자산 신뢰성이란 무엇인가요?

고가의 기계나 인프라와 같은 중요한 자산이 예기치 않게 고장 나면 고객에게 영향을 미치고 기업에는 수백만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 성공적인 비즈니스를 위해서는 자산의 상태를 실시간으로 명확하게 파악하고, 자산을 원활하게 운영하고 고장 시 신속하게 수리할 수 있는 계획을 세워야 합니다. 기업들은 불필요한 비용을 추가하지 않고도 성능을 최적화하고 안정성을 높이며 자산 수명을 연장할 수 있는 새로운 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다.
그렇기 때문에 자산 신뢰성은 비즈니스 전략에서 매우 중요한 요소입니다. 자세히 알아보기 전에 몇 가지 관련 용어를 살펴보겠습니다.
'자산'이라는 용어는 기업이 소유하고 가치를 창출하는 데 사용하는 물리적 및 비물리적 항목을 모두 지칭할 수 있습니다. 물리적 자산의 예로는 기계, 공장, 사무용품, 생산 공장, 조립 라인, 차량, 건물, 토목 인프라 등이 있습니다. 비물리적 자산의 예로는 소프트웨어, 지적 재산, 상표 및 특허 등이 있습니다.
자산 신뢰성이란 자산이 특정 기간 동안 특정 조건에서 고장 없이 작동할 수 있는 능력을 말합니다. '신뢰할 수 있는' 자산으로 간주되려면 자산의 성능이 일정 수준 이상이어야 하며, 자산 운영을 둘러싼 모든 규제 요건을 준수해야 합니다.
자산 신뢰성과 자산 가용성이라는 용어는 혼동하기 쉽지만 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. 첫째, 가용성은 시간 경과에 따른 자산의 운영 능력을 측정합니다. 다시 말해, 장비가 작동과 관련된 작업을 얼마나 오랫동안 성공적으로 수행할 수 있는지를 의미합니다. 반면에 신뢰성은 특정 조건에서 다운타임이나 중단 없이 작동하는 자산의 기능을 의미합니다. 자산은 필요한 수리를 수행하기 위해 예기치 않은 종료 없이 작동할 때만 '신뢰할 수 있는' 것으로 간주됩니다.
안정성과 가용성은 모두 백분율로 측정되지만, 동일한 장비를 기준으로 할 때에도 이러한 백분율이 다를 수 있으며, 그럴 가능성이 높습니다. 예를 들어, 100% 신뢰성으로 작동하는 장비가 가동을 유지하는 데 필요한 중요하고 계획된 유지보수를 수행하는 데 시간의 10%를 사용한다면 90%의 가용성만 확보할 수 있습니다.
유지보수 관리자는 자산 신뢰성에 대한 사전 예방적 접근 방식을 취하기 위해 평균 고장 시간(MTBF)과 평균 수리 시간(MTTR)이라는 널리 사용되는 두 가지 지표에 의존합니다. 두 KPI 모두 자산의 성능을 예측하는 데 도움이 되며 관리자가 예방 및 예측 유지보수를 계획하는 데 도움이 됩니다. 먼저 MTBF와 MTTR을 살펴보겠습니다.
MTBF와 MTBR은 모두 간단한 수학 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 기술자가 MTBF를 계산하는 데 사용하는 공식은 다음과 같습니다.
MTBF = 총 작동 시간 / 특정 기간의 고장 횟수
예를 들어, 장비가 20,000시간 동안 사용되었고 그 기간 동안 5번 고장난 경우 MTBF는 20,000시간 / 5번 고장 = 4,000시간이 됩니다. 즉, 이 장비는 4,000시간마다 고장이 발생할 것으로 예상할 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 운영자는 유지보수 활동을 계획하여 장비가 예기치 않게 고장 나 비용이 많이 드는 다운타임이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.
자산의 MTBF를 아는 것은 자산의 성능을 최고 수준으로 유지하는 데 매우 중요하지만, 운영자가 이를 수리하는 데 필요한 시간을 결정하는 데는 도움이 되지 않습니다. 이것이 바로 MTTR이 필요한 이유입니다. MTTR을 계산하려면 먼저 운영자는 자산에서 다음 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 알아야 합니다.
운영자가 MTTR을 계산하는 데 사용하는 수학 공식은 다음과 같습니다.
MTTR = 총 다운타임/특정 시간 동안의 총 장애 횟수
예를 들어, 1년 동안 시스템에 10번의 장애가 발생하여 총 20시간의 다운타임이 발생한 경우 MTTR은 20시간 / 10회 수리 = 2시간이 됩니다. 즉, 이 장비가 고장날 때마다 수리하는 데 평균 2시간이 걸립니다.
MTBF와 마찬가지로 MTTR은 자산 신뢰성을 결정하는 데 사용되며, 특히 운영자가 유지보수 프로그램의 효율성을 측정하고 필요한 경우 조정할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
예방 유지보수와 예측 유지보수는 모두 비즈니스 리더가 자산 신뢰성을 높이기 위해 사용하는 유지보수 전략입니다.
