자산 중요도 분석이란 무엇인가요?

조직은 자산 중요도 분석을 통해 가장 중요한 자산을 식별하고, 이를 중심으로 유지보수 활동의 우선순위를 정합니다.
유지보수 팀은 자산 고장의 발생 가능성과 그 영향을 종합적으로 평가하여 중요도 분석을 수행함으로써, 목표에 맞는 전략을 수립하고 자산 신뢰성을 높이며 운영 위험을 줄일 수 있습니다.
오늘날 대부분의 성공적인 기업은 생산을 유지하기 위해 수천 개의 물리적 자산에 의존하고 있습니다. 이러한 자산을 효과적으로 관리하려면 디지털 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템, 상태 모니터링(CM) 플랫폼 및 예측 유지보수 워크플로와 같은 최신 기술을 점점 더 많이 통합해야 합니다. 자산 중요도 분석은 최신 신뢰성 중심 유지보수 전략의 일환으로 이러한 기술을 어디에, 어떤 방식으로 적용할지 판단하는 데 중요한 역할을 합니다.
중요도 분석은 다음과 같은 다양한 자산 관리 활동의 기반이 됩니다.
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자산 중요도 평가는 자산 중요도 분석의 핵심 요소로, 조직은 이를 통해 여러 기준에 따라 물리적 자산의 중요도를 평가할 수 있습니다.
자산 중요도 평가의 목적은 중요도 등급 또는 중요도 점수를 산정하여 유지보수 관리자가 다른 자산과 비교할 수 있도록 하는 것입니다. 조직은 중요도 평가 없이는 자산 중요도 분석을 수행할 수 없습니다.
자산 중요도와 자산 상태는 흔히 혼동되지만, 서로 관련된 개념이면서도 몇 가지 중요한 차이가 있습니다. 이 두 용어를 혼동하면 조직은 잘못된 기준을 바탕으로 유지보수 프로세스를 최적화할 위험이 있습니다.
자산 상태는 자산의 현재 상태나 운영 상태를 나타내는 반면, 자산 중요도는 해당 자산이 조직에 얼마나 중요한지를 나타냅니다. 예를 들어 과도한 진동이 발생하는 노후 펌프는 상태가 좋지 않은 자산으로 평가할 수 있습니다.그러나 해당 펌프가 제품이나 서비스 생산에 핵심적인 역할을 하지 않는다면 중요 자산으로 분류되지는 않을 것입니다.
자산 상태와 달리 자산 중요도는 해당 펌프가 운영과 생산성에서 수행하는 역할과, 고장이 발생했을 때 기업에 미치는 재정적 영향을 함께 고려합니다.
유지보수 팀은 고장 위험과 핵심 비즈니스 프로세스에 미칠 수 있는 영향을 기준으로 자산을 식별, 평가 및 순위를 매기기 위해 다음과 같은 7단계 절차에 따라 자산 중요도 분석을 수행합니다.
각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
자산 중요도 분석의 첫 번째 단계는 생산 설비와 시설 인프라부터 전기 시스템, 구성 요소 및 계측 장비에 이르기까지 조직이 보유한 모든 물리적 자산의 목록을 작성하는 것입니다.
이 과정을 효율적으로 수행하기 위해 현대의 조직은 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 활용하는 경우가 많습니다. CMMS는 인공지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 작업 지시서, 유지보수 이력 및 자산 중요도 분석에 필요한 각종 기록을 관리하는 소프트웨어입니다.
2단계에서는 자산 중요도를 평가하기 위한 기준을 수립합니다. 이 단계에서는 일반적으로 작업자 안전, 생산성과 운영에 미치는 영향, 환경 및 재무적 영향, 규정 준수 여부 등을 고려합니다.
유지보수 관리자는 2단계에서 수립한 기준에 따라 1단계에서 작성한 자산 목록의 각 자산을 정확하게 평가할 수 있어야 합니다.
다음 단계에서는 각 자산의 고장 가능성을 평가합니다. 예를 들어 제조 공장의 컨베이어 벨트의 고장 가능성을 평가할 때 유지보수 계획 담당자는 사용 연수, 마모 상태, 예상 수명, 유지보수 상태 등을 비롯한 여러 요소를 고려합니다.
선진 조직은 보다 정확한 고장 확률을 산정하기 위해 IoT 센서, 진동 분석, 머신 러닝 알고리즘과 같은 예측 유지보수 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
4단계는 자산 중요도 분석에서 가장 중요한 단계라고 할 수 있습니다. 3단계에서는 자산이 언제 고장날 가능성이 높은지를 파악하고, 4단계에서는 고장이 비즈니스 운영에 어떤 영향을 미칠 가능성이 있는지를 평가합니다.
