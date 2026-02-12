API 인증이란 무엇인가요?

인증을 통해 인증된 사용자는 민감한 데이터를 보호하고 API 보안을 유지하면서 필요한 리소스에 액세스할 수 있습니다.
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 애플리케이션, 데이터베이스, 디바이스 및 기타 IT 구성 요소가 아키텍처, 환경 및 프로토콜 간에 데이터를 교환할 수 있도록 지원하는 최신 IT 에코시스템의 핵심 축입니다. Postman에 따르면 현재 API는 조직이 서비스를 통합하고 워크플로를 자동화하는 주요 수단으로 자리 잡았으며, 82%의 기업이 어느 정도 이상의 API 우선 전략을 채택하고 있습니다. 그러나 조직은 이러한 복잡한 연결에 대한 보안과 가시성을 유지하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
API 기반 IT 에코시스템은 기업이 민첩성, 확장성 및 효율성을 개선하는 데 도움이 되지만 조직을 사이버 공격, 데이터 유출 및 기타 보안 취약성에 노출시킬 수도 있습니다. 강력한 API 인증은 다른 ID 및 액세스 관리(IAM) 기술과 함께 조직이 보안 위협으로부터 보호하면서 통합의 이점을 누릴 수 있도록 도와줍니다.
API 인증은 아키텍처와 데이터의 차이에도 불구하고 고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP) 및 기타 중요한 비즈니스 시스템이 통신할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈 애플리케이션 통합(EAI) 플랫폼을 보유한 대기업에 특히 중요합니다. 이 플랫폼에는 수백 또는 수천 개의 통합 구성 요소 및 서비스가 포함될 수 있습니다. 2025년 Zylo 연구에 따르면 직원 수가 10,000명 이상인 기업은 현재 평균 660개의 SaaS 애플리케이션을 사용하고 있습니다.
온프레미스, 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에 서비스가 분산되어 있는 상황에서 많은 기업들이 토큰, 패스키, 적응형 다중 요소 인증(MFA) 및 기타 암호화 기반 기술과 같은 고급 인증 방식을 도입하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 기존 기술에 비해 여러 계층의 보호와 더 깊은 수준의 제어를 제공할 수 있습니다.
인증은 마이크로서비스 간 통신, API 게이트웨이를 통한 데이터 교환,애플리케이션을 위한 싱글사인온(SSO) 및 MFA를 비롯한 다양한 유형의 API 기반 상호 작용을 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
Salt Lab의 2025년 API 보안 현황 보고서에 따르면 약 99%의 조직이 API 보안 문제를 경험했다고 보고했으며, 인증 문제가 29%의 인시던트를 차지했습니다. 보안 문제는 최소 권한 원칙 미준수, 안전하지 않은 비밀 스토리지, 불균형적인 세션 관리(세션 취소, 만료 및 갱신이 조직 전체에 걸쳐 일관성 없이 분산되는 경우) 등 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
조직은 토큰 및 권한 액세스 관리를 구현하고, 중앙 집중식 감독을 유지하고, 다른 모범 사례와 함께 신뢰할 수 있고 잘 관리되는 소프트웨어 라이브러리만 사용하여 API 인증 시스템을 강화할 수 있습니다.
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인증과 권한 부여는 모두 조직의 IAM 전략의 핵심 부분이지만 서로 다른 역할을 합니다. API 인증은 사용자 자격 증명, 액세스 토큰 및 기타 암호화 기술을 통해 사용자의 ID를 확인합니다.
한편, API 권한 부여는 사용자 또는 서비스에 특정 API 요청을 할 수 있는 권한이 있는지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 내부 IT 팀 리더는 타사 계약자나 특정 작업에 할당된 AI 기반 에이전트에 비해 더 넓은 범위의 서비스에 대한 액세스 권한을 부여받을 수 있습니다.
