 되는 경우가 많습니다. CaaS는 기업이 서비스를 과도하게 프로비저닝하는 것을 방지하여 필요한 것을 정확하게 얻을 수 있도록 도와줍니다. 그리고 비즈니스가 실제로 변화하는 경우 CaaS는 필요에 따라 쉽게 전환할 수 있는 유연성을 제공합니다.
모든 관리 책임을 온프레미스 운영에서 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체가 제공하는 관리형 서비스로 전환함으로써 CaaS 사용의 편의성이 추가되는 것은 종종 상당한 비용과 몇 가지 주목할만한 잠재적 위험을 수반합니다.
CaaS 지향 접근 방식은 많은 조직에 적합하지만, 이를 선택하는 모든 회사는 해당 프로세스를 관리할 때만큼 프로세스에 대한 제어력이나 유연성을 유지할 수 없다는 점을 인식해야 합니다. 예를 들어, 사용자는 구성 옵션과 특정 용도에 맞게 사용자 지정하는 방법이 적기 때문에 사용 중인 인프라에 대한 제어가 적습니다.
유료 구독 계약을 해본 사람이라면 누구나 잘 알겠지만, 가입하기 전에 반드시 고려해야 하는 것은 특별 수수료 및 기타 비용입니다. CaaS의 경우도 다르지 않습니다. 회사는 향후 서비스 수요에 대한 자체적인 가격 책정 아이디어를 바탕으로 이 서비스에 가입합니다. 그러나 해당 회사의 사용량이 예상 한도를 초과하면 사용량 급증에 대해 엄격한 초과 벌금이 부과되는 경향이 있습니다.
CaaS의 모든 작업은 서비스 제공업체의 사이트에서 온라인으로 이루어집니다. 따라서 사용자는 실행 가능한 인터넷 연결을 유지해야 합니다. 또한 사용자는 해당 공급자에게 영향을 미치는 지연 문제를 경험할 수도 있습니다. 마찬가지로 공급자가 중단이나 기술적 문제를 경험하는 경우 사용자도 서비스 중단을 경험할 수 있습니다. 두 경우 모두 사용자가 회사 데이터에 액세스하려고 할 때 어려움과 지연이 발생할 수 있습니다.
회사가 원격 서버에 데이터를 저장할 때마다 취약성이 증가할 위험이 있습니다. 세간의 이목을 끄는 여러 건의 보안 침해 사례를 통해 서비스 제공업체는 향상된 보안 조치를 제공하고 신뢰할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력할 수 있지만 그렇다고 해서 사이버 위협에 취약하지는 않습니다. 일부 해커는 범죄를 통해 악명을 높이기 위해 신뢰할 수 있는 대형 서비스 제공업체를 표적으로 삼기도 합니다.
CaaS를 비즈니스 전략으로 수용하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 다음은 기업이 CaaS로 전환하는 가장 일반적인 몇 가지 이유입니다.
수많은 기업이 이 분야에서 일하고 있으며, 각 기업은 CaaS에 대한 고유한 의견을 제시합니다.
AI를 비즈니스에 활용할 준비가 되셨나요? IBM® Cloud와 Red Hat를 통해 단 하나의 세션에서 AI를 간편하게 맞춤 설정하고, 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요. 웨비나에 참여하여 성공적인 AI를 향한 길을 개척해 보세요.
이 IDC 보고서에서는 기업이 가장 어려운 클라우드 마이그레이션 문제를 어떻게 해결하고 있는지 및 효과적인 방법은 무엇인지 설명합니다.
2024년 Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템(CDBMS) 부문을 살펴보고 어떤 공급업체가 고성능 하이브리드 지원 데이터 에코시스템을 지원하는지 알아보세요.
이 에듀테크 기업은 IBM Watson Discovery, watsonx Assistant 및 watsonx.ai on IBM Cloud를 적용함으로써 고객의 학습 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상당한 비즈니스 이점도 달성했습니다.
클라우드로의 여정을 간소화할 수 있도록 설계된 IBM 클라우드 마이그레이션 솔루션에 대해 알아보세요. 효율성, 확장성, 혁신을 주도하는 다양한 마이그레이션 유형과 전략, 이점에 대해서도 배워봅니다.
IBM과 함께 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 솔루션 간의 주요 차이점을 살펴보세요. 어느 클라우드 모델이 유연성, 보안, 확장성을 개선하기 위한 비즈니스 니즈에 가장 적합한지 알아봅니다.
Cloud Paks가 어떻게 사업 운영 방식에 변화를 꾀하고 하이브리드 클라우드 환경에서 혁신적이고 효율적인 성과를 더 빠르고 스마트하게 도출했는지 알아보세요.
IBM Consulting Advantage 플랫폼으로 구동되는 IBM 클라우드 서비스를 사용하여 하이브리드 클라우드로의 여정을 가속화하고 비용 효율성을 높이며, 생산성과 지속 가능성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
IBM의 안전하고 확장 가능한 플랫폼으로 AI 및 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. 먼저 IBM의 AI 지원 솔루션을 살펴보거나, 무료 계정을 만들어 상시 무료 제품 및 서비스에 액세스하세요.