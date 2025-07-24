Kubernetes 애플리케이션을 관리하고 배포할 때 Kustomize와 Helm이라는 두 가지 도구가 꾸준히 돋보입니다. 둘 다 Kubernetes 배포의 복잡성을 단순화하지만 동일한 문제를 해결하기 위해 근본적으로 다른 접근 방식을 취합니다.

Helm 은 Kubernetes를 위한 패키지 관리자로, 애플리케이션에 필요한 모든 것을 Helm 차트라는 단일 재사용 가능 패키지로 묶습니다. Kubernetes 네이티브 도구인 Kustomize는 패치 및 오버레이를 사용하여 템플릿 언어를 사용해야 하는 기본 구성을 수정하는 선언적 접근 방식을 사용합니다.

이러한 도구 중 하나를 선택하는 것은 단순한 기술적 선호도가 아니라 개발 팀의 생산성, 운영 비용 및 애플리케이션을 안정적으로 확장할 수 있는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 많은 조직이 두 도구를 함께 사용함으로써 상당한 가치를 발견하지만, 효과적이고 확장 가능한 Kubernetes 배포 및 관리 전략을 구축하려면 각 접근 방식을 선택해야 하는 시기와 이유를 이해하는 것이 필수적입니다.