자산 중요도 분석이란 무엇인가요?

유지보수 팀은 자산 고장의 발생 가능성과 그 영향을 종합적으로 평가하여 중요도 분석을 수행함으로써, 목표에 맞는 전략을 수립하고 자산 신뢰성을 높이며 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

오늘날 대부분의 성공적인 기업은 생산을 유지하기 위해 수천 개의 물리적 자산에 의존하고 있습니다. 이러한 자산을 효과적으로 관리하려면 디지털 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템, 상태 모니터링(CM) 플랫폼 및 예측 유지보수 워크플로와 같은 최신 기술을 점점 더 많이 통합해야 합니다. 자산 중요도 분석은 최신 신뢰성 중심 유지보수 전략의 일환으로 이러한 기술을 어디에, 어떤 방식으로 적용할지 판단하는 데 중요한 역할을 합니다.

중요도 분석은 다음과 같은 다양한 자산 관리 활동의 기반이 됩니다.