사고 관리는 조직이 정상적인 비즈니스 프로세스를 방해할 수 있는 사고를 식별, 추적 및 해결하는 방법입니다. 사고가 발생하면 조직에서 최대한 빨리 사고 대응을 제공하는 반응적 프로세스인 경우가 많습니다.

디지털 혁신 및 기타 기술 중심 운영을 추구하는 조직이 증가함에 따라 고객에게 솔루션을 제공하기 위한 기술에 대한 의존도를 고려할 때 사고 관리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

조직의 IT 서비스는 점점 더 복잡한 애플리케이션, 소프트웨어, 하드웨어 및 기타 기술 시스템으로 구성되어 있으며, 이 모든 것은 상호 의존적일 수 있습니다. 개별 프로세스가 중단되어 고객에게 제공하는 서비스가 중단되고 비즈니스 비용이 발생하고 평판 문제가 발생할 수 있습니다. 조직은 사고를 최소화하기 위해 고급 개발 운영(DevOps) 절차를 도입했지만 발생했을 때 해결하는 프로세스가 필요합니다.

조직은 매일 사소한 사고와 중대한 사고에 직면하여 관리해야 하며, 이 모든 사고는 정상적인 비즈니스 기능을 방해할 가능성이 있습니다. 조직은 시스템 중단, 네트워크 구성 문제, 버그, 보안 사고, 데이터 손실 등과 같은 계획되지 않은 중단을 포함하여 여러 유형의 사고에 주의를 기울여야 합니다.

기술 스택이 복잡해짐에 따라 사고 관리 프로세스를 전략적으로 관리하는 것이 더욱 중요해졌습니다. 조직의 모든 구성원들이 사고가 발생했을 때 어떻게 해야 하는지 알 수 있도록 합니다.

사고 관리 시스템은 직원들이 관찰한 사건(발생 후 몇 시간 후에 발생할 수 있음)을 기록하는 무뚝뚝한 도구에서 발전했습니다. 자동화 및 셀프 서비스 사고 관리 소프트웨어를 갖춘 강력하고 상시 가동되는 실무 환경을 통해 조직 내 모든 사람이 서비스 데스크에 사고를 보고할 수 있습니다.

사고를 즉시 해결하고 재발하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 이것은 조직이 서비스 수준 계약(SLA)을 유지할 수 있게 해주며, 일정량의 가동 시간 또는 서비스에 대한 액세스를 보장할 수 있습니다. SLA를 준수하지 않으면 조직이 법적 또는 평판 위험에 노출될 수 있습니다.

사고 관리자는 사고 관리 프로세스의 주요 이해관계자입니다. 사고 관리자는 사고에 대한 대응을 관리하고 주요 이해 관계자에게 진행 상황을 전달할 책임이 있습니다. 이는 직원이 스트레스가 많은 조건에서 업무를 수행하면서 비즈니스에서 다양한 역할과 우선순위를 가진 이해관계자와 소통해야 하는 복잡한 IT 서비스 역할입니다.