예방 유지보수는 상태 모니터링을 통해 관리자가 전체 비즈니스에 미치는 영향을 최소화하는 방식으로 자산 수리 및 가동 중단 시간을 전략적으로 계획할 수 있도록 지원합니다. 예측 유지보수는 예방 유지보수의 유지보수 역량을 한 단계 더 발전시킵니다. 센서는 실시간으로 데이터를 수집하여 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 또는 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)에 제공하면, 머신 러닝(ML)과 같은 AI 강화 데이터 분석 도구와 프로세스가 문제를 발견하고 해결하는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 시간 경과에 따른 자산 성능에 대한 예측 모델을 구축하고 잠재적인 문제가 발생하기 전에 이를 발견하는 데 도움을 줍니다.
유지보수 관리자가 자산 신뢰성을 높이기 위해 예측 분석을 개선하고 개선하는 방법 중 하나는 디지털 트윈을 생성하는 것입니다.
디지털 트윈 기술
디지털 트윈 기술을 사용하면 전체 자산 수명 주기에 걸쳐 실제 자산과 동일한 조건이 적용되는 자산을 가상으로 표현할 수 있습니다. 디지털 트윈은 실시간 데이터, 시뮬레이션 및 머신 러닝을 사용하여 의사 결정자가 가장 중요한 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다.
디지털 트윈은 유인 우주선처럼 특이한 자산이나 풍력 터빈과 같은 일반적인 자산을 위해 만들 수 있습니다. 예측 분석에서와 마찬가지로 물리적 개체에 연결된 센서는 현실 세계에서 데이터를 수집한 다음 가상 모델에 매핑합니다. 관리자는 자산의 디지털 트윈을 모니터링하여 자산이 환경에 어떻게 반응하는지에 대한 중요한 인사이트를 발견하고 안정성을 개선하기 위한 전략을 개발할 수 있습니다.
비즈니스 리더는 자산이 고장날 가능성이 높은 시기를 깊이 이해하여 전반적인 비즈니스 운영의 위험을 줄이기 위한 즉각적인 조치를 취하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 자산 성능 관리(APM)는 의사 결정권자가 자동화, 분석 및 인공 지능(AI) 기능을 통해 자산 관리 인사이트를 향상할 수 있도록 지원합니다.
AI 기반 원격 모니터링, 근본 원인 분석, 고장 모드 분석(FMEA), 컴퓨팅 비전 및 예측 유지 관리를 통해 APM은 현대 기업이 계획되지 않은 수리 작업을 줄이고, 위험을 관리하고, 자산 수명 주기를 연장하고, 수익성을 높일 수 있도록 지원합니다.
엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 및 CMMS
엔터프라이즈 자산 관리(EAM)는 소프트웨어와 서비스를 결합하여 조직이 운영 자산의 품질을 수명 주기 전반에 걸쳐 유지, 제어 및 최적화하는 데 도움이 되는 자산 관리 시스템입니다. IoT를 통해 생성되는 데이터의 양이 증가함에 따라 유지보수 관리자는 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 관리 소프트웨어와 AI로 강화된 데이터 분석에 점점 더 의존하고 있습니다. EAM의 목표는 항상 장비 안정성을 개선하고 생산적인 가동 시간을 늘리며 운영 비용을 절감하는 것입니다.
많은 EAM 이니셔티브는 유지보수 부서에서 중요한 자산 정보를 중앙 집중화할 수 있도록 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 함께 작동합니다. CMMS는 유지보수 관리자에게 자산의 위치, 필요한 서비스 또는 수리의 종류 및 이를 수행해야 하는 사람을 알려줍니다. 강력한 CMMS는 자산에 대한 정보에 즉시 액세스하고 감사할 수 있도록 하여 유지보수 계획을 강화할 수 있습니다.
자산 신뢰성은 현대 기업에게 가장 중요한 리소스에 대해 안심할 수 있는 환경을 제공합니다. 엄격한 유지보수 관리 전략과 MTBF 및 MTTR과 같은 주요 지표 준수와 함께 사용 가능한 최첨단 기술을 배포함으로써 기업은 비용을 절감하고 자산 신뢰성을 높이며 가장 가치 있는 자산에 대한 투자 수익(ROI)을 극대화할 수 있습니다.
강력한 자산 안정성의 이점은 다음과 같습니다.
자산 신뢰성은 가장 최신의 기술 솔루션을 통합하는 강력하고 조율된 자산 관리 접근 방식에 달려 있습니다. IBM® Maximo Application Suite는 기업이 더 나은 유지보수 운영을 통해 자산 안정성을 개선할 수 있도록 지원하는 완전히 통합된 플랫폼입니다.
IBM Maximo를 사용하면 시간 제한 스케줄링 유지보수를 실시간 인사이트를 기반으로 하는 상태 기반 예측 유지보수로 발전할 수 있습니다. 기업이 자산 성능을 향상하고 자산 수명을 연장하며 비용과 다운타임을 줄일 수 있도록 지원하는 입증된 실적을 보유하고 있습니다.
IBM의 통합 자산 관리 솔루션으로 가동 시간을 늘리고, 생산성을 개선하고, 유지보수 비용을 절감하고, 더욱 탄력적인 운영을 구축하세요.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
생성형 AI의 힘을 활용한 인사이트 기반 의사 결정을 통해 자산 유지보수 성과를 극대화하세요.
AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.