인증과 권한 부여의 차이점에 대해 생각하는 한 가지 방법은 사용자가 로그인 페이지에 비밀번호를 입력하는 경우 이 프로세스는 간단한 형태의 인증입니다. 권한 부여는 사용자가 로그인한 후 액세스할 수 있는 서비스를 결정하는 것입니다. 많은 구성에서 인증이 먼저 이루어지며, 권한 부여 서버는 고객 또는 사용자의 신원을 확인한 후에만 액세스 토큰을 반환합니다.
API 인증은 조직에서 사용하는 프레임워크에 따라 다르게 작동합니다. 일부 접근 방식은 서비스 메시 구성과 같은 내부 API 액세스를 관리하는 데 이상적인 반면, 다른 접근 방식은 외부 API 시스템에 더 적합합니다.
조직은 채택할 인증 프레임워크를 결정할 때 향후 구성과 같은 다른 요소 중에서도 현재 인프라, 규정 준수 요구 사항 및 개발자 요구 사항을 고려할 수 있습니다. 많은 기업에서 다양한 사용 사례를 수용하기 위해 여러 인증 기술을 조합하여 사용합니다. 일반적인 인증 메커니즘은 다음과 같습니다.
1990년대에 도입되고 공식화된 기본 인증은 HTTP를 전송 메커니즘으로 사용하여 사용자 ID를 확인하는 비교적 간단한 인증 접근 방식입니다.
작동 방식은 다음과 같습니다. 먼저 클라이언트는 HTTP 요청의 권한 부여 헤더에 사용자 이름과 비밀번호를 제공합니다. 이러한 자격 증명은 제대로 전송할 수 있도록 Base64 체계로 인코딩됩니다(이 프로세스를 자동화하는 데 cURL, HTTPie 또는 Aria2와 같은 명령줄 도구가 자주 사용됨).
그러면 API 서버는 HTTP 헤더를 디코딩하고 일반적으로 해시된 값으로 저장되는 승인된 자격 증명 목록과 대조하여 확인합니다. 일치하는 것이 있으면 서버가 보호된 엔드포인트에 대한 접근 권한을 부여하거나 API 요청을 이행합니다.
Base64는 보안을 제공하지 않기 때문에 기본 인증은 전송 계층 보안(TLS), 특히 HTTPS 프로토콜을 사용하여 API 호출을 암호화합니다. 상호 TLS(mTLS) 라는 고급 변형을 사용하려면 클라이언트와 서버가 모두 자격 증명을 교환해야 합니다.
그러나 기본 인증에서는 비밀번호가 자동으로 만료되거나 새로 고쳐지지 않기 때문에 API 보안이 제한되고 모든 API 요청에 대해 자격 증명을 다시 전송해야 하므로 노출 위험이 증가합니다. 비밀번호가 유출된 경우 개발자는 비밀번호를 수동으로 폐기해야 합니다. 마지막으로, 기본 인증은 모니터링 및 액세스 제어 기능이 제한적으로 내장되어 있습니다.
제한 사항에도 불구하고 기본 인증은 테스트 및 개발 환경에서 자주 사용되며 HTTPS를 통해 사용할 경우 민감도가 낮은 내부 배포에 충분할 수 있습니다. 기본 인증은 광범위하게 지원되고 설정이 간단하며 완전한 상태 비저장 기능을 제공합니다. 즉, IT 팀이 토큰 스토리지나 서버 측 세션을 관리할 필요가 없습니다.
API 키 프레임워크는 사용자가 관리하는 사용자 이름과 비밀번호에 의존하는 대신 API키(API 제공업체가 할당한 무작위로 생성된 문자열)를 사용합니다. 이러한 고유 식별자는 일반적으로 특정 애플리케이션 또는 프로젝트에 해당하며, 조직은 개별 서비스에 대한 세분화된 액세스 제어를 제공합니다. 예를 들어, 팀은 특정 클라이언트 애플리케이션에 속도 제한을 적용하거나 특정 엔드포인트 또는 프로덕션 환경에 대한 클라이언트 액세스를 제한할 수 있습니다.
