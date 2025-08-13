8분
엔드투엔드 (E2E) 테스트는 워크플로를 처음부터 끝까지 조사하여 전체 기능을 확인합니다. E2E 테스트 모범 사례에는 신중한 범위 정의, 실제 시나리오 활용, 효과적인 테스트 작성, 기능 간 협업 및 자동화의 완전한 활용이 포함됩니다.
여러 가지 유형의 소프트웨어 테스트 중에서 E2E는 여러 면에서 가장 포괄적인 테스트 방법을 제공합니다. “애플리케이션이 의도한 대로 작동합니까?”라는 핵심 질문에 대한 제한된 “예” 또는 “아니요” 답변(예: 일부 “블랙박스” 형태의 테스트)을 제시하는 데 그치지 않습니다.
E2E는 애플리케이션 성능을 더 풍부하게 보여줌으로써 핵심 질문에 대한 보다 완전하고 미묘한 답변을 제공합니다.
그러나 이렇게 추가된 모든 관점에는 대가가 따릅니다. E2E 테스트를 포괄적이고 가치 있게 만드는 바로 그 요소는 E2E 테스트를 다른 유형의 테스트보다 느리고 번거롭게 만들기도 합니다. E2E 테스트는 테스트 결과를 도출하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 동시에 프로세스를 감독하는 사람들의 더 많은 참여와 인내가 필요합니다.
따라서 E2E 테스트를 위한 모범 사례를 따르는 것이 더 중요합니다. 이러한 모범 사례를 구현함으로써, 사용 속도를 늦추는 경향이 있는 E2E 테스트의 엄청난 요구 사항을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 우려는 속도에만 국한되지 않습니다. 여기에 설명된 모범 사례는 E2E 테스트에서 생성된 데이터의 유효성을 높여 전체 테스트 프로세스의 가치를 더 높일 수 있습니다.
E2E 테스트를 처리하는 최적의 방법을 논의하기 전에, 먼저 주요 이점을 검토하여 이러한 유형의 테스트가 요구 사항에 가장 적합한지 확인해 보겠습니다. E2E는 사용자에게 다음과 같은 이점을 제공합니다.
모든 유형의 조직이 E2E 테스트에 적합하지는 않지만, 여기에 나열된 산업은 확실히 적합하다는 것이 입증되었습니다.
이 중 일부 산업은 오늘날 존재하는 것 중 가장 중요하고 보호된 정보를 다룹니다.
테스터는 환자의 민감한 데이터를 특히 주의하여 처리해야 합니다. E2E 테스트는 환자 데이터가 완전한 규정 준수 내에서 안전하게 사용되도록 함으로써 의료 서비스 제공자가 환자의 민감한 데이터를 특히 주의하여 처리할 수 있도록 지원합니다.
조직은 온라인 청구서 결제, 사용자 로그인 절차 및 전자 자금 이체와 같은 금융 기술(핀테크)의 주요 운영 구성 요소를 통해 계속해서 E2E 테스트에 의존할 수 있습니다.
E2E 테스트에서 가장 많은 이점을 얻는 산업 중 하나는 전자상거래로, 온라인 마케팅에서 사용되는 전체 구매 프로세스를 검증할 수 있습니다.
테스터는 E2E 테스트를 통해 사용자 알림, 콘텐츠 공유, 사이트 대문에서의 사용자 등록과 같은 기능을 평가할 수 있습니다.
클라우드 기반 앱은 일관된 수준의 디스플레이 품질과 사용자 상호 작용을 유지하면서 다양한 서비스에서 실행되어야 합니다. E2E 테스트는 클라우드 앱이 다양한 서비스에서 작동할 수 있도록 합니다.
E2E 테스트를 위한 모범 사례를 7가지 일반적인 영역으로 나눌 수 있으며, 각 영역에는 여러 단계의 개별 단계가 포함됩니다.