두 구성 요소의 고장 가능성이 같더라도 하나가 핵심 공정을 지원하고 다른 하나는 그렇지 않다면, 핵심 공정을 지원하는 구성 요소가 더 높은 중요도 등급을 받게 됩니다. 비용이 더 적게 들고 구조가 더 단순한 경우에도 이러한 결과가 나타날 수 있습니다.
점수 체계는 유지보수 계획 담당자가 자산 중요도에 대한 주관적인 판단을 객관적인 수치 평가로 전환하는 데 도움이 됩니다.
점수 체계에 대한 보편적인 표준은 없지만, 대부분의 조직은 고장 가능성과 고장의 영향을 결합하여 1~5점 또는 1~10점 척도로 평가하는 위험 기반 방식을 사용합니다. 이 척도에서 1은 위험과 영향이 낮음을, 10은 위험과 영향이 높음을 의미합니다. 목표는 수학적으로 완벽한 점수를 산출하는 것이 아니라, 자산 포트폴리오에 포함된 모든 물리적 자산에 일관되게 적용할 수 있는 평가 방법을 마련하는 것입니다.
조직은 점수 체계를 마련한 후 자산 중요도에 따라 자산의 순위를 매깁니다. 자산 중요도 순위는 자산을 가장 효과적으로 유지보수하기 위한 중요한 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 예를 들면 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.
자산 중요도 분석의 마지막 단계에서는 앞선 6단계에서 도출한 새로운 인사이트와 모범 사례를 기존 유지보수 프로그램에 반영합니다.
현대의 조직은 중요도 순위를 바탕으로 예방 유지보수 활동, 작업 지시서의 우선순위 지정, 자원 배분 및 자본 계획 등 다양한 의사결정을 내립니다.
자산 중요도 분석의 일환으로 현대의 조직은 중요 자산과 관련된 위험을 보다 효과적으로 식별, 평가 및 우선순위화하기 위해 체계적인 위험 평가 방법론을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 고장 형태 및 영향 분석(FMEA)과 신뢰성 중심 유지보수(RCM)는 가장 효과적인 방법론으로 꼽힙니다.
자산 중요도 분석은 기업이 핵심 비즈니스 프로세스에 가장 중요한 자산을 식별하고, 이에 맞춰 유지보수 우선순위를 정하는 데 중요한 역할을 하는 툴입니다.
다음은 자산 중요도 분석의 주요 이점입니다.
충분한 정보를 바탕으로 한 체계적인 유지보수 계획을 수립하면 조직은 계획, 설치, 운영 및 폐기에 이르는 자산의 전체 수명 주기 동안 자산의 가치를 최대한 활용할 수 있습니다. 모든 자산에 동일한 유지보수 일정을 적용하는 대신, 자산 중요도 분석은 고장 위험과 중요도에 맞춰 자산별 유지보수 방식을 수립하도록 지원합니다.
예를 들어 생산에 중요한 압축기는 매월 점검이 필요할 수 있지만, 중요도가 낮은 창고 환기 팬은 분기마다 한 번만 점검해도 충분할 수 있습니다. 이 두 자산을 동일한 유지보수 계획으로 관리하는 것은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 비효율적입니다.
유지보수 자원은 한정되어 있으므로 유지보수 계획 담당자는 예산, 운영 규정 준수 요구 사항 및 작업자 일정에 맞춰 전략을 지속적으로 수립하고 조정해야 합니다. 자산 중요도 분석은 비즈니스 가치를 창출하고 투자 수익률(ROI)을 극대화하는 데 중요한 자산에 인력과 부품을 보다 효과적으로 배분할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어 자동차 제조 공장에서는 기술자 25명이 2,000개가 넘는 생산 자산의 유지보수를 담당하고 있습니다. 관리자는 CMMS가 생성한 작업 지시서에 따르면 예방 유지보수 작업 50건이 예정되어 있지만, 현재 인력으로는 주당 30건만 수행할 수 있다는 사실을 알고 있습니다. 중요도 분석은 생산성이 중단되지 않도록 하고 가장 중요한 자산을 우선 수리할 수 있도록 작업의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
예기치 않은 고장은 운영을 중단시키고 상당한 비용을 초래하는 경우가 많습니다. 제조업을 대상으로 한 최근 보고서에 따르면 계획되지 않은 가동 중단으로 인한 비용은 연간 약 500억 달러에 달하며, 시간당 약 26만 달러, 분당 거의 9,000달러에 이릅니다.