기본 인증과 마찬가지로 API 키는 API 호출의 요청 헤더에 포함되는 경우가 많지만 쿼리 문자열이나 쿠키에 포함될 수도 있습니다. API 키 인증도 상태 비저장입니다. 서버는 요청별 세션 상태를 저장하지 않으므로 모든 API 요청에 API 키를 추가해야 합니다.
대규모 시스템에서는 API 키 관리가 힘들어질 수 있으며, IT 팀은 주요 과제를 따라잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 키가 손상된 경우 API 제공업체는 문제가 있는 키(여러 사용자가 공유할 수 있는 키)만 식별할 수 있으므로 침해의 원인을 파악하기가 어렵습니다. API 키를 폐기하면 사용하는 모든 사람에게 영향을 미치기 때문에 공유 프로젝트의 경우 문제 해결이 어려울 수도 있습니다.
API 공급자가 각 API 키를 관리하므로 공급자는 쉽게 사용량을 추적하고 사이버 보안 위협이나 API 지침 위반을 감지한 경우 키를 폐기하여 액세스를 취소할 수 있습니다. 또한 공급자는 세분화된 권한을 적용하여 각 키의 범위를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 반면, 기본 인증 프레임워크에서는 사용자가 자신의 비밀번호를 생성하며, API 제공업체는 이를 모니터링하고 관리할 수 있는 기능이 제한적입니다. 마지막으로, 조직은 특정 프로젝트에 속도 제한을 적용하여 서비스 전반의 성과를 개선할 수 있습니다.
API 키 인증은 서비스 제공업체가 API를 사용하는 개발자를 모니터링할 수 있기 때문에 공개 API 환경에 가장 적합한 경우가 많습니다. 예를 들어, 식당이 웹사이트에 Google Maps 통합을 추가하려면 API 키가 필요합니다.
이 계약을 통해 Google은 식당의 사용량을 추적하고 프리미엄 서비스 액세스에 대한 요금을 청구할 수 있습니다. Google Maps는 독점 데이터를 숨기는 데 특히 관심이 없습니다. 데이터는 이미 공개적으로 사용 가능합니다. 단지 데이터를 사용하는 사람을 추적하여 적절하게 측정할 수 있는 방법을 원할 뿐이며, API 키 인증을 통해 이를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2000년대 초에 등장한 보안 어설션 마크업 언어(SAML)는 싱글사인온(SSO) 또는 여러 애플리케이션에서 하나의 로그인 자격 증명 세트를 사용할 수 있는 기능을 가능하게 하는 개방형 XML 기반 인증 프레임워크입니다. 조직은 직원이 한 번의 로그인으로 HR, 급여 및 이메일에 액세스할 수 있도록 SSO를 구현할 수 있습니다.
기본 인증 및 API 키 인증에서 클라이언트는 자격 증명을 API에 직접 보냅니다. SAML은 추가 단계를 도입합니다. 즉 ID 공급자(IdP)라는 타사 중개자를 사용하여 사용자를 인증합니다.
SAML 프레임워크에서 특정 서비스에 액세스하려는 사용자는 서비스 공급자(클라이언트가 액세스하려는 서비스의 소유자)를 대신하여 인증을 관리하는 신뢰할 수 있는 IdP(예: Google, Auth0 또는 OneLogin)로 라우팅됩니다. 서비스 공급자와 IdP 모두 엔티티 ID(고유 URI)가 포함된 메타데이터 문서를 교환하여 네트워크의 다른 서버와 구별하고 신뢰를 구축할 수 있습니다.
클라이언트가 자격 증명을 제출하면 IdP는 이를 사용하여 최종 사용자의 ID를 확인합니다. 다음으로, IdP는 사용자가 인증되었음을 증명하고 사용자의 요청과 관련된 정보를 제공하기 위해 SAML 어설션이라고 하는 보안 토큰을 발급합니다. SAML 어설션은 서명된 XML 문서로, 로그인 시간, 직책, 직원 ID 및 기타 관련 사용자 데이터를 포함할 수 있습니다. 서비스 제공업체는 어설션을 수신한 후 이를 사용하여 사용자에게 부여할 액세스 수준을 결정합니다.
