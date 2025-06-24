인지 컴퓨팅과 AI의 주요 차이점

가장 기본적인 수준에서 AI 시스템은 독립적으로 '사고'하고 결정하도록 구축되었습니다. 동시에 인지 컴퓨팅은 인간과 유사한 사고 과정을 시뮬레이션하여 인간의 의사 결정을 대체하는 것이 아니라 의사 결정을 위한 정보를 제공하는 데 사용됩니다.



예를 들어, AI는 특정 목적을 달성할 수 있는 도구로 생각할 수 있습니다. 반면 인지 컴퓨터는 전반적인 의사 결정 프로세스에 정보를 제공하여 더 광범위한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 디지털 어시스턴트와 같은 역할을 합니다.

AI가 A와 B 사이를 가장 빠르게 이동할 수 있는 경로를 안내하는 GPS라면, 인지 컴퓨터는 여행 가이드에 가깝습니다. AI는 기존 지도와 교통 데이터를 참조하여 최적이라고 '생각'하는 경로를 제공할 수 있습니다.

그러나 인지 시스템은 사용자와 협력하여 사용자의 선호도를 학습하고 상황에 더 의존하는 정보에 반응합니다. 날씨가 좋고 단순한 효율성이 최우선 순위가 아닌 경우에는 길을 따라 흥미로운 명소를 강조 표시하거나 경치가 더 좋은 경로를 선택할 수 있습니다.

일반적으로 AI는 전문적인 문제 해결 도구로 생각할 수 있습니다. AI 시스템은 대량의 데이터를 신속하게 분석하여 패턴을 인식하고 사전 정의된 규칙에 따라 결정하는 데 탁월합니다. 사람처럼 생각하도록 설계된 인지 시스템은 AI 기능을 기반으로 하지만 복잡한 비정형 데이터를 더 잘 이해합니다. 인지 시스템은 상호 작용을 통해 학습하고 설명과 권장 사항을 제공합니다.

AI라는 포괄적인 용어는 신경망 및 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 제한된 컴퓨터 모델의 특정 유형을 지칭하는 데 더 일반적으로 사용됩니다. 반면, 인지 컴퓨팅은 하이브리드 방법론으로 생각하는 것이 더 좋으며,인지 과학과 컴퓨터 과학을 결합하여 인간의 의사 결정 과정을 강화하고 정보를 제공하는 데 도움이 되는 시스템을 만듭니다.

인지 시스템은 패턴 인식 또는 음성 인식 능력을 개선하기 위해 머신 러닝(ML) 또는 딥 러닝과 같은 AI 기술을 사용하는 경우가 많습니다. 또한 이러한 유형의 시스템은 대량의 데이터를 실시간으로 처리, 수집 및 응답하도록 설계되었습니다. 인지 시스템은 시각적 단서나 제스처 단서 또는 청각적 단서와 같은 다양한 잠재적 데이터 또는 입력 소스에서 정보를 가져옵니다.

개별 AI 모델의 범위가 제한되어 의도한 범위를 벗어나는 데 어려움을 겪을 수 있는 반면, 인지 컴퓨팅 시스템은 다르게 설계되어 있습니다. 인지 컴퓨팅 시스템은 모호성, 불확실성 또는 비구체적인 답변과 관련된 복잡한 문제를 해결하는 데 매우 적합합니다.

다시 말해, 오늘날 우리가 알고 있는 AI는 격차를 해소하고, 일상적이거나 어려운 작업을 진행하는 지름길을 제공하기 위한 것입니다. 인지 컴퓨팅은 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 인간의 인지를 강화하려는 시도에 가깝습니다. 인지 컴퓨팅은 AI를 인간-컴퓨터 상호 작용, 대화 및 내러티브 생성 기술과 같은 보완 분야와 결합하여 인간처럼 학습하고, 추론하고, 이해할 수 있는 기계를 만듭니다. 이러한 접근 방식은 사용자가 더 나은 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

일부 AI 모델은 인간의 능력을 뛰어넘을 정도로 뛰어난 기능을 발휘할 수 있지만, 가장 진보된 AI 시스템조차도 좁은 범위의 작업만 수행하도록 설계되어 있습니다. 널리 사용되는 AI 시스템은 엄청난 능력을 갖춘 것처럼 보이지만, 규칙 기반 지침은 인간 인지의 유연성과 미묘한 차이를 파악하는 데 제약을 가합니다.

AI는 자연어를 이해하거나 특정 물체를 인식하는 것과 같이 맥락과 관련된 작업에서 적어도 아직은 인간의 지능을 완전히 대체하거나 복제할 수 없습니다.

인지 컴퓨팅은 인간의 의사 결정을 대체하는 것을 목표로 하지 않습니다. 대신, 사용자 의사 결정을 개선할 수 있도록 인간의 사고 과정을 담당하는 인지 시스템 유형을 모방하려고 합니다.