중요도 분석은 유지보수 관리자가 중요 자산을 식별하고 위험도가 가장 높은 장비에 예방 유지보수 활동을 집중할 수 있도록 지원하여 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 운영 연속성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
예측 유지보수 기술은 운영 데이터와 실시간 상태 모니터링을 활용하여 자산이 언제 고장날 가능성이 높은지를 예측하도록 지원합니다. 하지만 이러한 기술은 비용이 많이 들며, 센서, 분석 플랫폼 및 데이터 인프라에 상당한 초기 투자가 필요한 경우가 많습니다.
자산 중요도 분석은 이러한 투자가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 정기 유지보수나 육안 점검과 같이 비용이 적게 드는 방법으로도 자산을 계속 모니터링할 수 있는 대상을 파악하는 데 도움이 됩니다.
자산 중요도 평가를 기반으로 수립한 유지보수 전략은 기술자가 장비의 취약점을 고장으로 이어지기 전에 해결할 수 있도록 지원합니다. 유지보수 활동의 우선순위를 보다 전략적으로 정하면 고장 발생 횟수를 줄이고 시간이 지남에 따라 자산 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
신뢰성이 향상되면 조직은 자산 수명 주기를 연장하고 생산 공정의 안정성을 높이며 전체 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
상태가 양호하고 신뢰성이 높은 자산일수록 일반적으로 성능도 더 뛰어납니다. 유지보수 팀이 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 중요도 분석을 적용하면 자산 성능도 함께 향상되는 경우가 많습니다.
유지보수 관리자는 가장 자주 고장나는 장비가 아니라 중요도가 가장 높은 장비에 유지보수 활동을 집중함으로써 가장 중요한 자산이 항상 최고 수준의 성능을 유지하도록 할 수 있습니다.
자산 중요도 분석은 산업 유지보수 프로그램에서 시작되었지만 현재는 대부분의 산업 분야로 확산되었습니다. 오늘날 자산 중요도 분석은 제조 공장, 석유 및 가스 시설, 의료 시스템 등 다양한 자산에 대한 유지보수 전략을 수립하는 데 활용되고 있습니다.
다음은 산업별 자산 중요도 분석 활용 사례 5가지입니다.
제조업에서는 생산 라인에서 고장이 발생할 경우 생산에 가장 큰 영향을 미치는 자산을 식별하기 위해 자산 중요도 분석을 활용합니다.
중요도 수준을 부여하고 자산 계층 구조를 구축하면 어떤 장비에는 복잡하고 비용이 많이 드는 사전 예방적 유지보수 계획을 적용하고, 어떤 장비에는 비용이 적게 들고 단순한 사후 유지보수 계획을 적용할지 결정할 수 있습니다.
제조업에서 일반적으로 중요 자산으로 분류되는 항목은 다음과 같습니다.
석유 및 가스 산업은 석유와 천연가스의 시추, 정제 및 대규모 운송을 비롯한 대부분의 핵심 비즈니스 프로세스를 대규모의 복잡한 자산에 의존하고 있습니다. 계획되지 않은 가동 중단이 시간당 최대 50만 달러의 비용을 초래할 수 있는 산업에서는 중요 자산을 적절하게 유지보수하는 것이 무엇보다 중요한 과제입니다.
석유 시추 시설, 파이프라인, 정유 설비와 같은 대규모 자산에 고장이 발생하면 위험한 상황으로 빠르게 이어질 수 있습니다. 자산의 건전성을 유지하기 위해 석유 및 가스 기업은 장비 중요도 평가 및 분석을 수행하여 운영상 가장 큰 위험을 초래하는 자산을 식별하고, 그 결과에 따라 유지보수 활동을 계획합니다.
유틸리티 기업은 핵심 비즈니스 프로세스의 일환으로 서로 긴밀하게 연결된 대규모 자산 네트워크를 운영해야 합니다. 서비스 중단은 정전과 환경 위험을 초래할 뿐만 아니라 규정 위반에 따른 금전적 제재로 이어질 수 있어 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
중요도 평가는 유틸리티 운영자가 장비의 신뢰성을 높이고 광범위한 지역에서 발생하는 서비스 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 유틸리티 인프라에서 일반적으로 중요 자산으로 분류되는 항목은 다음과 같습니다.
병원과 기타 의료 시설은 환자의 건강을 증진하고, 서로 연결된 대규모 시설에서 근무하는 의사, 임상 의료진 및 기술자의 안전과 쾌적한 환경을 유지하기 위해 대규모의 복잡한 자산에 의존합니다.
자산 중요도 분석은 의료 기관이 다양한 유지보수 요구 사항의 우선순위를 정하여 운영 연속성을 확보하고 환자의 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 의료 분야에서 일반적으로 중요 자산으로 분류되는 항목은 다음과 같습니다.
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