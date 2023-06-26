AIOps의 전략적 사용 사례 6가지

IT 운영에 인공 지능을 사용하면 많은 이점이 있습니다. 인공 지능(AI)을 IT 운영에 도입하면 자연어 처리(NLP), 빅데이터 및 머신 러닝(ML) 모델의 강력한 기능을 활용하여 운영 워크플로를 자동화 및 간소화하고 이벤트 상관관계 및 인과관계 결정을 모니터링할 수 있습니다.

오늘날의 IT 전문가에게 AIOps는 디지털 혁신 투자에서 실질적인 ROI를 실현하는 가장 빠른 방법 중 하나이기도 합니다. 자동화는 지출을 최적화하고, 운영 효율성을 높이고, 새롭고 혁신적인 기술을 통합하는 것에 중점을 두는 경우가 많으며, 이는 결국 더 나은 고객 경험으로 이어집니다.

하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 이 블로그 게시물에서는 근본 원인 분석 및 이상 징후 탐지와 같은 기본 사항을 넘어 AIOps의 6가지 전략적 사용 사례를 살펴봅니다. 또한 AIOps 여정을 안내하는 실질적인 다음 단계도 알려드립니다.