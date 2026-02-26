API Gateway와 로드 밸런서가 분산 시스템에서 어떻게 동작하는지 이해하려면 먼저 OSI(Open Systems Interconnection) 모델부터 살펴보는 것이 도움이 됩니다. OSI 모델은 비트의 물리적 전송부터 사용자가 읽을 수 있는 응답을 생성하는 애플리케이션 상호작용에 이르기까지 네트워크 통신이 구성되는 방식을 표준화한 개념적 7계층 프레임워크입니다.



이 모델에서 API Gateway는 주로 계층 7(애플리케이션 계층)에서 동작하며, 요청을 해석하고 인증, 라우팅 규칙 및 프로토콜 변환과 같은 애플리케이션 인지 정책을 적용합니다. 로드 밸런서는 계층 4(전송 계층)에서 IP와 포트를 기반으로 의사결정을 수행할 수도 있고, 계층 7에서 콘텐츠 기반 라우팅 결정을 수행할 수도 있습니다.

이러한 역할을 고려하면 API Gateway와 로드 밸런서는 클라이언트에서 백엔드 서비스로 이동하는 수신 트래픽을 전달하고 처리하는 과정에서 서로 다른 단계를 담당합니다. 특히 최신 게이트웨이가 경량 라우팅이나 트래픽 분산 기능을 추가하면서 이러한 역할이 일부 겹칠 수 있기 때문에, 시스템 구조에 따라 이들 구성 요소는 다양한 아키텍처 형태로 배치될 수 있습니다. 대표적인 패턴은 다음과 같습니다.

함께 사용: 마이크로서비스 아키텍처에서는 API Gateway가 요청을 인증하고, 속도 제한을 적용하며, 프로토콜을 표준화한 후 서비스 엔드포인트로 전달할 수 있습니다. 이후 로드 밸런서(주로 애플리케이션 로드 밸런서(ALB))가 사용 가능한 서버를 선택합니다. 이 구성에서 게이트웨이는 애플리케이션 인지 제어를 제공하고, 로드 밸런서는 트래픽 분산과 복원력을 최적화합니다. 마이크로서비스는 하나의 예시에 불과하며, API Gateway는 모놀리식, 다중 애플리케이션 및 하이브리드 환경에서도 다양한 시스템 전반의 API 트래픽을 조정하는 데 사용됩니다.



독립적으로 사용(로드 밸런서만): 균일한 상태 비저장(stateless) 웹 계층의 경우, 팀은 API 수준의 오케스트레이션 없이도 트래픽 급증을 완화하고 가동 시간을 유지하기 위해 동일한 서버들 앞에 로드 밸런서를 직접 배치할 수 있습니다. 이 밖에도 로드 밸런서는 읽기 전용 데이터베이스 복제본 간의 트래픽 분산, 지역별로 분산된 엔드포인트 간 부하 분산, 다중 리전 배포 환경에서의 장애 조치 처리 또는 게이트웨이 수준의 로직이 필요하지 않은 레거시 시스템에 대한 요청 분산과 같은 시나리오에서 독립적으로 운영될 수 있습니다.

독립적으로 사용(게이트웨이만): 일부 관리형 플랫폼에서는 게이트웨이가 클라이언트 트래픽을 종료하고, 정책을 적용하며, 이미 자체적인 트래픽 분산 기능을 갖춘 서비스로 직접 라우팅할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 로드 밸런싱 계층 없이도 정책 관리 및 개발자 경험 측면의 이점을 유지할 수 있습니다.

많은 최신 게이트웨이는 가중치 기반 라우팅, 라운드 로빈 또는 경로 기반 라우팅과 같은 일부 로드 밸런싱 기능도 수행할 수 있습니다. 그러나 연결 처리나 대규모 처리량의 전송 계층 작업을 오프로드하기 위해 전용 계층 4 로드 밸런서를 앞단에 별도로 배치하는 경우도 있습니다.