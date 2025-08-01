엔드투엔드(E2E) 테스트란 무엇인가요?

E2E 테스트는 통합된 구성 요소(프런트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 타사 서비스 등)가 원활하게 함께 작동하는지 확인합니다. 또한 실제 사용자 시나리오를 통합하기 위해 노력합니다.

현재 다양한 소프트웨어 테스트 유형을 사용할 수 있습니다. 전체 애플리케이션의 특정 영역을 테스트하거나, 관심 있는 특정 측면에 초점을 맞추거나, 최소 증분 레벨까지 단위 테스트를 수행할 수도 있습니다. 소프트웨어가 다양한 특정 기능을 얼마나 잘 수행하는지 또는 다양한 구성 요소가 서로 어떻게 연동되는지 테스트하고 싶을 수도 있습니다. 이 경우 Functional Testing 또는 Integration Testing을 살펴보는 것이 좋습니다.

하지만 여러분의 목표가 소프트웨어 애플리케이션의 작동 방식을 가장 완벽하게 파악하는 것이라고 가정해 보겠습니다. 앱이 처음부터 끝까지 작동하는 모습을 살펴보고, 앱이 하위 시스템과 관련 종속성을 얼마나 효율적으로 처리하는지 확인하고자 합니다.

이러한 단계를 넘어, 사용자 인터페이스(UI)가 얼마나 잘 작동하는지에 대한 전반적인 감각을 얻고 싶다고 가정해 봅시다. 따라서 어떤 UI 테스트 접근 방식을 선택하든 사용자 관점에서 앱 성능을 해결해야 합니다.

E2E 테스트는 앱 동작 전 과정을 한눈에 파악할 수 있는 종합적인 테스트 프레임워크를 제공하며, 사용자 경험(UX)의 품질을 평가하는 데 효과적인 방법입니다.

E2E 테스트는 전체 애플리케이션 개발 라이프사이클을 걸고 진행할 만큼 야심찬 작업이므로 더 많은 노력과 리소스, 시간이 필요한 것은 당연한 일입니다.

E2E 테스트는 작업을 단순히 '합격/불합격' 평가하는 '블랙박스' 테스트 전략과 상당히 다릅니다. 블랙박스 테스트 전략은 애플리케이션이 청구된 대로 작동하는지 여부만 확인하는 것입니다. 이런 이유로 E2E 테스트가 모든 목적에 이상적인 선택은 아닙니다. 일반적으로 시간이 많이 걸리는 테스트 프로세스로, 테스터가 앱 성능의 각 단계를 평가해야 하는 상황에서 사용하는 것이 가장 좋습니다.