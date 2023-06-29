자산 신뢰성이란 무엇인가요?

MTBF와 MTBR은 모두 간단한 수학 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 기술자가 MTBF를 계산하는 데 사용하는 공식은 다음과 같습니다.

MTBF = 총 작동 시간 / 특정 기간의 고장 횟수

예를 들어, 장비가 20,000시간 동안 사용되었고 그 기간 동안 5번 고장난 경우 MTBF는 20,000시간 / 5번 고장 = 4,000시간이 됩니다. 즉, 이 장비는 4,000시간마다 고장이 발생할 것으로 예상할 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 운영자는 유지보수 활동을 계획하여 장비가 예기치 않게 고장 나 비용이 많이 드는 다운타임이 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

자산의 MTBF를 아는 것은 자산의 성능을 최고 수준으로 유지하는 데 매우 중요하지만, 운영자가 이를 수리하는 데 필요한 시간을 결정하는 데는 도움이 되지 않습니다. 이것이 바로 MTTR이 필요한 이유입니다. MTTR을 계산하려면 먼저 운영자는 자산에서 다음 작업을 수행하는 데 걸리는 시간을 알아야 합니다.

자산 유지보수 팀에 알림

고장난 장비를 작업하기 전에 식히기

수리 수행 및 필요한 품목 재조립

생산을 다시 시작하기 전에 장비를 철저히 테스트

운영자가 MTTR을 계산하는 데 사용하는 수학 공식은 다음과 같습니다.

MTTR = 총 다운타임/특정 시간 동안의 총 장애 횟수

예를 들어, 1년 동안 시스템에 10번의 장애가 발생하여 총 20시간의 다운타임이 발생한 경우 MTTR은 20시간 / 10회 수리 = 2시간이 됩니다. 즉, 이 장비가 고장날 때마다 수리하는 데 평균 2시간이 걸립니다.

MTBF와 마찬가지로 MTTR은 자산 신뢰성을 결정하는 데 사용되며, 특히 운영자가 유지보수 프로그램의 효율성을 측정하고 필요한 경우 조정할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.