이 프로세스는 여러 서비스에서 반복할 수 있습니다. IdP가 사용자와의 세션을 유지하는 경우 동일한 SAML 어설션으로 두 번째 또는 세 번째 서비스에 응답하여 사용자가 이미 인증되었음을 보장할 수 있습니다. 이 단계를 통해 사용자는 다시 로그인하지 않고도 연결된 서비스에 액세스할 수 있습니다.
SAML의 브라우저 기반 리디렉션 흐름은 웹 애플리케이션에서는 잘 작동하지만, 모바일 애플리케이션에서는 사용자 경험이 좋지 않은 경우가 많습니다(모바일 앱에서는 OIDC가 포함된 OAuth 2.0이 선호되는 경우가 많음). 또한 XML 마크업 언어는 JSON 및 기타 언어보다 더 장황합니다. 그러나 인증 시나리오에서는 일반적으로 성능에 미치는 영향이 미미합니다. 마지막으로, SAML 어설션에 포함된 사용자 속성은 표준화되어 있지 않으며 시스템 전반에 걸쳐 사용자 지정 매핑이 필요합니다.
하지만 SAML은 중앙 집중식 인증 관리(IdP 이용)를 통해 일관된 로깅 및 감사와 같은 보안 이점을 제공합니다. 또한 더 이상 인증 처리를 지원할 필요가 없으므로 API 서버의 부담도 줄어듭니다. 마지막으로, SAML은 널리 지원되고 안정성이 높으며 B2B 사용 사례에 적합합니다.
OpenID Connect(OIDC)는 SAML과 마찬가지로 SSO를 통해 연합 인증을 달성하는 최신 인증 프로토콜입니다. 그러나 OIDC는 모바일, API 기반 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에 최적화되어 있으며 여러 면에서 SAML과 다릅니다.
초기 단계는 비슷합니다. 사용자가 서비스에 액세스하려고 시도하면 애플리케이션에서 ID 공급자(IdP)로 리디렉션되어 인증을 받은 후 신원을 증명하는 토큰을 사용하여 애플리케이션으로 다시 돌아옵니다.
하지만 OIDC는 XML 기반 어설션 대신 ID 토큰에 'header.payload.signature' 형식의 JSON 웹 토큰(JWT)을 사용하여 인증 정보를 표시합니다. 어설션과 마찬가지로 이러한 메시지는 클라이언트가 인증되었음을 서비스 제공업체에 확인합니다. JWT는 JSON을 사용하고 XML 기반 어설션보다 더 간결하기 때문에 일반적으로 최신 모바일 앱, RESTful API 및 클라우드 네이티브 웹 애플리케이션에 더 적합합니다.
따라서 SAML과 OIDC는 서로 다른 식별자와 개념을 사용하여 동일한 결과를 달성합니다. SAML이 엔티티 ID와 XML 기반 어설션을 사용하는 반면, OIDC는 JSON/HTTP 기반 발급자 URL, 클라이언트 ID 문자열 및 JWT를 사용하므로, OIDC는 RESTful API와 마이크로서비스 아키텍처에 더 적합합니다.
OIDC는 OAuth 2.0(OAuth2라고도 함)이라는 권한 부여 프레임워크 위에 있는 ID 계층입니다. OAuth 2.0을 사용하면 클라이언트 애플리케이션이 사용자(인간 또는 에이전트)를 대신하여 보호된 API 및 액세스가 제한된 리소스를 호출하기 위해 범위가 지정되고 시간이 제한된 액세스 토큰을 얻을 수 있습니다. OIDC는 ID 토큰과 리소스에 액세스하려는 사람을 확인하는 관련 엔드포인트를 정의하여 OAuth의 권한 부여 기능에 신원 확인을 추가합니다.
예를 들어, 개발 팀은 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD) 플랫폼을 사용하여 GitHub 배포를 자동화할 수 있습니다. OAuth 2.0을 통해 개발팀은 CI/CD 서비스에 자신을 대신하여 관련 GitHub 프로젝트에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 팀은 공유하려는 GitHub 리포지토리와 비공개로 유지하려는 리포지토리를 지정할 수도 있습니다.
