API Gateway는 수신 API 요청을 관리하고 전달하는 진입점 역할을 하며, 로드 밸런서는 이러한 요청을 여러 서버 또는 인스턴스에 분산합니다. 이 두 가지 기능은 서로 다른 역할을 수행하지만 함께 작동하여 시스템 아키텍처의 효율성과 복원력을 유지합니다.
공항 터미널과 항공 교통 관제사를 떠올려 보세요. API Gateway는 터미널과 같은 역할을 합니다. 승객(클라이언트 요청)은 먼저 터미널에 도착해 체크인하고 보안 검색을 거친 뒤 목적지에 따라 적절한 탑승구로 안내됩니다. 프런트엔드 진입점으로서 API Gateway는 인증, 요청 라우팅, 프로토콜 변환 및 요청의 전달 대상을 결정하는 각종 규칙을 처리합니다. API Gateway는 트래픽을 어떻게 라우팅할지 결정하고 요청을 적절한 백엔드 서비스로 전달합니다.
반면 로드 밸런서는 항공 교통 관제사와 같은 역할을 하며, 비행기가 이륙할 준비가 되면 트래픽이 안전하고 효율적으로 흐를 수 있도록 적절한 활주로를 배정합니다. 로드 밸런서는 수신 워크로드를 여러 백엔드 서버 또는 동일한 서비스의 여러 인스턴스(대부분의 경우)에 분산합니다.
API Gateway와 로드 밸런서는 함께 작동하여, API Gateway가 각 요청에 필요한 사항과 이를 처리할 서비스를 결정하고, 로드 밸런서는 선택된 서비스 인스턴스에 과부하가 발생하지 않도록 합니다. 이러한 서로 다른 역할과 상호 보완 방식을 이해하면 팀은 더 명확하고, 더 높은 복원력과 확장성을 갖추며, 시스템의 구체적인 요구사항에 더 잘 부합하는 아키텍처를 설계할 수 있습니다.
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
API Gateway와 로드 밸런서가 분산 시스템에서 어떻게 동작하는지 이해하려면 먼저 OSI(Open Systems Interconnection) 모델부터 살펴보는 것이 도움이 됩니다. OSI 모델은 비트의 물리적 전송부터 사용자가 읽을 수 있는 응답을 생성하는 애플리케이션 상호작용에 이르기까지 네트워크 통신이 구성되는 방식을 표준화한 개념적 7계층 프레임워크입니다.
이 모델에서 API Gateway는 주로 계층 7(애플리케이션 계층)에서 동작하며, 요청을 해석하고 인증, 라우팅 규칙 및 프로토콜 변환과 같은 애플리케이션 인지 정책을 적용합니다. 로드 밸런서는 계층 4(전송 계층)에서 IP와 포트를 기반으로 의사결정을 수행할 수도 있고, 계층 7에서 콘텐츠 기반 라우팅 결정을 수행할 수도 있습니다.
이러한 역할을 고려하면 API Gateway와 로드 밸런서는 클라이언트에서 백엔드 서비스로 이동하는 수신 트래픽을 전달하고 처리하는 과정에서 서로 다른 단계를 담당합니다. 특히 최신 게이트웨이가 경량 라우팅이나 트래픽 분산 기능을 추가하면서 이러한 역할이 일부 겹칠 수 있기 때문에, 시스템 구조에 따라 이들 구성 요소는 다양한 아키텍처 형태로 배치될 수 있습니다. 대표적인 패턴은 다음과 같습니다.
함께 사용: 마이크로서비스 아키텍처에서는 API Gateway가 요청을 인증하고, 속도 제한을 적용하며, 프로토콜을 표준화한 후 서비스 엔드포인트로 전달할 수 있습니다. 이후 로드 밸런서(주로 애플리케이션 로드 밸런서(ALB))가 사용 가능한 서버를 선택합니다. 이 구성에서 게이트웨이는 애플리케이션 인지 제어를 제공하고, 로드 밸런서는 트래픽 분산과 복원력을 최적화합니다. 마이크로서비스는 하나의 예시에 불과하며, API Gateway는 모놀리식, 다중 애플리케이션 및 하이브리드 환경에서도 다양한 시스템 전반의 API 트래픽을 조정하는 데 사용됩니다.
독립적으로 사용(로드 밸런서만): 균일한 상태 비저장(stateless) 웹 계층의 경우, 팀은 API 수준의 오케스트레이션 없이도 트래픽 급증을 완화하고 가동 시간을 유지하기 위해 동일한 서버들 앞에 로드 밸런서를 직접 배치할 수 있습니다. 이 밖에도 로드 밸런서는 읽기 전용 데이터베이스 복제본 간의 트래픽 분산, 지역별로 분산된 엔드포인트 간 부하 분산, 다중 리전 배포 환경에서의 장애 조치 처리 또는 게이트웨이 수준의 로직이 필요하지 않은 레거시 시스템에 대한 요청 분산과 같은 시나리오에서 독립적으로 운영될 수 있습니다.