이 첫 번째 단계는 주로 개념적이며 집중적인 테스트 계획이 포함됩니다. E2E 테스트는 주로 사용자 경험과 관련이 있으며 이것이 전체 테스트 프로세스를 시작하는 논리적인 장소라는 점을 명심하세요.
이 애플리케이션의 잠재적 사용자의 입장이 되어 사용자의 관점에서 생각하세요. 고객이 사용자 경험에서 무엇을 얻기를 기대할까요? 사용자마다 기대하는 바에 큰 차이가 있을 가능성이 있을까요? 가장 중요한 사용자 여정과 가장 자주 선택되는 사용자 여정은 무엇일까요?
이러한 질문을 하면 사용자 기대치와 이 애플리케이션과 관련된 일반적인 기능 및 워크플로를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
먼저 가장 필수적인 워크플로를 지정합니다. 이 단계에는 로그인, 체크아웃(전자상거래 애플리케이션의 경우) 및 통합과 같이 자주 사용되는 프로세스가 포함됩니다. 이러한 프로세스는 시스템 안정성을 보장하는 데 가장 큰 역할을 하며 운영 무결성에 필수적인 요소로 간주됩니다.
이 E2E 테스트 영역에서는 이 앱에 대한 최악의 사용자 시나리오를 고려하는 것이 좋습니다. 시스템적인 앱 장애로 인해 사용자에게 최악의 영향과 혼란이 발생할 수 있는 부분을 예측해야 합니다. 테스터는 종종 위험 기반 테스트를 사용하여 성능을 최적화하고 잠재적인 문제를 방지하기 위해 앱에 추가할 수 있는 새로운 기능을 결정하는 데 도움을 줍니다.
어쩌면 '완벽함'은 올바른 단어가 아닐 수도 있습니다. 완벽함은 진정으로 달성할 수 없는 것일 수도 있습니다. 하지만 가능한 한 최상의 테스트 케이스를 만들 수 있으며, 이는 테스트 케이스가 E2E 테스트의 핵심이기 때문에 매우 중요합니다. 테스트 케이스는 E2E 테스트를 가능하게 하는 구현 도구이므로, 테스트 케이스의 적절한 설계가 중요합니다.
1단계에서 사용자 요구 사항 및 필요에 대해 파악한 내용을 사용하여 테스트 케이스 개발을 시작합니다. 똑똑한 테스터는 철저함을 위해 노력하고 정상적인 애플리케이션 동작 중에 발생할 수 있는 모든 가능한 사용자 상호 작용을 캡처하려고 노력합니다.
테스터는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 같은 모든 관련 개별 구성 요소와 연관된 다양한 사용 시나리오를 설명하는 테스트 시나리오를 공식화합니다. 가능하면 테스트 케이스를 더 쉽게 처리하고 실행할 수 있도록 더 복잡한 워크플로에 더 좁은 범위에 집중해야 합니다.
테스트 케이스 관리도 마찬가지로 중요하며, 이는 여러 테스트 케이스를 처리할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 모든 테스트 케이스를 체계적으로 관리하려면 모든 테스트 케이스(및 이를 체계적으로 보관하는 테스트 스위트)를 신중하게 관리하는 것이 필수적입니다.
즉, 테스트 케이스를 쉽게 식별할 수 있도록 하고 제목을 명확하게 이해할 수 있는지 확인해야 합니다. 마찬가지로 모든 전제 조건이 명확해야 합니다. 테스트 케이스는 해당 테스트를 실행하는 데 필요한 리소스와 해당 테스트의 예상 결과를 간략하게 설명해야 합니다.
모순적인 말처럼 들릴 수도 있지만, 잠시 생각해 보세요. 2단계가 아무리 중요하더라도, 테스트 케이스를 수용할 안전하고 유능한 테스트 환경이 없다면 무용지물입니다. 테스트 환경은 애플리케이션이 일반적으로 사용되는 프로덕션 환경을 강력하게 모방해야 하며 테스트에 매우 도움이 되어야 합니다.
