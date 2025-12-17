API 수명 주기란 무엇인가요?

API는 소프트웨어 애플리케이션 간 데이터, 기능 및 기능성을 교환할 수 있도록 하는 규칙 또는 프로토콜의 집합입니다. API 생성 및 배포에 초점을 맞춘 API 생산자 수명 주기와 소비자 관점에서 API 사용에 초점을 맞춘 API 소비자 수명 주기가 있으며 이 글에서는 API 생산자 수명 주기에 중점을 둡니다.

단일한 표준 API 생산자 수명 주기는 존재하지 않습니다. 출처에 따라 다양한 형태가 있을 수 있지만 일반적으로 수명 주기는 계획, 설계, 개발, 테스트, 배포, 모니터링 및 폐기 단계로 구성됩니다.

API 관리 플랫폼은 API 수명 주기 전반의 활동을 체계화하고 IT 환경 전반에서 API 전략, 거버넌스, 문서화 및 디렉터리를 중앙 집중화하는 데 자주 사용됩니다. 많은 플랫폼에는 고급 분석 기능과 API 검색 및 수익화 툴이 포함되어 있어 조직이 API를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.

전체 API 수명 주기를 고려하고 이해하면 개발 팀이 리소스를 보다 효율적으로 할당하고 현실적인 전달 일정 계획을 수립하며 모든 이해관계자에게 진행 상황을 공유하고 API가 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다. 결국 잘 설계되고 실행된 수명 주기는 높은 성능과 보안을 갖춘 API와 더 우수한 사용자 경험을 제공합니다.