독립적으로 사용(게이트웨이만): 일부 관리형 플랫폼에서는 게이트웨이가 클라이언트 트래픽을 종료하고, 정책을 적용하며, 이미 자체적인 트래픽 분산 기능을 갖춘 서비스로 직접 라우팅할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 로드 밸런싱 계층 없이도 정책 관리 및 개발자 경험 측면의 이점을 유지할 수 있습니다.
많은 최신 게이트웨이는 가중치 기반 라우팅, 라운드 로빈 또는 경로 기반 라우팅과 같은 일부 로드 밸런싱 기능도 수행할 수 있습니다. 그러나 연결 처리나 대규모 처리량의 전송 계층 작업을 오프로드하기 위해 전용 계층 4 로드 밸런서를 앞단에 별도로 배치하는 경우도 있습니다.
카테고리
API Gateway
Load Balancer
주요 기능
클라이언트의 단일 진입점 역할을 하며, 여러 백엔드 서비스로 들어오는 요청을 관리, 보호 및 오케스트레이션함
일반적으로 동일한 여러 백엔드 인스턴스에 수신 네트워크 트래픽을 분산하여 가용성과 성능을 향상시키고 병목 현상을 줄임
OSI 계층
주로 계층 7(애플리케이션 계층)
유형(L4 또는 L7 로드 밸런서)에 따라 계층 4(전송 계층) 및/또는 계층 7(애플리케이션 계층)
주요 기능
인증 및 권한 부여, 액세스 제어, 속도 제한, 요청/응답 변환, API 버전 관리, 캐싱, 분석
상태 점검, 세션 유지, SSL 종료, 연결 풀링 및 내장형 이중화
트래픽 관리
속도 제한, 요청 제한, 서킷 브레이킹, 재시도, 타임아웃, API 또는 소비자별 서비스 품질(QoS), 요청/응답 조정
연결 및 세션 관리, 급증 트래픽 보호, 슬로 스타트, 이상치 감지(일부 L7 로드 밸런서)
라우팅 메커니즘
콘텐츠 기반 라우팅(경로, 호스트, 헤더, 쿼리), 버전 관리, 규칙 기반 카나리/블루-그린 배포, 서비스 디스커버리 통합
알고리즘 기반 라우팅(라운드 로빈, 최소 연결, 가중치 기반, IP 해시), 상태 점검 기반 인스턴스 선택
보안 기능
인증 및 권한 부여(OAuth 2.0, OIDC, JWT), API 키, 업스트림에 대한 mTLS 종료, WAF 통합, 스키마 검증
TLS 종료/오프로딩, 기본 ACL, WAF 통합(L7 제품의 경우), DDoS 완화(주로 업스트림 엣지 또는 CDN을 통해 제공)
사용 사례
마이크로서비스 API 진입점, 제로 트러스트 인그레스, 모바일/웹 API 중개, 프로토콜 브리징, 요금제 및 사용량 한도를 갖춘 수익화 API, 실제 API 사용 패턴 지원
주로 상태 비저장 서비스의 수평 확장(세션 어피니티와 같은 상태 저장 시나리오도 지원 가능), 고가용성 및 내결함성, 영역/리전 장애 조치, 급격한 트래픽 변동 완화 및 서비스 다운타임 최소화
API Gateway 계층의 관측 가능성에는 일반적으로 요청 수, 지연 시간 분포, 정책 평가 결과, 인증 결과 및 특정 경로나 소비자와 연관된 오류율과 같은 메트릭이 포함됩니다. 또한 게이트웨이는 요청 및 응답 페이로드 특성, 헤더 변환, 토큰 검증 실패 또는 속도 제한 트리거와 같은 보안 이벤트를 기록하는 상세 로그를 생성합니다. 이 계층의 추적 기능은 요청이 라우팅 규칙, 변환, 응답 집계 및 백엔드 호출을 거쳐 이동하는 과정을 보여주므로 API 동작 또는 계약 적용과 관련된 문제를 더 쉽게 진단할 수 있습니다.
로드 밸런서는 연결 수, 대상 상태 점검, 백엔드 인스턴스의 응답 시간 및 라우팅 알고리즘 동작과 관련된 운영 메트릭을 제공하며, 트래픽 분산 결정 및 장애 조치 이벤트를 보여주는 로그도 제공합니다. 게이트웨이 수준과 로드 밸런서 수준의 인사이트를 함께 분석하면 트래픽이 시스템을 통해 어떻게 흐르는지, 그리고 문제가 어디에서 발생할 수 있는지에 대한 보다 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다.
예를 들어 게이트웨이 지연 시간이 높게 나타나는 경우, 이는 로드 밸런서 계층에서의 다운스트림 불균형이나 대상 인스턴스 장애와 관련이 있을 수 있습니다. 반대로 로드 밸런서 장애 조치가 급증하는 경우에는 게이트웨이에서만 확인 가능한 잘못된 형식의 요청이나 비정상적으로 큰 요청이 원인일 수 있습니다.
