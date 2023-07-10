오늘날 경쟁이 치열한 산업 환경에서는 기계의 원활한 작동과 수명을 보장하는 것이 무엇보다 중요합니다. 단계별 진동 분석 프로세스를 따르면 기계 진동을 활용하여 장비 및 시스템 상태를 더 잘 이해할 수 있습니다.

1단계. 예비 데이터 수집

진동 분석을 수행하려면 먼저 분석할 장비 또는 구조물에 대한 데이터를 수집합니다. 센서는 프로세스 전반에 걸쳐 데이터 수집기 역할을 하므로 진폭 및 주파수 범위를 포함하여 진동 측정에 필요한 센서의 위치와 유형을 식별해야 합니다. 속도, 부하 및 온도와 같은 장비의 작동 조건에 대한 정보를 수집하는 것도 중요합니다.

2단계. 진동 측정

다음 단계는 선택한 기계의 진동을 측정하는 것입니다. 진동 분석에는 일반적으로 자산이나 시스템의 진동 진폭을 측정하는 작업이 포함됩니다.

이 경우 측정을 수행하기 위해 주요 진동 부위에 부착된 가속도계를 사용하게 됩니다. 가속도계(예: 압전 가속도계, 근접 프로브, 레이저 도플러 진동계 등)는 고주파 응답을 이용하여 위아래, 좌우 및 앞뒤의 세 방향으로 진동하는 물체의 가속도를 측정합니다.

속도 센서와 변위 센서를 사용하여 진동을 측정할 수도 있습니다. 속도 센서는 진동하는 물체의 속도를 측정하여 전반적인 기계 상태를 모니터링하는 데 이상적인 중간 주파수 응답을 제공합니다. 반면에 변위 센서는 진동하는 물체의 변위를 측정하여 구조적 문제와 불균형을 감지하는 데 적합한 저주파 응답을 제공합니다.

3단계. 데이터 분석

모든 관련 데이터를 수집했다면 이제 분석할 차례입니다. 분석 단계에서는 컴퓨터 알고리즘과 소프트웨어를 사용하여 진동 패턴과 데이터 추세를 식별해야 하며 데이터를 확립된 표준 및 지침과 비교해야 합니다.

유지보수 팀은 다음을 비롯한 다양한 기술을 활용하여 진동 데이터를 분석할 수 있습니다.

시간 도메인 분석 : 시간 도메인 분석을 수행하려면 시간 경과에 따른 원시 진동 신호를 분석합니다. 기술자는 시간 파형에서 직접 신호의 데이터(예: 피크 진폭, 파고율, 왜도, 실효값(RMS) 등)를 추출하고 평가할 수 있습니다. 이 기술은 충격이나 쇼크와 같은 일시적인 현상을 감지하는 데 유용합니다.

6단계: 결과 해석

성공적인 분석을 위해서는 진동 분석가가 다양한 기계적 문제와 관련된 특정 주파수를 이해해야 합니다. 몇 가지의 일반적인 고장 주파수에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

기본 주파수 : 회전하는 부품이 한 바퀴 완전히 회전하는 주파수입니다. 기준선 기본 주파수와의 편차는 불균형, 정렬 불량 및 느슨함과 같은 특정 결함을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

5단계. 시정 조치 취하기

해석 단계에서 잠재적인 문제를 식별한 후에는 진동이 이를 초과할 때 응답을 트리거하는 경보 임계값을 설정합니다. 이러한 임계값은 업계 표준, 과거 데이터 또는 제조 업체 권장 사항을 기반으로 할 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 경보 임계값 유형은 절대 임계값, 추세 임계값 및 통계 임계값입니다.

절대 임계값 은 특정 유형의 장비에 허용되는 진동 수준을 기반으로 한 고정된 값입니다.

은 특정 유형의 장비에 허용되는 진동 수준을 기반으로 한 고정된 값입니다. 추세 임계값 은 장비의 과거 성능을 기반으로 시간이 지남에 따라 변경되는 동적 값입니다. 진동 수준이 갑자기 증가하면 문제가 발생했음을 나타낼 수 있습니다.

은 장비의 과거 성능을 기반으로 시간이 지남에 따라 변경되는 동적 값입니다. 진동 수준이 갑자기 증가하면 문제가 발생했음을 나타낼 수 있습니다. 통계적 임계값은 진동 수준의 평균과 표준 편차를 고려하여 과거 데이터의 통계 분석에서 파생됩니다.

시스템 또는 자산이 경보 임계값을 초과하면 유지보수 관리자는 문제를 해결하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다. 여기에는 유지보수 일정, 운영 매개변수 조정 또는 문제의 원인을 정확히 찾아내기 위한 추가 분석 수행이 포함될 수 있습니다.