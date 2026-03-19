API 자동화란 무엇인가요?

이 방식은 엔드투엔드 워크플로 오케스트레이션, 시스템 간 데이터 통합, 지속적인 모니터링, 테스트 등에 활용될 수 있습니다.



API 자동화는 사전 정의된 작업을 간소화하고 실행함으로써 소프트웨어 시스템 간 상호작용의 일관성과 효율성을 향상시키는 역할을 합니다. 이러한 상호작용을 자동화함으로써 조직은 실행 과정의 변동성을 줄이고, 더 많은 작업을 처리하며, 보다 일관된 응답 시간을 제공할 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 일상적인 시스템 이벤트를 더 빠르게 처리할 수 있게 하며, 상호 연결된 애플리케이션이 보다 안정적이고 조율된 방식으로 작동하도록 지원합니다.



Fortune Business Insights 보고서에 따르면 2032년까지 API 관리 시장 규모는 328억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1 API 에코시스템이 성장함에 따라 안정적이고 높은 처리량을 지원하는 API 상호작용에 대한 수요도 증가하고 있습니다.



이러한 성장의 다음 물결은 데이터를 검색하고, 서비스를 호출하며, 워크플로를 조정하기 위해 API에 의존하는 인공지능(AI) 시스템에 의해 주도되고 있습니다. Gartner는 2년 전, 2026년까지 API 수요 증가분의 30% 이상이 대규모 언어 모델을 사용하는 AI 툴에서 발생할 것으로 예측했습니다.2



'API는 더 이상 백엔드 인프라에 국한된 기술이 아닙니다. API는 현대 비즈니스를 연결하는 핵심 조직입니다.'라고 iSOA Group의 CTO인 Bryon Kataoka는 IBM Community 블로그에서 밝혔습니다.3 Kataoka의 이러한 견해는 API의 중요성이 커짐에 따라 확장되고 상호 연결된 워크로드를 지원할 수 있는 API 자동화의 필요성도 더욱 가속화되고 있음을 보여줍니다.