성숙한 관측 가능성 체계를 갖춘 조직은 이러한 관점을 통합 대시보드나 추적으로 결합하여, 팀이 클라이언트 경계에서 시작된 요청이 라우팅 로직을 거쳐 백엔드 인스턴스에서 처리되는 과정까지 추적할 수 있도록 합니다. 관측 가능성 체계가 아직 성숙하지 않은 팀은 각 계층을 개별적으로 분석할 수 있지만, 로그와 메트릭을 기본적인 수준으로만 연관 분석해도 게이트웨이의 정책 관련 문제와 로드 밸런서 뒤쪽에서 발생하는 성능 또는 가용성 문제를 구분하는 데 도움이 됩니다. 시간이 지남에 따라 두 계층의 인사이트를 통합하면 문제 해결 속도를 높이고, 책임 범위를 보다 명확히 하며, 전체 시스템 상태에 대한 이해를 심화할 수 있습니다.
플랫폼 내에서 배치되는 위치에 따라 API Gateway와 로드 밸런서의 역할은 Kubernetes 환경에서 달라질 수 있으며, 트래픽을 수용하고 보호하며 전달하는 방식에 따라 Ingress/Gateway API 컨트롤러와 서비스 로드 밸런싱 사이에서 그 책임이 달라집니다.
팀은 아키텍처 발전 과정의 서로 다른 시점에서 API Gateway와 로드 밸런서를 도입하는 경우가 많지만, 그 순서가 정해져 있는 것은 아닙니다. 어떤 구성 요소를 먼저 도입할지(그리고 둘 다 필요한지 여부)는 애플리케이션 또는 보다 광범위한 IT 환경의 요구사항과 해당 환경을 설계하는 시스템 설계 원칙에 따라 달라집니다.
로드 밸런서는 가용성을 높이고 여러 서버 인스턴스에 트래픽을 분산하기 위해 초기 단계에 도입될 수 있지만, 일부 시스템이 처음부터 필요로 하는 권한 부여, 정책 적용 또는 API 수준 제어 기능은 제공하지 않습니다. 이러한 요구사항은 일반적으로 보다 광범위한 API 관리 영역에 속합니다.
마찬가지로 일부 환경에서는 인증, 요청 라우팅, 속도 제한 또는 증가하는 API 카탈로그 관리가 초기 요구사항의 중심이기 때문에 API Gateway를 먼저 도입합니다. 트래픽이 증가하고 시스템이 확장됨에 따라, 그 확장이 단일 애플리케이션 내에서 이루어지든 엔터프라이즈 전반의 여러 애플리케이션에 걸쳐 이루어지든 API Gateway의 중요성은 더욱 커집니다.
API Gateway는 API를 어떻게 공개하고, 보호하며, 거버넌스를 적용할지 관리하는 구조화된 계층을 제공합니다. 일부 조직에서는 게이트웨이가 수많은 내부 및 외부 애플리케이션을 위한 통합 "진입점" 역할을 수행하며, 다른 조직에서는 단일 제품 내 마이크로서비스를 위한 라우팅 및 정책 계층으로 동작할 수 있습니다.
요약하면 API 트래픽이 증가하고 IT 환경이 더욱 복잡해질수록 API Gateway와 로드 밸런서는 모두 더욱 중요한 역할을 수행하게 됩니다. 이들의 중요성이 커지는 이유는 확장성, 안정성, 보안 및 운영 가시성이라는 서로 다른 측면의 과제를 해결하기 때문입니다.
AI 시대에 맞게 재구상된 iPaaS가 어떤 기능을 제공할 할 수 있는지 알아보세요. IBM은 모든 통합 시나리오를 위한 통합 하이브리드 솔루션과 생산성을 높이는 에이전틱 AI를 통해 통합을 선도하는 기업입니다.
iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기
Bonfiglioli에서 통합 문제를 해결하기 위해 단일 플랫폼을 배포한 방법을 알아보세요. "이 플랫폼은 로우코드 자동화에 대한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터가 어디에 있든, 어디로 이동해야 하든 IT 부서가 완벽한 투명성과 제어권을 갖도록 보장합니다. ” Bonfiglioli, 통합 아키텍트, Fabio Zoboli
세 가지 주요 iPaaS 사용 사례에 대한 셀프 가이드 실습 투어를 통해 webMethods Hybrid Integration이 어떻게 AI, API, 앱 및 데이터를 통합하는지 알아보세요.
Forrester TEI 연구에 따라 IBM webMethods를 배포하여 비즈니스에 측정 가능한 ROI를 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
모든 유형의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 위치에 관계없이 손쉽게 개발, 관리, 보호하고 공유하세요.
통합 플랫폼 소프트웨어를 통해 원활한 연결성과 자동화를 구현하여 비즈니스를 강화하세요.
에이전틱 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한 활용하세요.