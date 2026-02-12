API 인증이란 무엇인가요?

인증을 통해 인증된 사용자는 민감한 데이터를 보호하고 API 보안을 유지하면서 필요한 리소스에 액세스할 수 있습니다.

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 애플리케이션, 데이터베이스, 디바이스 및 기타 IT 구성 요소가 아키텍처, 환경 및 프로토콜 간에 데이터를 교환할 수 있도록 지원하는 최신 IT 에코시스템의 핵심 축입니다. Postman에 따르면 현재 API는 조직이 서비스를 통합하고 워크플로를 자동화하는 주요 수단으로 자리 잡았으며, 82%의 기업이 어느 정도 이상의 API 우선 전략을 채택하고 있습니다. 그러나 조직은 이러한 복잡한 연결에 대한 보안과 가시성을 유지하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

API 기반 IT 에코시스템은 기업이 민첩성, 확장성 및 효율성을 개선하는 데 도움이 되지만 조직을 사이버 공격, 데이터 유출 및 기타 보안 취약성에 노출시킬 수도 있습니다. 강력한 API 인증은 다른 ID 및 액세스 관리(IAM) 기술과 함께 조직이 보안 위협으로부터 보호하면서 통합의 이점을 누릴 수 있도록 도와줍니다.

API 인증은 아키텍처와 데이터의 차이에도 불구하고 고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP) 및 기타 중요한 비즈니스 시스템이 통신할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 애플리케이션 통합(EAI) 플랫폼을 보유한 대기업에 특히 중요합니다. 이 플랫폼에는 수백 또는 수천 개의 통합 구성 요소 및 서비스가 포함될 수 있습니다. 2025년 Zylo 연구에 따르면 직원 수가 10,000명 이상인 기업은 현재 평균 660개의 SaaS 애플리케이션을 사용하고 있습니다.

온프레미스, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에 서비스가 분산되어 있는 상황에서 많은 기업들이 토큰, 패스키, 적응형 다중 요소 인증(MFA) 및 기타 암호화 기반 기술과 같은 고급 인증 방식을 도입하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 기존 기술에 비해 여러 계층의 보호와 더 깊은 수준의 제어를 제공할 수 있습니다.

인증은 마이크로서비스 간 통신, API 게이트웨이를 통한 데이터 교환,애플리케이션을 위한 싱글사인온(SSO) 및 MFA를 비롯한 다양한 유형의 API 기반 상호 작용을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

Salt Lab의 2025년 API 보안 현황 보고서에 따르면 약 99%의 조직이 API 보안 문제를 경험했다고 보고했으며, 인증 문제가 29%의 인시던트를 차지했습니다. 보안 문제는 최소 권한 원칙 미준수, 안전하지 않은 비밀 스토리지, 불균형적인 세션 관리(세션 취소, 만료 및 갱신이 조직 전체에 걸쳐 일관성 없이 분산되는 경우) 등 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.

조직은 토큰 및 권한 액세스 관리를 구현하고, 중앙 집중식 감독을 유지하고, 다른 모범 사례와 함께 신뢰할 수 있고 잘 관리되는 소프트웨어 라이브러리만 사용하여 API 인증 시스템을 강화할 수 있습니다.