따라서 테스트 환경에는 API 테스트에 사용되는 유사한 유형의 서비스 구성, 데이터베이스 스키마, API 키가 포함되어야 합니다. 마찬가지로 테스트 환경에는 하드웨어 지향, 소프트웨어 기반, 네트워크 관련 등 필요한 모든 구성 요소가 있어야 합니다. 프로덕션 환경에 있는 경우 또한 테스트 환경에 포함되어야 합니다.
이제 테스트 케이스에서 사용 중인 데이터에 대해 말씀드리겠습니다. 테스트 프로세스에서 여기까지 도달하고 모든 우발적 상황을 해결했다고 생각하기 쉽습니다. 안정성을 입증하고 실제 조건에서 발생할 수 있는 상황에 근접한 테스트 데이터를 통합하지 않으면 이야기가 달라질 수 있습니다.
고품질 데이터를 얻으려면 민감한 데이터가 제거된 이전 프로덕션 데이터를 재활용할 수 있습니다. 그 외에는 데이터 특성을 모방하여 합성적으로 생성된 데이터를 사용할 수도 있습니다.
마지막으로, 테스트가 완료되면 데이터를 수집하고 분석할 수 있도록 설정된 해체 메커니즘을 사용하고 새로운 설정 조치로 재테스트를 다시 시작할 수 있습니다.
이제 귀중한 테스트 케이스를 개발하기 위해 노력했으므로 이를 호출하고 반복적으로 사용할 수 있기야 합니다.
프로그래밍된 프레임워크에 위임된 대로 여러 테스트 케이스의 일상적인 실행을 관리할 수 있는 혁신적인 기능인 자동화를 도입하세요.
테스트 자동화는 회귀 테스트에서 특히 유용한데, 자동화를 사용하면 수동 테스트에 비해 시간을 크게 절약하고 생산성을 향상시킬 수 있기 때문입니다. Selenium과 같은 E2E 테스트 프레임워크는 웹 애플리케이션을 자동화할 수 있으며, Appium과 같은 프레임워크는 모바일 앱의 테스트 실행을 간소화하고 자동화하도록 설계되었습니다.
로우코드 기술과 AI 기반 기능을 사용하는 자동화 도구(예: Katalon)도 있으며, 쉬운 테스트와 마찬가지로 쉬운 테스트 유지보수를 제공하도록 설계되었습니다.
미래 지향적인 기업들은 조직의 E2E 테스트 기능을 확장하기 위해 테스트 자동화를 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD) 파이프라인에 통합하려고 합니다. 이러한 조직이 E2E 테스트를 프로세스의 정기적인 일부로 포함시키면 테스트의 자동 실행, 테스트의 효율성 향상, 성능 문제의 조기 발견 등의 이점을 얻을 수 있습니다.
특히 E2E 테스트가 일반적으로 얼마나 복잡하고 시간이 많이 걸리는지 고려한다면 E2E 테스트가 엄격하게 고립된 제안이라고 생각하는 게 위안이 될 것입니다. 그러나 이는 현실과는 다릅니다. 테스터는 E2E 테스트가 정기적으로 수행하는 프로세스가 될 때만 E2E 테스트에서 최대의 이점을 얻을 수 있습니다.
테스트 및 관련 지표는 시간이 지나도 관련성을 유지하도록 지속적으로 모니터링하고 검토해야 합니다. 상황은 갑작스럽게 급변할 수 있으며 사용자 행동도 동일한 변덕을 부릴 수 있습니다. 한때 상당한 효용성을 지녔던 테스트 케이스는 불안정해지고 가치를 발휘할 수 없게 될 수 있습니다. 이러한 테스트에는 즉각적인 주의가 필요하므로 부정확한 테스트 결과가 나오거나 관련 유지보수 비용이 증가해서는 안 됩니다.
조직이 따르는 테스트 전략에는 프로세스 추적이 포함되어야 합니다. 이 방법을 사용하면 테스터는 테스트 케이스가 여전히 관련성이 있고 가치가 있는지 또는 새로운 테스트 케이스로 대체해야 하는지 파악할 수 있습니다.