많은 머신 간 데이터 교환과 같이 클라이언트가 사용자 인증을 먼저 수행하지 않고 권한 부여를 요청할 수 있는 시나리오가 있습니다. 예를 들어, 일일 로그를 중앙 모니터링 플랫폼으로 보내는 에이전트는 어떤 사용자가 자동화를 시작했는지 몰라도 이 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.
그러나 클라이언트가 타사 서버에 액세스할 뿐만 아니라 사용자의 신원을 확인해야 하는 경우(예: 클라이언트가 사용자에게 보안 정보를 제공해야 하는 경우) OAuth 2.0만으로는 충분하지 않습니다. OAuth 2.0은 권한 부여 표준 및 역할만 정의하며 인증은 제공할 수 없습니다. 이러한 격차를 메우기 위해 OIDC는 데이터에 민감한 작업 중에 클라이언트가 사용자 신원을 안전하게 확인할 수 있도록 ID 토큰과 표준화된 사용자 정보 엔드포인트를 정의하는 OAuth 2.0의 옵션 확장 역할을 합니다.
OAuth 2.0과 OIDC는 함께 API 시스템의 보안을 유지하는 동시에 사용자 경험을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 직원이 HR 플랫폼에 로그인하면 중앙 집중식 OIDC 지원 로그인 포털로 리디렉션될 수 있으며, 이 로그인 포털은 인증 계층 역할을 하여 해당 직원이 본인임을 HR 플랫폼에 확인합니다.
사용자가 로그인하면 OAuth 2.0을 통해 HR 플랫폼은 사용자를 대신하여 보안 API를 호출할 수 있는 권한을 부여하는 액세스 토큰을 받을 수 있습니다. 그런 다음, 이러한 API는 관련 직원 기록(예: 직원의 ID, 직책, 근무 시작일)을 수집할 수 있으므로 직원이 이 데이터를 수동으로 반복적으로 입력할 필요가 없습니다.
OIDC는 내부 배포에 지나치게 복잡할 수 있으며, 특히 복잡한 규정 준수 및 거버넌스 표준으로 인해 배포가 복잡하고 규제가 엄격한 산업에서는 개발 전문 지식과 광범위한 유지 관리가 필요할 수 있습니다.
그러나 많은 조직에서 OAuth 2.0과 OIDC는 강력한 보안과 간소화된 사용자 경험 사이에서 적절한 균형을 제공합니다. 액세스 토큰은 일반적으로 몇 분 동안만 유효하므로 보안 위험을 낮춥니다. 동시에 안전하게 저장된 새로 고침 토큰을 통해 사용자는 중단 없이 몇 주 또는 몇 달 동안 로그인 상태를 유지할 수 있습니다.
또한 OIDC 토큰은 독립적이고 가볍기 때문에 클라우드 및 모바일 구현뿐만 아니라 머신 간 상호 작용을 인증하는 데에도 적합합니다.
이미 OIDC의 맥락에서 JWT에 대해 논의했지만 개방형 표준은 SSO 구현 외부에서도 더 광범위하게 사용됩니다. JWT는 그 자체로는 인증 프레임워크는 아니지만 마이크로서비스 인증, 사물인터넷(IoT) 및 API 게이트웨이 인증과 같은 사용자 지정 인증 접근 방식에 적용할 수 있습니다.
JWT 전송에는 일반적으로 다음과 같은 세 가지 요소가 포함됩니다.
토큰 교환 프로세스는 여러 사용 사례에서 유사하게 작동하지만, 조직의 API 아키텍처에 따라 발급 당사자가 변경될 수 있습니다. 조직은 인증을 위해 IdP, 권한 부여 서버, 클라우드 서비스 또는 사용자 지정 백엔드 서비스를 사용할 수 있습니다.
