API는 현대 디지털 비즈니스의 핵심 기반이 되었지만, 명확한 API Management 전략이 없으면 조직은 점점 증가하는 복잡성과 보안 위험에 직면하고, 혁신 기회를 놓치게 됩니다. 이 보고서는 효과적인 API Management가 설계부터 배포, 폐기에 이르기까지 API의 전체 수명 주기를 어떻게 간소화하여 디지털 전환을 가속화하고 보안을 강화하며 새로운 수익원을 창출하도록 지원하는지 설명합니다. API가 이제 모바일 앱, 옴니채널 경험, 클라우드 현대화에 이르기까지 다양한 디지털 서비스를 구동하는 핵심 요소가 되면서, API Management를 숙달하는 것은 경쟁력을 유지하기 위해 필수적인 요소가 되었습니다.

학습 내용

- API가 이제 가치 창출의 핵심이 되어 기업이 플랫폼을 구축하고 새로운 서비스를 더 빠르게 출시하며 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 시스템을 통합할 수 있도록 지원하는 이유

- 설계, 게시, 보안, 트래픽 관리, 모니터링, 수익화 기능을 포함한 현대적 API 관리 플랫폼의 필수 역량

- API 거버넌스가 API의 일관성, 보안, 문서화, 그리고 손쉬운 검색 가능성을 보장하여 섀도 API와 규정 준수 문제를 방지하고 위험을 줄이는 방법

- API Management가 원클릭 API 생성, 오픈 표준 지원, 안전한 데이터 액세스, 마이크로서비스 기반 운영을 가능하게 하여 개발을 가속화하는 방법

전체 문서를 다운로드하여 API Management를 효과적으로 구현하고 데이터, 애플리케이션, 서비스의 가치를 최대한 활용할 수 있는 실질적인 방법을 확인하세요.