물론 E2E 테스트는 다른 형태의 소프트웨어 테스트에서는 할 수 없는 일을 할 수 있습니다. 이러한 다른 옵션에는 애플리케이션이 생성하는 사용자 경험의 품질에 가중치를 부여하고 애플리케이션의 전체 성능을 처음부터 끝까지 평가하는 것 등이 포함될 수 있습니다.
하지만 E2E 테스트가 아무리 가치가 있다고 해도 조직의 전체 테스트 전략이 되어서는 안 됩니다. 다른 테스트도 고유한 방식으로 가치가 있으므로 다른 유형의 테스트를 실행해야 합니다.
단위 테스트 및 통합 테스트는 중요도가 낮은 수많은 오류를 처리하는 데 매우 유용합니다. 또한 E2E 테스트만큼 범위가 크지 않기 때문에 일반적으로 더 적은 리소스로 신속하게 수행할 수 있습니다.
단위 테스트와 통합 테스트를 사용하는 데에는 또 다른 이유가 있습니다. 엣지 케이스 및 예외 테스트(정상 작동을 벗어나는 특성을 나타내는 케이스를 살펴보는 것)를 사용하는 경우 접근 방식이 다를 수 있습니다. 이러한 경우 E2E 테스트보다는 통합 테스트 또는 단위 테스트의 테스트 프로세스가 더 적합합니다.
지금까지 정상적인 애플리케이션 위생의 일환으로 정기적인 E2E 테스트를 수행하는 것이 얼마나 중요한지에 대해 이야기했습니다. E2E 테스트의 또 다른 주요 측면은 이 테스트가 한 직원의 전유물이 되지 않는다는 것입니다. 최소한 접선 방식으로 관여할 수 있는 팀원이 많을수록 테스트 프로세스의 전반적인 상태가 개선됩니다.
따라서 개발팀, QA 또는 기타 사업부에서 일하는 팀원들 간의 협업 의식을 키우는 것이 좋습니다. 이 프로세스의 일부이자 핵심은 모든 팀원과 기타 이해관계자가 테스트 범위와 관련된 필수 사실 또는 개발에 대해 알 수 있도록 커뮤니케이션 강화를 지원하는 것입니다.
같은 이유로 테스터는 자신이 개발한 테스트 케이스를 문서화하고 특정 테스트의 특성과 관련된 문제에 대해 신중하게 기록해야 합니다. 이러한 투명성과 명확성은 E2E 테스트와 관련된 팀 목표를 달성하는 데 큰 도움이 됩니다.
(이 문서에서처럼) 이전에도 언급한 적이 있지만 반복해서 말씀드리고 싶습니다. 효과적인 E2E 테스트를 수행하려면 서비스를 제공하는 대상 고객을 계속 명심해야 합니다.
사용자의 머리 속으로 들어가려고 노력하세요. 사용자는 애플리케이션에서 무엇을 기대할까요? 사용자는 어떤 방식으로 이 앱에 참여할 수 있을까요? 이를 알아내는 것은 여러분의 몫이며, 테스트 케이스를 개발할 때 이러한 사용자 사고방식을 유지해야 합니다.
또한 다양한 브라우저에서 애플리케이션을 테스트하여 브라우저에 관계없이 애플리케이션이 원활하게 작동하는지 확인하는 것이 현명합니다. 사람들이 다양한 브라우저와 운영 경험을 사용하는 오늘날에는 이 단계가 필수입니다.
E2E 테스트의 주요 목표 중 하나는 앱이 어디서 어떻게 사용되든 잘 작동하는지 확인하는 것입니다. E2E 테스트는 플랫폼 간 호환성을 보장하는 데 필요한 광범위하고 복잡한 시스템 테스트를 수행할 수 있을 만큼 광범위하고 포괄적입니다.
오류 없는 사용자 경험을 제공하려면 놀라운 실행력이 필요합니다. 다행히도 E2E 테스트는 이러한 복잡한 작업을 지원하는 것 이상을 제공합니다.