예를 들어, API 게이트웨이 권한 부여에서 권한 부여 서버는 업스트림에서 클라이언트의 신원을 확인한 다음 서명된 JWT를 클라이언트에 전달할 수 있습니다. 클라이언트가 API 게이트웨이에 API 요청을 보내면 클라이언트는 서명된 토큰을 요청과 함께 번들링합니다.
API 게이트웨이는 발급 기관(이 경우 권한 부여 서버)을 신뢰하므로 토큰을 읽고 요청을 관련 백엔드 서비스로 전달할 수 있습니다. 토큰에는 특정 클라이언트가 인증되었다는 증거가 포함되어 있으므로, 클라이언트 측에서 보존하고 미리 정의된 수명 내에 다양한 마이크로서비스, 애플리케이션 및 아키텍처 계층에서 재사용할 수 있습니다.
JWT는 매우 컴팩트하고 독립적이며 상호 운용 가능하므로 최신 분산 시스템에 적합합니다. 그러나 JWT를 사용하면 몇 가지 주목할 만한 단점이 있을 수 있습니다. 첫째, 만료되기 전에 토큰을 해지하는 것은 상태 비저장 특성을 희생하지 않고는 어렵기 때문에 보안 취약성을 제한하기 위해 비교적 짧은 세션이 필요합니다. 또한 팀에서 너무 많은 정보로 페이로드에 과부하가 걸려 인증 프로세스가 느려질 수도 있습니다. 마지막으로, 사용자 지정 JWT 인증 프로세스는 OIDC 및 기타 대안에 내재된 표준화 및 상호 운용성의 이점을 누릴 수 없습니다.
|기본 인증
|API 키
|SAML
|OIDC
|사용자 지정 JWT
|자격 증명 형식
|사용자 이름 및 비밀번호
|비밀 영숫자 문자열
|XML 기반 SAML 어설션
|JWT 형식의 ID 토큰
|JWT 형식의 ID 토큰
|인증자
|리소스 서버
|API 제공업체
|IdP
|IdP
|IdP, 인증 서버 또는 내부 클라우드 서비스
|주요 사용 사례
|내부 도구, 스테이징 환경, 레거시 시스템
|공개 API, 타사 통합
|SSO 및 B2B 페더레이션, 브라우저 기반 SSO
|최신 SSO, 직원 SaaS 로그인, 머신 간
|API 게이트웨이, IoT 디바이스, 마이크로서비스 간
|제한 사항
|보안 취약 유연하지 않은 사용자 경험 기본 제공 모니터링 없음
|제한된 사용자 ID 메커니즘, 추가 보안 요구 사항
|XML은 부피가 크며, 모바일 또는 클라우드에 최적화되지 않음
|내부 배포 시 지나치게 복잡할 수 있음
|제한된 토큰 제어, 표준화된 정의가 없음
|이점
|간편한 설정 높은 상호 운용성 비용 효율적
|강력한 액세스 제어 및 모니터링 수익 창출에 이상적
|중앙 집중식 관리, 공격 표면 감소
|강력한 중앙 집중식 보안 최신 사용 사례에 적합
|확장가능한; 강력한 보안; 향상된 성능
조직에서 사용하는 특정 접근 방식에 관계없이 일반적인 인증 문제를 완화하는 데 도움이 되는 몇 가지 모범 사례가 있습니다. 일반적인 전략은 다음과 같습니다.
너무 많은 사용자에게 너무 많은 액세스 권한을 부여하면 조직은 불필요한 위험에 노출될 수 있습니다. 책임의 엄격한 분배와 적절한 감독이 없으면, 사용자가 의도치 않게 인증 파이프라인에 불일치를 초래할 수 있습니다.
최소 권한 원칙은 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 개념은 사용자에게 역할, 위치, 액세스 시간 및 기타 요소를 기반으로 업무에 필요한 서비스만 사용할 수 있는 권한을 부여해야 한다고 주장합니다.
인증 시스템은 사용자가 작업을 완료한 후 즉시 서비스에 대한 액세스가 취소되도록 적시 프로비저닝을 구현할 수 있습니다. 또한 팀은 별도의 관리자 계정을 설정하여 인증 정책 및 인프라에 대한 높은 수준의 변경을 수행하는 데만 사용할 수 있습니다. 빈번한 감사 및 모니터링도 보안 취약점을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
암호화를 사용하지 않으면 공격자가 사용자 자격 증명이나 토큰을 도용하여 민감한 자료에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 조직은 TLS(대부분 HTTPS를 통해)와 같은 암호화 프로토콜을 사용하여 인증 기반 트랜잭션을 보호할 수 있습니다. TLS는 클라이언트와 서버 모두를 인증해야 하는 mTLS와 같은 다른 암호화 방법으로 보완할 수 있습니다(양방향 인증이라고도 함).
OIDC 프레임워크에서 JSON 웹 암호화(JWE)는 액세스 토큰 트랜잭션 중에 추가 보안 계층을 제공할 수 있습니다. 마지막으로, 해싱 알고리즘(기본 보안 관행)은 안전한 스토리지를 유지하기 위해 자격 증명을 숨길 수 있습니다.
발행 후 즉시(일반적으로 몇 분 또는 몇 시간 이내에) 교체되는 단기 토큰은 공격자가 토큰을 가로채는 능력을 제한할 수 있습니다. 이 프로세스는 IT 팀이 수동으로 토큰을 추적하고 해지할 필요가 없도록 자동화되는 경우가 많습니다.
비밀번호 및 API 키와 같이 기존에 수명이 긴 자격 증명에도 유사한 접근 방식을 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 조직에서는 직원 로그인을 보완하기 위해 일회용 비밀번호를 구현할 수 있습니다. 이 전략을 사용하면 공격자가 직원의 장기 사용자 이름과 비밀번호를 알아내더라도 민감한 자료에 액세스할 수 없습니다. 한편, 조직은 특정 IP 주소 또는 네트워크(예: 회사 관리 VPN)에 API 키를 할당하여 신뢰할 수 있는 클라이언트에 대한 액세스를 더욱 제한할 수 있습니다.
인증 워크플로가 조직 전체에 분산되어 있을 수 있지만, IT 보안 팀은 중앙 집중식 비밀 관리 플랫폼을 통해 API 키 및 토큰 저장, 거버넌스 및 감독을 표준화하고 유지 관리할 수 있습니다. 중앙 집중식 컨트롤 플레인은 팀, 부서 및 자격 증명 라이프사이클 전반에 걸쳐 인증 프로토콜을 일관되게 구현하는 데 도움이 됩니다.
JWT, API 키 및 기본 인증을 포함한 많은 인증 방법은 기본적으로 상태 비저장(클라이언트가 모든 API 요청과 함께 권한 토큰 또는 자격 증명을 전송)이므로 API가 외부 세션을 참조하지 않고도 요청을 처리할 수 있습니다.
API 호출은 독립적이므로 인증 워크플로를 중단하지 않고도 새로운 서비스를 추가할 수 있어 확장성이 향상됩니다. 한편, 여러 API 호출에 적용된 자격 증명 또는 토큰을 사용하여 한 번에 인증을 수행할 수 있으므로 시스템 효율성과 성능에 이점이 있습니다.
전통적으로 API는 사람이 시작한 서비스 및 애플리케이션과의 상호작용을 용이하게 했습니다. 그러나 자동화 및 에이전트 기능이 최신 워크플로에서 점점 더 중요한 부분이 됨에 따라, 조직은 비인간 사용자를 더 잘 수용하기 위해 인증 메커니즘을 재고하고 있습니다.
비인간 ID(NHI)에는 컨테이너, IoT 디바이스, 서버, 애플리케이션 및 AI 에이전트가 포함될 수 있습니다. 최신 인증 플랫폼은 모니터링하고 보호할 수 있도록 각 NHI에 고유한 디지털 인증서를 할당하는 경우가 많습니다. 2025년 Entro Labs 연구에 따르면 현대 기업에는 직원 한 명당 평균 92개의 NHI가 있다는 점을 고려할 때 이러한 보안 조치는 매우 중요합니다.
NHI 인증은 특히 봇이 MFA를 수행하거나 비밀번호를 입력할 수 없기 때문에 뚜렷한 문제를 제시합니다. OAuth 2.0 프레임워크에서는 NHI가 대신 액세스 토큰을 수신하여 관련 API를 자율적으로 호출하는 데 사용할 수 있습니다.
한편 클라우드 플랫폼은 타사 IdP를 참조하는 대신 자체 내장 ID 서비스를 참조하여 NHI 워크로드를 동적으로 인증하는 경우가 많습니다. AI 에이전트는 다양한 환경에서 복잡하고 여러 단계를 거치는 작업을 수행할 수 있기 때문에 인증 과정을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 에이전트는 인간의 개입 없이 작동할 수 있으므로, 인증은 에이전트가 의도치 않게 민감한 정보를 유출하거나 오류를 발생시키는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
서로 다른 인증 방법은 서로 다른 유형의 에이전트 시스템에서 더 잘 작동합니다. 예를 들어, LLM이 외부 서비스와 통신하는 데 도움을 주는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버는 외부 서비스에서 요구하는 사항에 따라 OAuth 2.0, API 키 등 다양한 인증 방법을 사용할 수 있습니다. 한편, 제로 트러스트 설정에는 mTLS가 더 적합할 수 있습니다. 예를 들어, 팀은 mTLS 기반 인증을 사용하여 에이전트에게 실시간 배포를 제한하는 동시에 안전한 테스트 환경에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
사용 사례에 따라 적합한 방법이 다릅니다. 그러나 mTLS는 클라이언트와 서버가 모두 디지털 인증서를 서로에게 제시해야 하므로 공격자가 두 통신 서비스 사이에 몰래 삽입하는 중간자 공격이 더 어려워지기 때문에 가장 안전한 접근 방식 중 하나로 자주 언급됩니다.
한편, OIDC가 포함된 OAuth 2.0은 세분화된 액세스 제어를 통합하고, 수명이 짧은 토큰으로 공격 창을 제한하며, 마이크로서비스 및 클라우드 애플리케이션과 같은 최신 시스템에서 잘 작동하기 때문에 사용자 중심 인증 시스템에 적합한 경우가 많습니다.
애플리케이션은 '401 권한 없음' 및 '403 금지됨'을 사용하여 클라이언트에 액세스가 거부되었음을 보여줍니다. 클라이언트가 보호된 리소스에 대해 API 호출을 했지만 401 상태 코드를 수신하는 경우 이 오류는 클라이언트가 자격 증명을 입력하지 않았거나 잘못 입력했음을 나타냅니다. 한편, 403 코드는 클라이언트가 성공적으로 인증되었지만 요청된 서비스에 액세스할 수 있는 권한이 없음을 나타냅니다.
예, AI 에이전트는 마이크로서비스, 클라우드 자동화, SaaS 통합 및 엣지 디바이스 간의 데이터 교환을 인증하는 데 사용되는 것과 같은 머신 간 인증 파이프라인을 사용하여 자체 인증할 수 있습니다. 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다. 에이전트는 고유 식별자를 할당받고, 자격 증명을 액세스 토큰으로 교환하고, 토큰을 사용하여 API 호출을 수행합니다. 에이전트가 사람을 대신하여 행동하는 경우 사용자가 먼저 로그인하고 에이전트에 범위 지정 권한을 부여해야 액세스 토큰을 받는 경우가 많습니다.
많은 팀이 인증 시스템의 취약점을 찾기 위해 인증 취약점 스캔이라는 보안 솔루션을 사용합니다. 이 접근 방식은 보안 플랫폼에 자체 자격 증명을 할당하여 네트워크에 로그인하고 내부에서 약점을 모니터링할 수 있도록 합니다.
내부 보안 스캔은 공격자가 보안 시스템에 액세스한 후 볼 수 있는 내용을 파악할 수 있기 때문에 자격 증명이 없는 스캔보다 코딩 오류나 잘못된 구성을 더 정확하게 식별할 수 있습니다.
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